Política: Inhabilitados Casas y Weretilneck

El máximo Tribunal declaró por unanimidad la invalidez de la enmienda a los artículos 120 y 171 de la Constitución riojana. En lo que respecta a Río Negro, indicaron que Alberto Weretilneck se encuentra inhabilitado por la Constitución provincial para buscar un nuevo mandato.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quedó inhabilitado de presentar una nueva candidatura.

BUENOS AIRES (NA).- La Corte Suprema de Justicia frenó los intentos de re-relección de los gobernadores de La Rioja, Sergio Casas, y de Río Negro, Alberto Weretilneck. En el caso del mandatario peronista, el máximo tribunal declaró por unanimidad la invalidez de la enmienda a los artículos 120 y 171 de la Constitución riojana, haciendo lugar al amparo que habían presentado la Unión Cívica Radical y el PRO.

De esta manera, la Corte desestimó la modificación que había aprobado la Legislatura de La Rioja en diciembre de 2018, luego ratificada en consulta popular, y que establecía que “no hay sucesión recíproca entre gobernador y vicegobernador si no hay entrecruzamiento de mandatos en las fórmulas por las que han sido electos. El gobernador o vicegobernador que haya sido elegido por un solo período anterior puede ser elegido para el ejercicio en el otro cargo por dos mandatos consecutivos”.

Sergio Casas se desempeñó entre 2011 y 2015 como vicegobernador y en 2015 ganó las elecciones, quedando al frente del Poder Ejecutivo provincial: por ello, estaba impedido de buscar un tercer mandato sin una modificación de la Carta Magna local.

El pasado jueves, antes del fallo de la Corte Suprema, el Tribunal Electoral de La Rioja había suspendido las elecciones previstas para el 12 de mayo, aduciendo que el Gobierno nacional no había cumplido con la actualización de los padrones electorales: así, los comicios locales podrían hacerse en simultáneo con las primarias nacionales del 11 de agosto. A la par, el propio Casas había anunciado que bajaba su candidatura.

En tanto, en lo que respecta a Río Negro, el tribunal presidido por Carlos Rosenkrantz declaró por mayoría que Weretilneck, elegido vicegobernador en 2011 y gobernador en 2015, se encuentra inhabilitado por la Constitución provincial para buscar un nuevo mandato.

La Corte consideró que la situación planteada en Río Negro presentaba “una identidad casi absoluta” con la que se produjo en 2013 en Santiago del Estero, cuando no habilitó al entonces gobernador Gerardo Zamora a presentar una tercera candidatura.

A diferencia de lo sucedido en La Rioja, en la provincia patagónica se ratificaron los comicios del próximo 7 de abril, por lo que se espera que en los próximos días Weretilneck defina quién será el postulante a sucederlo por el frente “Juntos Somos Río Negro”: los nombres que se barajan son los de la exministra de Turismo, Cultura y Deporte, Arabela Carreras; su par de Salud, Fabián Zgaib; el extitular de la cartera económica Alejandro Palmieri y el vicegobernador, Pedro Pesatti.

Arabela Carreras

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció que la exministra de Turismo Arabela Carreras será la candidata del oficialismo provincial para sucederlo en el cargo, luego de que la Corte Suprema de Justicia le bajara el pulgar a su intento de ser reelecto.

El mandatario había elegido a Carreras como compañera de fórmula para las elecciones del 7 de abril pero, impedido ahora de competir por un nuevo mandato, la impulsó como cabeza de la lista del frente oficialista Juntos Somos Río Negro.

“Arabela Carreras-Alejandro Palmieri es la fórmula de Juntos Somos Río Negro para seguir creciendo juntos, con más integración, con diálogo y orgullo rionegrino”, anunció el gobernador en su cuenta oficial de Twitter.