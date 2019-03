Policía conducía sin licencia

Un policía protagonizó un incidente vial y se descubrió que manejaba sin tener licencia. Ocurrió ayer, en la esquina de Gobernador Campos y Juan Manuel de Rosas. El efectivo conducía a una velocidad excesiva, porque llegaba tarde para hacerse cargo de un adicional.

El desastre ocasionado por un policía que conducía a alta velocidad y sin licencia habilitante.

USHUAIA.- Un efectivo de la Policía de la Provincia protagonizó un incidente vial que terminó con varios vehículos dañados y con el rodado que conducía incautado por agentes de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad, debido a que no contaba con la licencia habilitante para manejar vehículos; una falta grave por su condición de integrante de una fuerza de seguridad.

El episodio se registró ayer minutos antes de las 14:00, en momentos que el agente de policía Joel Szurpik se desplazaba por calle Campos al mando de un Volkswagen Fox, patente HWO 400, color rojo, cuando al llegar a la intersección con calle Rosas fue impactado en la parte trasera por un automóvil Toyota, modelo Corolla, color gris, patente PKI 314 afectado al servicio de remís.

Como consecuencia del impacto el Fox conducido por el uniformado, realizó un trompo y terminó impactando contra otros dos vehículos que se encontraban debidamente estacionados: Un utilitario Renault Kangoo y una camioneta Fiat Toro.

Los vecinos propietarios de los autos estacionados salieron muy enojados de sus inmuebles ya que consideraron que el policía se desplazaba a una velocidad antirreglamentaria y además habría intentado deslindar toda responsabilidades sobre el hecho.

Asimismo se generó un altercado y discusiones porque al hacerse presentes los inspectores de la Dirección de Transito Municipal, constataron que Szurpik no tenía licencia de conducir, ya que nunca la tramitó ante la autoridad competente.

Los ánimos se caldearon un poco cuando los vecinos le solicitaron a los inspectores que le hicieran el test de alcoholemia, y manifestaron que no contaban, en ese momento, con el alcoholímetro.

El policía, protagonista del incidente se dirigía a la Comisaría Primera cuando chocó y circulaba a exceso de velocidad porque no llegaba a tiempo para hacerse cargo de un adicional.

Tras el impacto fue trasladado al Hospital Regional Ushuaia donde se le realizó el examen de sangre y se constató que no había consumido alcohol. Luego el examen fue realizado por los inspectores y el alcohtest dio resultado negativo.

Fuentes policiales indicaron anoche que Szurpik será sometido a un sumario interno y sería pasado a disponibilidad en las próximas horas debido a que circulaba sin la documentación que lo habilitara para conducir.

Por su parte personal de la Dirección de Tránsito Municipal procedió a incautar el Volkwagen Fox y ponerlo a resguardo en el corralón municipal.