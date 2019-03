“Parecen sólo números, pero son mujeres, que ya no están”

En 2018, los femicidios superaron los 220. En lo que va de 2019, ya superan los 50. Siempre hablando sólo de los que son registrados como femicidios.

RIO GRANDE.- El Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano de ONG La Casa del Encuentro , presentó el informe anual sobre femicidios cometidos en Argentina, durante el 2018.

René Mauricio Valdés abrió la presentación compartiendo información de la iniciativa Spotlight en Argentina.

Por su parte, Guadalupe Tagliaferri destacó la importancia del Informe de Femicidios y agregó: “Parece que sólo son números dentro de un informe… cada número son mujeres que perdimos, que no están”.

Los números, presentados Ada Rico y Clara Santamarina en el “Informe de Investigación de Femicidios en Argentina” para el periodo 1º de Enero al 31 de Octubre de 2018, con datos recopilados de Agencias informativas y 120 diarios de distribución nacional y/o provincial así, como el seguimiento de cada caso en los medios; dieron un promedio de un Femicidio cada 32 horas en Argentina.

En total, fueron 225 los Femicidios y Femicidios Vinculados de mujeres y niñas. Hubo 29 Femicidios Vinculados de hombres y niños. Un total de 250 hijas e hijos quedaron sin madre, 169 de éstos (más de 67%) son menores de edad.

“Hace una década y de manera sostenida, La Casa del Encuentra dirige el Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano que mantiene un registro actualizado de los femicidios en nuestro país. Los Informes lograron un doble objetivo: por un lado, llenaron el vacío de estadísticas de femicidios, que no permitía visibilizar ni dimensionar el problema. Por otro lado, lograron la modificación del lenguaje: la sociedad y los principales medios de comunicación del país adoptaron el término Femicidio para dar corporalidad a un problema que ya no podía reducirse a un simple homicidio. El femicidio como término político, no es sólo una muerte, es una muerte con el componente necesario de género. La mujer muere en manos de un hombre por el simple hecho de ser mujer”, explicaron las mujeres.

Sin embargo, a estas mujeres víctimas de femicidio en 2018, se suman ya más de 50 femicidios registrados como tal en lo que va del 2019, en Argentina.