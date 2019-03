Ganaron Victoria y Camioneros

RIO GRANDE.- La octava fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2019 de Fútbol fue una de las mejores para los conjuntos de Tierra del Fuego, ya que al gran punto que sacó Los Cuervos del Fin del Mundo al igualar 0 a 0 ante el puntero Boxing Club, se le sumó los triunfos de Victoria 4 a 2 sobre Ferrocarril, y de Camioneros como visitante 4 a 0 sobre Hispano Americano de Río Gallegos, por lo que la tabla quedó mucho más apretada aún que al inicio de la jornada.

La cancha inundada de Hispano Americano; en esas condiciones Camioneros goleó al local por 4 a 0.

Con el contundente triunfo del Verde en la capital santacruceña, los dirigidos por Guillermo Vargas alcanzaron otra vez la segunda colocación en la tabla de la Zona 1, igualados con Los Cuervos del Fin del Mundo pero con una mejor diferencia de goles. Los tantos en Río Gallegos para el conjunto fueguino fueron alcanzado por Jonatan Torres en dos oportunidades, Ezequiel Barrientos y Jonathan Bustos, cotejo que se jugó en una cancha con muchísima agua, y que estuvo a poco de no jugarse por la gran cantidad de agua acumulada que hubo en varios sectores de la misma.

En esta ciudad, lo que parecía sencillo para Victoria en el segundo tiempo se le complicó y recién sobre el cierre del match logró la tranquilidad necesaria para alzarse con tres puntos fundamentales y esperar la final del domingo que viene ante Los Cuervos del Fin del Mundo, también en la cancha municipal del barrio AGP.

Desde el vamos los dirigidos por el Colo Miguez salieron decididos a llevarse al rival por encima, apoyados por un viento a favor que soplaba de este a oeste, pocas veces sopla así, lo arrinconó contra el arquero Aguirre quien contuvo bien dos avances de los locales, aunque poco pudo hacer a los 9 minutos para contrarrestar el penal en contra.

Hubo un gran desborde por izquierda de Aaron Camino seguido de centro y la pelota dio en la mano del zaguero Mauro Bahamonde quien cerraba al carrilero; el juez Martínez no dudó ni un instante y pitó la pena máxima, la cual fue convertida en gol por el artillero Willy Villarroel.

A partir de los 15 minutos pareció despertarse Ferro quien siempre intento jugar la pelota por el piso y con pases cortos para luego sí sorprender con cambios de frentes, y la primera llegada de atención fue tras una mala salida que le dejan la pelota servida a Juan Pablo Dalsosso quien no bien pisó el área sacó un remate al arco que se fue por arriba del travesaño.

Dos minutos más tarde, Ferro trepó muy bien por izquierda bajo la conducción de Héctor Meana y cuando lo cortaron a éste, la pelota se la llevó el marcador lateral Luciano Cárcamo quien acompañara al armador, y tras quedar cara a cara con el arquero, quiso definir por encima del cuerpo de Mossetto, y el uno de Victoria mandó la pelota al córner; de es tiro de esquina ejecutado al segundo palo, casi llega el gol de la igualdad aunque el frentazo de Loenel Videla se fue apenas alto.

Y cuando peor la estaba pasando Victoria en esta primera parte, llegó un gol de otro planeta; la pelota llegó al área azulgrana por la derecha, allí la tomó con sus manos el porteo Mossetto quien se corrió hacía la izquierda para poder sacar largo, y tan largo sacó que ayudado por el viento ese balón picó justo en el área grande rival y sobró al arquero rival quien en su intento de sacar el balón dio su humanidad en el poste mientras la pelota ingresaba en el ángulo, un golazo de otro partido cuando se jugaban 23 minutos.

El arquero por el golpe no pudo continuar y Ferro al no traer un arquero suplente, improvisó con Oscar Vergara, el medio campista por izquierda que había presentado Carlos Oliva, ingresando Elías Choque para ocupar el lugar del número 11 quien se había calzado la 12.

Victoria con la tranquilidad del resultado manejó mejor los tiempos, tuvo alguna que otra llegada pero se diluían al llegar al área rival, hasta que a los 46 minutos lo buscaron a Willy Villarroel por arriba a las espaldas de los marcadores y éste tras acomodar el cuerpo, de primera la tocó con comba para ubicar la pelota al segundo palo y establecer el 3 a 0 con el cual se fueron al descanso.

El complemento Ferro mostró su mejor cara ante un quedo evidente de los anfitriones; hubo mucho toque corto en el medio a partir de las pelotas que recuperaba Jonathan González en la media cancha, aunque cuando se aproximaban al área, todos eran remates de media distancia los cuales no lograban sorprender al arquero.

Pero cada vez eran más evidentes las llegadas del rival, quien a los 23 llegó al descuento por intermedio de Néstor Jones quien aprovechó un mal pase en el medio campo y por la derecha corrió hasta llegar al área, dejó a un hombre más en el camino y sacó un remate cruzado al segundo palo para dejar desairado al arquero rival.

Fueron cuatro minutos para el olvido, más aún cuando a los 27 minutos de un saque lareal que hicieron buscando la cabeza del zaguero Videla, éste la peinó al área, la pivoteo Daldosso quien metió un centro corto atrás y Taborda que acompañaba por ese sector, no tuvo mas que ponerla al palo más lejano del arquero.

Victoria no controlaba el mediocamo y hacía agua en defensa, más por el sector izquierdo, por ello rápido el entrenador Miguez mandó a la cancha al defensor Leonardo Santos, armó una línea de cuatro en el fondo y casi que dejó de sufrir.

Pese a esto, la intención de Ferro de ir a buscar el empate continuó, solo que ahora Victoria estaba más preciso para sacar las contras, aunque no estuvo fino en los metros finales, hasta que ya en tiempo de adición, Willy Villarroel cortó una salida del fondo y se fue sólo ante el arquero rival, quien lo atoró muy bien, pero el goleador se dio vuelta en el área aguantando la llegada de dos marcadores, y luego cedió al otro poste a César Escobar quien con todo el arco a su favor, definió con mucha clase para poner el 4 a 2 definitorio.

Victoria alcanzó lo que necesitaba para llegar a la próxima fecha con chances de pelear hasta el final, donde deberá recibir a Los Cuervos del Fin del Mundo en una final anticipada para ambos, y en donde el elenco capitalino llegará con muchas bajas al choque debido a las expulsiones importantes que sufrió ayer en su casa, mientras que Camioneros sabe que debe volver a Río Gallegos, esta vez para medirse ante ante Ferrocarril YCF, y traerse otros tres puntos para llegar con aire a la fecha final cuando deba recibir al rival más duro, al Boxing Club.

Posiciones – Zona 1

Pos/Clubes Pts J G E P GF GC

1º A. Boxing Club 20 8 6 2 0 18 1

2º Club Camioneros 12 8 3 3 2 14 5

3º Los Cuervos FdM 12 8 3 3 2 9 9

4º Victoria Río Grande 11 8 3 2 3 10 19

5º Ferrocarril YCF 5 8 1 2 5 6 15

6º Hispano Americano 5 8 1 2 5 2 13

Región Patagónica – Sub Región Sur

Clasifican a la Segunda Fase de la Ronda Eliminatoria los ubicados en el primer y segundo lugar de las dos zonas (Total: cuatro 4 equipos).

Próxima fecha – Novena fecha

Ferrocarril YCF vs. Camioneros RG

Boxing Club vs. Hispano Americano

Victoria RG vs. Los Cuervos FdM

Goleadores

Jonathan Font Boxing Club 8

Jonathan Bustos Camioneros 6

Enzo Fernández Boxing Club 4

Jonatan Torres Camioneros 4

Luis Vidal Boxing Club 4

Sebastián Villarroel Victoria 4

Maximiliano Bossi Los Cuervos FdM 3

Juan Pablo Daldosso Ferrocarril YCF 3

Jeremías Abdala Victoria 2

Sebastián Guala Los Cuervos FdM 2