Política y género: “El mundo del siglo 21 es un mundo femenino” dijo Bertone, quien desarrolla por estos días una amplia agenda en la provincia de Córdoba. Entre las actividades y reuniones que componen esta agenda, participó del ciclo “Mujeres liderando la política”.

USHUAIA.- El ciclo de conferencias se realiza en el Centro Cultural Córdoba, en la provincia homónima, y del que participan reconocidas dirigentes nacionales. Acompañada por la diputada nacional Alejandra Vigo, la mandataria fueguina compartió su visión sobre la participación de las mujeres en la política. Antes la gobernadora visitó el Centro Cívico del Bicentenario Gobernador Juan Bautista Bustos y la Casa de Gobierno, donde fue recibida por el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

En su repaso por su interés en la política, la mandataria contó sobre la trama ideológica de su familia: “Mi madre, peronista y muy luchadora, y mi padre, radical y ultraconservador, discutían mucho de política. Sin embargo, no depositaron en mí esa ambición de que yo participara de la vida política, por el contrario, querían que yo fuera médica”.

Las entrevistadoras preguntaron entonces cómo comenzó en ella a gestarse el deseo de la labor política. “Cuando empecé la escuela, alrededor de mis 12 años, ya tenía muy despierta esta cosa de ‘la tarea justiciera’, de ser solidarios con quienes nos rodean. Me importaba mucho lo que les sucedía a compañeros a los que quizá no se les hacía tan fácil el trabajo en la escuela”.

La entrevista a la Gobernadora recorrió no sólo la trayectoria y la esfera más personal de ella, sino que también la invitó a hacer diagnósticos, lecturas sobre la coyuntura actual respecto de la situación política de las mujeres en el país. Al respecto, Rosana Bertone fue precisa: “El mundo del siglo 21 es un mundo femenino, de lucha de las mujeres, cueste o no aceptarlo, es un eje fundamental de las agendas políticas del mundo”.

Bertone precisó que “las mujeres debemos ocupar más cargos, yo estoy orgullosa de tener una tesorera en Economía que es mujer, una ministra en Desarrollo Social, otra en cuestiones internacionales, etc. Es decir, tengo un gabinete diverso, me gusta eso, pero prefiero más equidad todavía”.

“Las mujeres tenemos una fuerza increíble, debemos reconocer eso y aplicarlo con confianza”, sugirió la gobernadora Rosana Bertone. Para finalizar, agregó que “mi hija es psicóloga, por ejemplo, y ella trabaja con mujeres que han sufrido algún episodio de violencia. A mí eso me llena de fuerzas, yo solicito, incluso como católica, que la iglesia y todos los entes y actores de la vida política y social tomen cartas en el asunto del respeto y cuidado de nosotras las mujeres”.