Digital Fueguina, sigue con suspensión de personal

Más allá del convenio firmado entre UOM y AFARTE, los empleados nucleados en ASIMRA siguen susoendidos, hasta el mes de mayo.

RIO GRANDE.- Así lo comunicó la empresa jueves por la mañana, a los empleados nucleados en ASIMRA. Las condiciones de esta suspensión es percibir el 70% del sueldo neto, y con el 70% de aportes, y obra social. Son cerca de 40 empleados, los afectados por esta medida.

Esta medida que abarca sólo para los empleados de ASIMRA, viene manteniéndose desde enero. En cuanto al resto del personal, nuecleado en UOM están actualmente contemplados en el convenio, que la empresa y ASIMRA firmaron con la Unión Metalúrgica.

“Nosotros desde lo que es la representación sindical no tenemos todavía no tenemos convenio alguno. El jueves nos comunicaron esta suspensión que abarcaría los meses de marzo y abril hasta el 6 de mayo. Lo que no quiere decir que esto no se prolongue, porque no hay una fecha de inicio concreta. Esto ya prolonga las suspensiones anteriores que fueron del 21 de enero, hasta el 4 de febrero”, explicó Agsutín, delegado de ASIMRA en Digital Fueguina.

Este nuevo periodo de suspensión, comienza el 6 de marzo. Aunque, los trabajadores admitieron que el acuerdo fue hecho entre la empresa, y cada empleado, sin la intervención del sindicato.