“Debemos poner en valor las potencialidades que tenemos”

El presidente de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, Fernando Gliubich brindó un balance de lo que fue la Expo Rural que se realizó este fin de semana.



RIO GRANDE.- En el marco de la Exposición Rural que se llevó adelante este fin de semana en el predio La Oveja Negra, el titular de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, Fernando Gliubich, en diálogo con El Sureño realizó un balance de lo que fue la la exposición.

“La verdad que se colmaron todas las expectativas por lo que estamos muy contentos y alegres por la participación de la gente y el compromiso de los feriantes, por los artesanos y expositores y por su acompañamiento. La verdad es que fue una bendición porque, hasta el clima nos acompañó”, señaló.

Gliubhic destacó esta edición de la Expo Rural brindó muchas alternativas para que los vecinos puedan disfrutar de una jornada divertida en la que hubo desde pruebas de riendas, partidos de Polo y el concurso de asadores: “se han colmado las expectativas”, dijo.

Además destacó: “se puede trabajar de manera conjunta y de manera articulada tanto con el gobierno de Municipio como con el de la Provincia y ver la manera de mostrarle al sector primario no solamente lo que es la cría de ganado sino que hay que mostrar todos los aspectos que hacen al comercio, la industria, el sector artesanal que está creciendo de una manera notable”.

“En Río Grande existen alternativas muy numerosas de oferta relacionadas con lo artesanal”, remarcó y mencionó que desde el Servicio Penitenciario provincial se presentó un proyecto que están llevando adelante con el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria): “Este proyecto implica que se pueden integrar reclusos que han cometido delitos pero con un programa de reinserción social que les brinda la oportunidad, a esas personas, de visualizar las labores que están llevando adelante”.



La situación del campo

Respecto de la situación del campo en el contexto nacional explicó que el 75% de las divisas que ingresan al país provienen de la agroindustria: “si la Argentina no se reindustrializa será muy difícil salir adelante de estas variables macroeconómicas”, planteó.

Además consideró que para poder reactivar el sector industrial se necesitan otro tipo de políticas: “con las con altas tasas que existen en la actualidad será imposible. Espero que más temprano que tarde podamos tener un proyecto para el bien del país y ya lo he repetido en otras oportunidades en el que he manifestado mi inclinación por un modelo de país basado en la soja, la minería pero este sistema financiero deja afuera, al menos a 20 millones de argentinos y ese no es el proyecto nacional que estamos buscando así que, desde nuestro sector, siempre fuimos propositivos, al menos lo somos desde esta nueva comisión y esperamos nuestros legisladores nacionales nos ayuden a resolver este contexto porque acá hay que pensar en una nueva provincia y en una nueva matriz productiva pensada basada a los recursos naturales”, sostuvo Gliubich.

“Debemos poner en valor todas las potencialidades que tenemos en base a nuestros recursos naturales, tanto marítimos como pesqueros, la turba, la madera y el turismo que define uno de los recursos principales del desarrollo. Tenemos que resolver el problema del puerto tanto el de Ushuaia donde tenemos un puerto comercial y turístico y sería ideal poder desdoblar ese esfuerzo para convertir a la capital provincial en una ciudad netamente turística y quizás con esta ruta del Beagle podamos proyectarnos a la zona de Almanza con un puerto comercial y en Río Grande con una salida bioceánica para todo el sector industrial”, recalcó.

Y explicó que estas alternativas son gestiones que hay que realizar a nivel nacional. “Yo confío en que los diputados y senadores nacionales de Tierra del Fuego, sean iluminados por Dios y que puedan generar y llevar adelante este tipo de proyectos. Creo que si no nos ponemos a pensar en una nueva provincia vamos a volver a ser la Tierra del Fuego de 40 o 50 mil habitantes y eso es involucionar, retroceder y no darnos la oportunidad de afianzar y reconocer un proceso de maduración y crecimiento”, finalizó.