De la mano de mujeres fueguinas

Durante la Convención MID las mujeres jóvenes y emprendedoras también tuvieron su protagonismo. El Sureño conversó con Vera, con María Sol Cófreces y con Fiorella Sargentis; tres mujeres que, desde Tierra del Fuego, llevan la cultura al resto del país.

RIO GRANDE.- La Convención MID que se desarrolló el 2 y 3 de marzo se enfocó en proponer un espacio para que los emprendedores jóvenes de toda la provincia se dieran a conocer e interactuaran por las 48 horas que duró el evento.

Además de los stands, hubo charlas y capacitaciones. La periodista nacida en Ushuaia, Fiorella Sargentis, dio una charla abierta el domingo 3 de marzo acerca del rol de los comunicadores y de la mujer en los medios.

Fiorella participó en programas radiales de emisoras como RocKandPop y FM Metro. En ésta última actualmente conduce su propio programa “Sensacional Éxito”, en el que desarrollan temas relacionados con el cine, las series y cultura pop en general.

“Yo recuerdo que el primer contacto que tuve con el mundo del cine fue con unas revistas que sobre cine que me traía mi abuelo. Más estando tan lejos lejos, como en Ushuaia, que teníamos que esperar años para ver la misma película que se había estrenado en Buenos Aires”, recordó Fiorella.

La joven periodista hoy es una de las referentes a nivel nacional en la temática de cine y series. Fiorella escribe actualmente para la revista La Cosa y además de su programa radial está emitiendo de forma simultánea cuatro podcasts: Es una Trampa (podcast sobre la saga Star Wars), Centro Rojo (sobre serie Hnadmaids Tale), Hodor Hodor Hodor (sobre la serie Game of Thrones) y Hoy trasnoche, un podcast de cine.

“El formato del podcast es algo que me parece buenísimo, porque te permite desarrollar temas con un nivel de especificidad que no te da la tele por ejemplo. Que la verdad, la tele trata cada vez más de hablarle a todo el mundo y abarcar más y más audiencia, pero termina hablándole a nadie”, expresó Fiorella.

Mujer y medios

En cuanto al rol de la mujer y su particular visión como fueguina Fiorella reconoció que los primeros años en Buenos Aires fueron de mucho trabajo para lograr encontrar su propio lugar y su propia voz en el mundo de los medios: “Es algo que siempre pasa y siempre aún tengo que estar recordando, en un montón de situaciones para las cuales Buenos Aires sigue teniendo una visión muy etnocentrista. Yo mucho tiempo era la que venía de la provincia, del interior. Pero aproveché esto para remarcar que hay cosas que se ven como se ven, sólo desde Buenos Aires”, dijo.

“Y algo similar pasaba con el hecho de ser mujer. Hubo un momento en el que en todos los programas empezaron a llamar mujeres, porque era necesario que haya una mujer en el equipo. Y lo que pasaba es que daba un poco esto de algo que se conoce como el síndrome de la Pitufina. Por el dibujito en el que cada personaje varón tenía su característica, uno era el gruñón, otro el fuerte, otro el inteligente; pero la chica era la chica nada más”, explicó.

Además agregó: “Muchas veces me tocó conocer mujeres que a pesar de estar muy calificadas ni se presentaban para un determinado puesto laboral, porque al ser mujeres era impensado. Cuando yo empecé a escribir para La Cosa, era la única mujer que trabajaba ahí. Y hoy llegamos a una transición súper natural, somos muchas chicas más y eso es buenísimo“.

Finalmente, la recomendación fue “Hacer el camino largo”, en lugar de buscar la notoriedad instantánea: “Es muy tentador, hoy buscar tener un montón de folowers con un Tuit, pero creo que a los comunicadores y a las comunicadoras nos toca un poco la responsabilidad de desmalezar, de poner un poco de luz entre la cantidad de información, de sobreinformación que tenemos hoy”, dijo Sargenti.

Libros fueguinos

Luego de esta charla se presentaron dos libros editados el año pasado por Editora Cultural Tierra del Fuego.

La autora Vera presentó Muda, un libro silencioso en el que se muestra mediante imágenes una metamorfosis que tiene como protagonistas a una mujer y su casa: “Muda es un libro sin palabras. Quedó seleccionado en la convocatoria de lEditora de 2017, salió en diciembre de 2018. Al no tener palabras la idea es que el lector o lectora le dé un significado y genere cuál es el punto; pero sí, habla de una situación de cambio, de mudanza. No es algo literal, hay muchos elementos centrales: un personaje, una casa, que atraviesan en un momento el bosque fueguino, llegan a un faro y luego llega el desenlace de la historia”, explicó la autora.

El libro Muda es también un libro apto para niños y puede conseguirse en Rayuela o contactando a la autora a través de Facebook, como Laura Llovera.

Romance de la Duquesa es un libro para niños en el que participó la artista Sol Cófreces junto con la escritora María Clara Vicaca: “Es un libro para niños, un álbum ilustrado que cuenta la historia del mascarón de proa que está en el Museo del Fin del Mundo; a modo de romance”, contó Cófreces.

Además, la artista de Ushuaia presentó Mi Nombre es Ushuaia, del que es autora integral (textos e ilustraciones): “Este libro cuenta un poco la historia de una niña que es Ushuaia, que como el espíritu del lugar que va recorriendo diferentes espacios, se va encontrando con diferentes personajes de Tierra del Fuego, sobre todo de Ushuaia, y es una manera de demostrar la diversidad de este lugar a través de los espacios que recorre, buscando a otro personaje que hasta el final del libro uno no sabe si lo encuentra o no”, relató la autora.

Estos libros se pueden pedir a través de Facebook e Instagram a la propia Sol Cófreces.