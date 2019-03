Darío Guzmán la definió de entrada

RIO GRANDE.- A lo largo de casi todo el domingo se desarrolló en esta ciudad, la XVII Edición de la Vuelta a Río Grande de Rural Bike con la participación de 51 de los 63 corredores que se habían anotado, siendo las malas condiciones reinantes las que bajaron a varios participantes de punta quienes no quisieron arriesgar de más a sus rodados.

Darío Guzmán volvió a demostrar su gran momento, el mejor de la provincia en el 2019.

Sin la presencia de varios corredores de punta de Río Grande, el Hilacha Darío Guzmán aprovechó un arranque demoledor para definir la edición de movida y luego manejar la misma a lo largo de los primes finales.

Cerca de las 10:15 dio inicio la prueba con la largada de las divisionales intermedias, aquellas que corrieron dos de los tres PC pautados, el primero y el tercero; mientras que diez minutos más tarde lo hicieron los mayores y tras salir en búsqueda de las viejas chacras de las Margen Sur, pasaron por la cruz de El Mirador y saltaron a los campos de Cabo Peñas, tomaron el camino de la estancia que los arrojó a la Ruta Nacional Nº 3 a la altura del ingreso de la Ruta Provincial 9, y allí el que primero apareció fue el ushuaiense Guzmán, quien tardó 20 minutos para llegar a ese punto desde la largada y con algo más de 25 segundos de distancia sobre otros tres perseguidores, Nehuen Anderfuhrn, Nicolás Benavídez y Arturo Dorella, pero esa diferencia casi se neutralizó en la tranquera que debían saltar y en donde el puntero se quedó enganchado y casi se va de espaldas.

De todas maneras fue el que mejor salió armado en busca de la trepada de cerro Cortado, la cual fue un filtro de carrera para muchos, no sólo por las caídas que fue lo de menos, sino por la gran cantidad de arcilla que encontraron en el camino y que no permitió que todos puedan subir fácilmente, la gran mayoría debió parar para sacar el barro de la zona de la cadena y sobre todo de la zona del descarrilador de los piñones, y allí se terminó la carrera para uno de los candidatos, Nehuen Anderfuhrn rompió los cambios y chau competencia, lo mismo sucedió allí con Dorella.

Tras sortear esta zona complicada, Guzmán salió decidido a marcar su ritmo y alejarse del resto, sobre todo de Nicolás Benavídez quien era su más inmediato perseguidor, y tras pasar el puesto Policial José Menéndez la distancia era de un poco más de un minuto; mientras que detrás de ellos, ya se posicionaba César Ferreira quien tuvo un mal arranque y pasó la zona de la tranquera en el puesto doce, pero una vez que se sintió fuerte se fue para adelante descontando mucho tiempo y llevándose con él a Héctor Mascareña.

Tras pasar El Tropezón y tomar el camino que sacaba a los corredores al Pozo del Amor, estaba más que claro que a Guzmán no se le podía escapar el primer PC, sólo restaba saber qué diferencia le iba a sacar al resto de los participantes.

Y en este primer prime el líder le sacó 1:28 a Benavídez, y 2:25 a Ferreira que fue el tercero y quienes en los papeles eran los hombres que le podían dar batalla hasta el cierre de la competencia.

Enorme fue la lucha entre las damas en esta primera parte de carrera. De entrada fue Sandra Cussigh quien salió a marcar un buen ritmo y sorprendió a Claudia Reyes y sobre todo a Angela Nieva, y al llegar a la tranquera de salida de los campos de Cabo Peñas, la diferencia era de unos 30 segundos, pero una vez que saltaron ese obstáculo Nieva comenzó a subir el cerro Cortado con mayor cadencia y la sobrepasó en el cierre del mismo, y le fue manteniendo esa luz hasta el cierre del primer PC que fue de 17 segundos, mientras que Reyes llegó 8 minutos y medio después de ambas.

Al arrancar la segunda prueba especial, desde Laguna Seca hacía Estancia María Behety, el accionar de Angela Nieva fue bárbaro, se acopló a un tercer pelotón de caballeros cosa que no pudieron hacer el resto de las damas, y antes que inicie la subida larga con destino a la zona del frigorífico de la estancia que era donde debían doblar para retomar Circunvalación, Cussigh comenzó a sentirse mal y decidió dar la vuelta en ese sector y abandonar la competencia, mientras que Reyes quedó colgada en penúltimo lugar, solo por delante de Jorge Pacheco quien arrancó la etapa más tarde que los demás corredores.

Con la gran ventaja alcanzada por Nieva, solo una rotura la podía bajar del escalón más alto del podio, y pese a que ya sabía esto, metió un tiempazo en esta etapa, sacándole otros 14 minutos de diferencia a su más inmediata rival, y pese a esto tampoco aflojó en el prime final y también logró un excelente registro comparado con otros corredores masculinos y redondeó una excelente Vuelta personal llevándose el puesto 14 en la general.

Entre los varones, la segunda etapa tuvo a cuatro protagonistas en la punta, César Ferreira y Nicolás Benvídez hicieron el gasto en la gran mayoría del PC, pero jamás pudieron dejar atrás al líder de la misma, quien los controló siempre; mientras que el pibe Lautaro Vallejos se prendió a ellos y entre los cuatro dejaron muy atrás al resto de los participantes.

Pese a que en cada subida el local Ferreira intentó algo, jamás pudo lograr el cometido, y cuando los corredores se acercaron a la bajada de Circunvalación, saltó de atrás Guzmán y los colgó a todos para llegar nuevamente primero al cierre de esta etapa.

Y ya con la diferencia sacada, el ganador los controló también en el prime final, se les escapó viento a favor, y cuando le dieron caza, ya casi estaban en la zona del Cabo Domingo y el regreso con viento en contra, lo favoreció porque ninguno de sus más inmediatos perseguidores en la general intentó hacer alguna locura, y de esta manera volvió a anotar su nombre en la general.

En la divisional intermedia el mejor fue el ushuaiense Marcelo Enriquez, un Master C que cada vez anda mejor, escoltado por Alejandro Simoldi ganador de la divisional Promocional; mientras que entre las Damas B, la ganador fue Silvia Guggisberg, escoltada por Karina Cañas; en tanto que Paola Ferreyra sufrió una rotura en el primer PC, aunque lejos de bajonearse corrió las dos pruebas especiales de todas maneras.

Clasificación General

Pos/Ciclista Categoría Localidad 1. PC 2. PC 3. PC Tiempo

1° Darío Guzmán Master A Ushuaia 56:19 51:46 1:16:06 2:54:11

2° Nicolás Benavídez Master A Ushuaia 57:47 52:13 1:16:10 2:56:10

3° César Ferreira Master A Río Grande 58:44 52:12 1:16:05 2:57:05

4° Héctor Mascareña Master A Río Grande 59:24 53:22 1:22:28 3:05:14

5° Carlos Fernández Master A Ushuaia 1:04:09 54:56 1:19:49 3:08:54

6° Ariel Contreras Master B Río Grande 1:02:20 53:26 1:25:09 3:10:55

7° Rodrigo Núñez Elite Río Grande 1:02:21 57:57 1:25:08 3:15:26

8° Andrés Ferro Master A Río Grande 1:04:58 58:38 1:22:27 3:16:04

9° Fernando More Master A Río Grande 1:05:39 1:00:37 1:25:02 3:21:18

10° Emiliano Anderfuhrn Elite Ushuaia 1:05:02 1:02:09 1:26:53 3:24:04

11° Rubén Melgarejo Master B Río Grande 1:05:58 1:00:19 1:30:54 3:27:11

12° Sebastián Aguila Master A Río Grande 1:10:32 57:59 1:28:52 3:27:23

13° Lucas Romero Master A Río Grande 1:11:24 1:01:51 1:26:42 3:29:57

14ª Angela Nieva Damas A Río Grande 1:11:12 59:54 1:28:54 3:30:00

15° Marcos Aravena Elite Ushuaia 1:09:49 1:02:14 1:28:50 3:30:50

16° Darío Ferreira Master B Río Grande 1:09:54 1:00:22 1:33:45 3:34:01

17° Daniel Vallejos Master B Ushuaia 1:10:31 1:05:12 1:28:55 3:34:38

18° José Sánchez Master B Río Grande 1:23:34 1:04:56 1:34:04 3:36:15

19° Cristian Sulca Elite Río Grande 1:17:52 1:02:04 1:26:51 3:36:47

20° Jorge Pacheco Master B Río Grande 1:17:53 1:07:36 1:27:45 3:43:14

21° Elías Igor Master A Río Grande 1:10:17 1:08:26 1:35:29 3:44:12

22° Matías Planté Elite Río Grande 1:16:55 1:04:24 1:34:05 3:45:24

23° Santiago Serenelli Master A Río Grande 1:28:50 58:58 1:29:45 3:47:33

24° Gustavo Sommariva Master B Río Grande 1:16:54 1:19:00 1:48:39 4:04:33

25ª Claudia Reyes Damas A Río Grande 1:19:55 1:14:25 1:42:10 4:06:30

26° Rodrigo Poblete Master A Río Grande 1:24:18 1:07:30 1:50:40 4:12:28

Clasificación Intermedia

Pos/Ciclista Categoría Localidad 1. PC 3. PC Tiempo

1° Marcelo Enriquez Master C Ushuaia 1:03:14 1:22:29 2:25:43

2° Alejandro Simoldi Promocional Río Grande 1:08:02 1:25:01 2:33:03

3° Lucas Carou Promocional Río Grande 1:12:55 1:26:55 2:39:50

4° Gabriel Vilurón Promocional Río Grande 1:16:53 1:27:35 2:44:28

5° Gustavo Mascareña Promocional Río Grande 1:13:14 1:31:56 2:45:06

6° Samuel González Promocional Río Grande 1:14:33 1:36:29 2:51:02

7° Silvia Guggisberg Damas B Río Grande 1:24:58 1:43:38 3:08:36

8° Karina Cañas Damas B Río Grande 1:27:39 1:50:31 3:18:10

9° Darío Zárate Promocional Río Grande 1:39:14 1:56:48 3:36:02