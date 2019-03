Cuadrangular amistoso para los U15

RIO GRANDE.- Este fin de semana se acerca una interesante propuesta para todos los equipos de la categoría U15 ya que se estará disputando un torneo cuadrangular amistoso que servirá de preparación para los jugadores de la divisional.

Universitario es uno de los clubes que presentará un equipo U15 este fin de semana en el Cuadrangular.

El certamen, que se disputará sabado y domingo, tiene dos fines, por un lado darle minutos de competencia a los jugadores de la categoría U15 y por el otro, mostrarse ante el director de ENEBA en Tierra del Fuego, profesor Pablo Márquez, quien estará evaluando a los mejores talentos de la provincia para conformar un preseleccionado de la categoría que tendrá acción en las próximas semanas.

Estarán presentes en el certamen, los equipos de Universitario, Yoppen, Metalúrgico y además se presentará el equipo de Club de Amigos de la ciudad de Ushuaia. Entre los cuatros jugarán todos contra todos por suma de puntos y quien consiga mas puntos se consagrará campeón.

Pero más allá de esto, la motivación para los jugadores es que van a ser observados por dirigentes y entrenadores para formar parte de la Selección de Tierra del Fuego que tiene por delante varios compromisos, entre ellos los Juegos EPADE (a fin de abril en Bariloche) y el Campeonato Argentino de Selecciones U15 (a fin de mayo en Santa Fe).

Teniendo en cuenta que el caudal de jugadores no es tan grande y que es un problema que están sufriendo en casi todas las provincias patagónicas, se deslizó por ahí una posibilidad de poder utilizar a los Juegos Patagónicos como un clasificatorio para el Argentino y así además evitar gastos mayores, pero es una posibilidad que todavía resta analizar en las altas esferas.

Ante esta situación, por el momento, desde la FBTDF son cautelosos con el tema, y no han confirmado a los entrenadores del seleccionado U15, aunque ya tienen en mente quienes serán los responsables.

Desafío de mayores

En medio de la programación de los U15, aparece el desafío “Campeones de Verano” que será protagonizado por los equipos que se coronaron campeones en los dos torneos de verano que organizó la Federación de Basquetbol de Tierra del Fuego tanto en nuestra ciudad como en Ushuaia.

Por lo tanto, rápidamente se pusieron de acuerdo los equipos y aprovecharon el fin de semana para juntarse y jugar un encuentro amistoso, entre Desde Saturno (campeón local) y el conjunto de Amigos Negro (campeón de Ushuaia).

El equipo de Desde Saturno, conducido por los hermanos Guevara y los hermanos Giner, viene de vencer a Uni en la final, mientras que Amigos Negro venció en la final ushuaiense al conjunto de Colegio del Sur.

El cotejo se llevará a cabo mañana sabado en el gimnasio del Colegio Haspen, a partir de las 16:00 y será una linda propuesta de ver en acción a dos equipos mayores en un duelo provincial, que no es oficial, pero que enfrentará a los campeones de verano de cada ciudad.

La programación

Sabado 16 – Gimnasio Colegio Haspen

12:00 Metalúrgico vs. Club de Amigos

14:00 Yoppen vs. Universitario

16:00 Desafío “Campeones de Verano”

18:00 Universitario vs. Club de Amigos

Domingo 17 – Gimnasio Colegio Haspen

10:00 Universitario vs. Metalúrgico

12:00 Yoppen vs. Club de Amigos

14:00 Encuentro modalidad 3×3.

16:00 Metalúrgico vs. Yoppen