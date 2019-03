Bertone firmó decretos de aumento

Rosana Bertone firmó los decretos otorgando el aumento salarial para los escalafones seco y húmedo del personal de la administración central. La medida se hizo extensiva para los docentes, a pesar de no haber acuerdo con los gremios de ese sector. El ministro Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, puntualizó que “necesitamos que los trabajadores tengan una recomposición salarial, porque es cierto que la inflación ha sido alta y se perdió poder adquisitivo, tanto en el sector público como en el privado”.

En la última reunión de paritarias del escalafón húmedo se acordó un aumento en el “Adicional Sanidad”.

USHUAIA.- La gobernadora Rosana Bertone firmó los decretos otorgando el aumento del 23% en los salarios para el sector docente y los empleados públicos del escalafón seco y húmedo, el cual es de carácter remunerativo y servirá como base para la movilidad jubilatoria.

A partir de marzo, los salarios de los docentes y de los empleados públicos de los escalafones seco y húmedo contarán con un incremento salarial del 23%, resuelto por el Gobierno luego de avanzar en las negociaciones salariales con los principales gremios representativos de los estatales y donde no hubo posibilidad de cerrar un acuerdo con los del sector docente, principalmente el SUTEF, entidad gremial que rechazó ese ofrecimiento y realizó un paro de actividades la semana pasada.

De acuerdo a la medida dispuesta por la Gobernadora, el jueves de esta semana se abonará, por boleta complementaria, la suma correspondiente al aumento del 14%; en tanto que el 9% restante se acumulará en la liquidación de los haberes que corresponden al presente mes y que se abonan los primeros días de abril.

El aumento del 23% refleja el fruto de las negociaciones paritarias llevadas adelante con UPCN, ATE y ATSA, para los escalafones seco y húmedo. En el sector docente, las paritarias se llevaron adelante con SUTEF, ATE, AMET, UDA y UPCN, pero no hubo acuerdo. Igualmente se resolvió por medio del decreto 491/19 firmado por Rosana Bertone otorgar el mismo aumento del 23% para todos los docentes.

El mayor esfuerzo

El ministro Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, criticó que en el caso de los docentes los gremios “buscaron desde el primer momento que no haya acuerdo. Es algo que viene ocurriendo desde hace décadas, no es algo nuevo en la provincia. Pero lo importante es pensar en los trabajadores y los docentes”.

El funcionario puntualizó que “necesitamos que los trabajadores tengan una recomposición salarial, porque es cierto que la inflación ha sido alta y se perdió poder adquisitivo, tanto en el sector público como en el privado”.

Gorbacz informó que “se trata de un fuerte esfuerzo que está haciendo la provincia, porque estamos ante un hecho inédito, ya que la provincia se está administrando con fondos y recursos propios. Siempre hubo ayuda del Gobierno nacional, como adelantos de coparticipación, pero hoy esa posibilidad no existe. Aún así, el esfuerzo que se ha hecho en administrar bien los recursos nos permite avanzar en ese proceso de recuperación del poder adquisitivo”.

Agregó que “este 23% que se está pudiendo dar en este primer semestre le da un poco de alivio a los trabajadores. Vamos a seguir trabajando para seguir avanzando en la senda de la recuperación salarial. El objetivo es ir recuperando el poder adquisitivo de los trabajadores, que se perdió por la inflación generada por el Gobierno nacional”.

Escalafón húmedo

La semana pasada el Gobierno logró acordar con UPCN y ATSA la pauta salarial para el escalafón húmedo, consistente en aumentar el “Adicional Sanidad Decreto 227/12”, en la suma de 5.250 pesos, el cual quedaría de esa forma actualizada en la suma de 7.721,50 pesos.

Existiendo acuerdo de las partes, el adicional se procederá a liquidar de la siguiente manera: 3.195,15 pesos a partir de febrero, por boleta complementaria y la suma de 2.054,85 pesos a partir de marzo, quedando el adicional sanidad a partir del mes de marzo de 2019 en la suma de 7.721,50 pesos.

Cabe indicar que el acuerdo de incrementar el “Adicional Sanidad”, se suma a la recomposición del 23% de los salarios, a partir de marzo, pagaderos en dos tramos, uno del 19% a liquidarse este mes y el 4% restante con los haberes de este mes, que se pagan los primeros días de abril.