Aguilar y Barría por primera vez

Los riograndenses Maximiliano Aguilar en motos y Tomás Barría Davis en ATV se consagraron como los nuevos monarcas de la Vuelta a la Tierra del Fuego con actuaciones contundentes, para festejar por primera vez en la mítica competencia. En las restantes categorías fueron triunfos de Orlando (Moto Open), Zapata (ATV Pro), Paredes (Moto Pro Master), Cárdenas (ATV Pro Master), Zeiss (Moto Master B), Maslov (Limitada 350), Villalba (Moto Novato), Diaz (ATV 4×4) y Odarda/Cassina (Moto Pareja).

Maxi Aguilar y su fin de semana de gloria. Es el nuevo campeón de la Vuelta a la Tierra del Fuego. A puro talento el riograndense para recuperar el cetro y dejarlo en el norte de la Isla

RIO GRANDE.- Otra inolvidable Vuelta a la Tierra del Fuego se disputó e hizo vibrar los rincones de nuestra provincia este fin de semana con un clima típico mutando entre niebla, frío, calor, sol y lluvia como de costumbre.

Una constante en las declaraciones de los pilotos fue la gran cantidad de agua que se encontró sobre los caminos y las dificultades mecánicas que debieron atravesar a lo largo de los kilómetros.

Diego Jerez era la referencia en las motos para esta segunda etapa desde el Cerro Castor, pero de entrada comenzó a sufrir inconvenientes con el escape de su moto lo que le hizo perder muchísimo tiempo hasta Tolhuin, prácticamente resignando las posibilidades de ganar.

Pablo Brizuela tomó la posta a partir de ese momento liderando hasta superar el Arroyo Café, donde un pinchazo le hizo perder los cinco minutos de ventaja que tenía sobre Aguilar, su más inmediato perseguidor.

El joven de la KTM lo pasó en el camino, llegó adelante a la cabecera del lago Fagnano y comenzó a sellar su ventaja en la competencia. Aguilar salió a fondo desde Tolhuin hasta el cruce de María Cristina manteniendo la diferencia con Brizuela quien, a la postre, rompería una cubierta quedando a la deriva y debiendo abandonar.

Aguilar fue tranquilo, solito y solo en la punta hasta el Destacamento José Menéndez y selló su primera victoria en la VTDF, escoltado

Por su parte, los ATV tenían a Barría como líder con Antilef como más inmediato perseguidor, aunque esta lucha iba a durar pocos kilómetros ya que en la zona del Aserradero Bronzovich el escolta debía abandonar dejando todo circunscripto a la lucha Barría-Cárdenas. El “Terrible”, que defendía la corona, iba a ser el ganador de la segunda etapa, pero muy lejos de alcanzar a un Tomi Barría que llevaba más de media hora de ventaja a su favor.

La palabra de Aguilar

“Es la sexta vez que corro, empecé en 2013 compitiendo en la Promocional (2°) y el año pasado se me dio de meter podio en la Open (2°). Ahora se me dio increíblemente la victoria y en la categoría principal, algo que no esperaba. Había grandes pilotos y que se me diera así la carrera fue soñado. Fuimos más pensantes, no tan agresivos y a fin de cuentas nos terminó dando resultados. Faltó un poco de físico, pero de todas maneras salió todo redondo”, enfatizó el joven riograndense.

Barría recuperó el cetro para Río Grande

Hacía varios años que el norte de la Isla no se quedaba con el triunfo en ATV, más precisamente desde 2011, cuando Leandro Muñoz se adjudicó la corona. Luego fue dominio capitalino salvo una edición que quedó en manos del puntarenense Víctor Gallegos, eclipsado por Martín Bronzovich y Daniel Cárdenas, dominadores de los últimos años.

“Esperaba mucho esta victoria. Hicimos un planteo inteligente cuidando el quad a pesar de los inconvenientes y llegó esta alegría que buscábamos hace rato”, analizó en el arribo a José Menéndez.

Tomás Barría completó la faena en ATV para adjudicarse su primera victoria en la Vuelta a la Tierra del Fuego.

Clasificación Final

Ord. Piloto Cat. Unidad Ciudad N° PC1 PC2 PC3 PC4 Total

1 Díaz Sergio ATV 4X4 CAN AM RENEGADE 800 USHUAIA 603 3:27:34.76 2:37:56.98 2:57:05.68 3:27:21.62 12:29:59.04

2 Dinatale Carlos ATV 4X4 CAN AM RENEGADE 800 USHUAIA 606 3:02:50.08 2:19:25.67 3:09:52.82 4:08:06.21 12:40:14.78

3 Vega Diego ATV 4X4 CAN AM RENEGADE 1000 USHUAIA 602 3:09:11.10 2:21:18.12 3:40:47.12 3:58:49.83 13:10:06.17

Ord. Piloto Cat. Unidad Ciudad N° PC1 PC2 PC3 PC4 Total

1 Barría Davis Tomas ATV Elite YAMAHA YFZ 450 R RIO GRANDE 3 2:44:28.34 2:08:46.38 2:18:22.66 2:45:17.47 9:56:54.85

2 Cárdenas Fernando Daniel ATV Elite HONDA TXR 450 R USHUAIA 1 3:29:21.93 2:05:14.00 2:13:53.26 2:45:55.25 10:34:24.44

3 Gerez Eric Roy ATV Elite YAMAHA YFZ 450 R RIO GRANDE 10 2:57:42.25 2:26:41.69 2:17:24.44 3:15:28.56 10:57:16.94

Ord. Piloto Cat. Unidad Ciudad N° PC1 PC2 PC3 PC4 Total

1 Maslov Marcelo ATV Limitada HONDA TRX 300 TOLHUIN 404 3:27:19.20 2:36:38.03 2:48:57.41 3:44:05.15 12:36:59.79

2 Melogno Facundo ATV Limitada YAMAHA YFM 250 RIO GRANDE 416 3:17:19.57 3:10:37.01 2:36:02.79 3:40:09.31 12:44:08.68

3 Agnes Marcos ATV Limitada YAMAHA YFM 250 RIO GRANDE 409 3:49:53.24 2:50:44.14 3:09:51.34 3:55:16.38 13:45:45.10

Ord. Piloto Cat. Unidad Ciudad N° PC1 PC2 PC3 PC4 Total

1 Zapata Pablo Javier ATV Pro USHUAIA 306 3:08:11.08 2:25:12.96 2:16:50.36 3:08:25.03 10:58:39.43

2 Bayo Rodrigo ATV Pro HONDA TXR 450 R USHUAIA 315 3:12:03.00 2:24:34.23 2:34:58.42 3:16:36.82 11:28:12.47

3 Zapata Gabriel Nicolás ATV Pro YAMAHA 450 R USHUAIA 308 3:26:51.90 2:29:00.11 2:41:20.65 3:23:07.15 12:00:19.81

Ord. Piloto Cat. Unidad Ciudad N° PC1 PC2 PC3 PC4 Total

1 Cárdenas Martín ATV Pro Master YAMAHA YFZ 450 R USHUAIA 510 2:51:07.96 2:11:36.35 2:20:01.16 2:56:13.63 10:18:59.10

2 Melogno Gabriel ATV Pro Master YAMAHA YFZ 450 R RIO GRANDE 518 2:54:23.45 2:19:43.48 2:19:02.57 2:54:55.61 10:28:05.11

3 Retamal Eduardo ATV Pro Master HONDA TRX 450 EX USHUAIA 501 3:18:37.59 2:21:04.85 2:22:54.49 3:31:13.41 11:33:50.34

Ord. Piloto Cat. Unidad Ciudad N° PC1 PC2 PC3 PC4 Total

1 Aguilar, Maximiliano Moto Experto RIO GRANDE 9 2:28:17.47 1:50:07.12 1:49:12.14 2:42:15.83 8:49:52.56

2 Fregosini José Moto Experto YAMAHA YZ 250 X TOLHUIN 10 2:27:09.75 1:53:49.42 2:01:25.66 2:39:53.96 9:02:18.79

3 Bleuer Martín Moto Experto SHERCO SGF-R 300 USHUAIA 8 2:44:34.86 1:49:22.29 1:57:25.49 2:35:57.74 9:07:20.38

Ord. Piloto Cat. Unidad Ciudad N° PC1 PC2 PC3 PC4 Total

1 Zeiss Carlos Moto Master B BARILOCHE 253 3:02:41.10 2:17:48.92 2:27:04.43 3:01:49.07 10:49:23.52

2 Onyszczuk Pablo Moto Master B BETA RR 300 USHUAIA 255 3:01:57.90 2:34:23.10 2:23:51.28 3:02:19.39 11:02:31.67

3 Iglesias Guillermo Moto Master B BETA RR 430 USHUAIA 254 3:27:07.89 2:31:43.80 3:41:02.86 3:45:17.46 13:25:12.01

Ord. Piloto Cat. Unidad Ciudad N° PC1 PC2 PC3 PC4 Total

1 Villalba Germán Moto Novato KTM EXC 350 F USHUAIA 905 3:06:42.40 2:18:10.52 2:16:15.97 3:06:46.57 10:47:55.46

2 Nebreda Matías Moto Novato SUZUKI RMX 450 F RIO GRANDE 906 3:10:06.95 2:36:38.86 2:31:03.98 3:19:55.78 11:37:45.57

3 Castagnoviz Marcos Moto Novato YAMAHA YZF 250 PIEDRABUENA 913 3:06:49.94 2:42:41.12 2:47:59.50 3:50:48.71 12:28:19.27

Ord. Piloto Cat. Unidad Ciudad N° PC1 PC2 PC3 PC4 Total

1 Orlando, Nicolás Moto Open RIO GRANDE 121 2:36:12.96 2:06:06.65 2:31:32.89 2:34:56.82 9:48:49.32

2 Medina Matíaas Moto Open HONDA CRF 450 USHUAIA 112 2:43:28.86 2:07:47.13 2:20:51.25 2:55:44.81 10:07:52.05

3 González Sergio Moto Open HUSQVARNA FX 350 COYAIQUE 105 2:56:32.69 2:04:24.99 2:11:56.91 2:58:43.63 10:11:38.22

Ord. Piloto Cat. Unidad Ciudad N° PC1 PC2 PC3 PC4 Total

1 Odarda Gabriel Moto Pareja CORDOBA 808 3:29:09.56 2:51:23.91 3:38:46.64 4:03:27.92 14:02:48.03

1 Cassina Mariano Moto Pareja CORDOBA 808 3:29:09.56 2:51:23.91 3:38:46.64 4:03:27.92 14:02:48.03

Ord. Piloto Cat. Unidad Ciudad N° PC1 PC2 PC3 PC4 Total

1 Paredes Pablo Moto Pro Master HONDA CRF 450 R PUNTA ARENAS 214 2:39:45.57 2:00:23.70 2:16:49.74 2:44:09.17 9:41:08.18

2 Villegas José Moto Pro Master USHUAIA 215 2:45:04.02 2:03:56.86 2:02:12.30 2:58:21.31 9:49:34.49

3 Valinoti Lucas Moto Pro Master HUSQVARNA FE 450 USHUAIA 217 2:45:13.83 2:07:25.75 2:10:39.21 2:54:31.07 9:57:49.86