8M: Paro Internacional de Mujeres

La Colectiva Feminista de Río Grande, detalló cómo serán las actividades en la ciudad. Las manifestaciones y marchas, se harán en todo el país, y en todo el mundo.

RIO GRANDE.- Desde la Colectiva Feminista RG anunicaron que se harán diferentes actividades para conmemorar el día de la Mujer.

“En el día de la Mujer trabajadora y reivindicando la lucha, estaremos acompañando a las compañeras de Badisur, desde el jueves 7 a la noche la en la vigilia que se realizara en las puertas de la planta, de cara al paro Internacional de Mujeres”, anunciaron en las redes sociales.

El viernes 8 al mediodía se realizará en ese mismo lugar, una olla popular en la que también acompañarán sindicatos y organizaciones varias. A partir de las 17:30 habrá una concentración en la Torre de Agua para marchar por las calles de Río Grande, llegando hasta el gimnasio de la UOM. Allí se realizará un evento artístico con la presencia de artistas locales.

“Nos acompañarán Lena, Iri Franco, Debo de la Tierra, Gabriel Bezus Espinosa, Lucila Moore, Stepa Kaustika, Anüit Sosa, Magui Villalba, Agos Brussino, Ema Bejaramo, Denise Serra, Red Venoms, Roz, Gimena Calixto y Loredana Marquez representando al grupo CasiCuerdos, Nadia Rojo y Nadia Pessina”, detallaron las integrantes de la colectiva.

Este el tercer Paro internacional de mujeres, que comenzó como consecuencia de las alarmantes estadísticas sobre femicidios, transfemicidios, y violencia de géneros: “Otro 8M nos encuentra, desde hace tres años nos fortalecemos, nos deconstruimos, nos acompañamos, nos encontramos en la lucha, lucha que no se realiza un solo día sino cada día de nuestras vidas. Por nosotras, por nuestras hijas, por las que luchan, por las que ya no están este 8M paramos, si nuestros cuerpos no valen que produzcan sin nosotras”, termina la publicación.