“Las condiciones de espectro Autista, no son una enfermedad”

Asociaciones de padres y familiares de personas con condición del Espectro Autista, realizaron una charla abierta a la comunidad. la disertante fue la licenciada Lorena Boschetti. El objetivo, derribar prejuicios y fomentar la inclusión.

RIO GRANDE.- La charla se realizó el sábado 23 de febrero, para conmemorar el Día Internacional del Síndrome de Asperger, en la sede del IPV de Río Grande. Participaron familias que tienen niños y adultos con condiciones del espectro Autista, y hubo una charla a cargo de la licenciada Lorena Boschetti.

“La misión fue básicamente derribar mitos. Porque se dicen un montón de cosas de los Asperger, del Autismo, que no tienen nada que ver. Eso ayuda a la desinformación, la desinformación alimenta prejuicios; y los prejuicios van en contra de todo lo que tiene que ver con la inclusión”, comentó la Licenciada Lorena Boschetti, en diálogo con El Sureño.

Dentro de las condiciones del espectro Autista, se cuentan también el Asperger y otras. La profesional, recomendó, a los padres acercarse y consultar profesionales hasta estar seguros que encontraron la respuesta. En cuanto a los padres que tienen hijos que comparten actividades con niños TEA, recomendó: “Lo mejor es preguntarles a los padres. Porque a veces, por no saber, no se lo invita a jugar, o a los cumpleaños, ese niño termina excluido. Y los padres saben, cómo ayudar, dar una guía. Es sumamente válido admitir que uno no sabe, y buscar ayuda, dijo.

