“Yo quiero que los ciudadanos tengan acceso a derechos”

Lo dijo la Gobernadora Rosana Bertone, durante la firma de contrato de obra con la empresa Cóccaro Hnos, que construirá la planta de tratamiento de efluentes cloacales en la Margen Sur.

RIO GRANDE.- Rosana Bertone se refirió de forma específica a la situación de la Margen Sur, y recalcó que todas las gestiones han tenido una deuda pendiente con esta parte de la ciudad: “Es como el patio trasero de una ciudad que no se quiere mirar. Me estigmatizan porque hacemos obras acá, pero esa una zona de la ciudad que ha sido manejada de manera clientelar por la política. Los vecinos han sido traídos de manera clientelar por la política. Las usurpaciones han sido permitidas por la clase política. Como yo creo en la legalidad de los actos y que las soluciones se deben dar de manera legal, es que estoy impulsando estas obras”, declaró la gobernadora en FM Del Pueblo (94.5).

La mandataria recordó además las obras ya anunciadas y realizadas: las diferentes Plazas, el Centro COMIN para niños con problemas de alimentación en la primera infancia, los gimnasios, las viviendas, y la regularización de los terrenos expropiados por la Legislatura provincial: “Además estamos haciendo obras relacionadas con la conexión de agua, cloacas, una inversión enorme para las redes de gas. En esta instancia, el anuncio de la planta de líquidos cloacales”, detalló Bertone.

Y agregó: “Yo quiero que los ciudadanos tengan acceso a derecho. Me parece que mejor que un ciudadano tenga un plan social o una bolsa de comida es que tenga acceso a un trabajo. Esta zona que nosotros la tenemos relavadas, hay una muy baja incidencia del empleo público. Solo un 2% de los trabajadores acceden al empleo público. La mayoría son trabajadoras de casas particulares, trabajan del otro lado de la ciudad, o en algunos casos son trabajadores de fábricas. Y nosotros intentamos al urbanizar de este lado de la ciudad realizar una mixtura social para que pueda también cambiar la realidad social, porque no va a cambiar si nosotros no otorgamos derechos reales”.

En cuanto al traspaso de la Planta al estado Municipal Bertone aclaró que el Estado Provincial contrató la operación de mantenimiento de la planta por un año, luego de finalizada la obra. Luego de lo cual la decisión de cómo administrarla quedará en la autoridades provinciales y municipales que estén gobernando en ese momento.