Maisa Nejanky, la primera ganadora en Ushuaia

RIO GRANDE.- Maisa Nejanky, representante de Obras Sanitarias (Ciudad de Buenos Aires), séptima preclasificada merced a su ELO (puntaje internacional) de 2.012 puntos, se convirtió en la primera ganadora de la fecha inaugural de la final del 71º Campeonato Argentino Superior Femenino de Ajedrez 2018, que se disputa -hasta el lunes 7- en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la ex Panadería del Museo Marítimo de Ushuaia.

Tras 26 movidas, y a cargo de las piezas blancas, venció a Silvana Agnello (9ª, con 1.951 puntos), de Presidencia Sáenz Peña (Chaco). Además, la Maestra Internacional femenina Milagros Brizzi (4ª, con 2.075, de Luz y Fuerza, de Córdoba) derrotó a la porteña Florencia Semprevivo (10ª, con 1.904, del Círculo Torre Blanca).

En el cuadro adjunto aparecen los emparejamientos de cada una de las 9 rondas, que se juegan a un ritmo por ajedrecista de 90 minutos, más un agregado de 30 segundos luego de cada movimiento.

El certamen cuenta con estos auspiciantes: Gobierno de la Provincia, Secretaria de Deportes, Instituto Fueguino de Turismo, Legislatura Provincial, grupo Newsan, Master’s Informática, Asociación Sanmartiniana de Ushuaia y Museo Marítimo de Ushuaia.

El árbitro principal es Leandro Plotinsky (Arbitro Internacional), con el acompañamiento de los árbitro regionales (AR) Cristian Jorge y Ramiro López, del Círculo de Ajedrez de Ushuaia (CAdU), al igual que Juan Carlos Arias, Director del Torneo.

Policía fueguina

El Club de Ajedrez local (CARG) hará disputar el Torneo 133º Aniversario de la Policía de Tierra del Fuego. Dicha competencia se disputará el sábado 5 de mayo, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Escuela Provincial Nº 2 “Doctor Benjamín Zorrilla”, a partir de las 14:00.

Estará reservada para las siguientes categorías: Sub 10, Sub 14, Sub 20 y Aficionados. Las inscripciones son gratuitas y se recibirán ese mismo día, a partir de las 13:00, en el establecimiento educativo ubicado en el cruce de las avenidas Belgrano y San Martín.

Además de los trofeos y medallas a repartirse en todas las categorías, se servirá la tradicional chocolateada, previo a jugar las últimas rondas del torneo.

Día del Trabajador

El mismo sábado 5, desde las 15:00, se jugará a pocas cuadras de allí, en el Club Social y Deportivo Los Ñires (Perito Moreno 144), el 8º torneo de ajedrez rápido “Día del Trabajador”.

Será por sistema suizo, a 5 rondas, con un tiempo de reflexión de 20 minutos más 10 segundos agregados por cada movimiento. En caso de igualdad en puntos entre dos o más ajedrecistas se aplicarán los siguientes sistemas de desempate: 1) Resultado individual; 2) Bucholz Top FIDE; 3) Sistema progresivo; 4) Bucholz Total.

Se premiará a los mejores ubicados, y habrá diplomas para todos los participantes. Las inscripciones se realizan 15 minutos antes del comienzo del torneo.

Esta serie de torneos otorgarán 2 plazas para participar en el 4º Magistral “51º Aniversario de Villa Tehuelches (Chile)”, a jugarse del 11 al 14 de julio en la localidad homónima, en la región de Magallanes, y para el que ya están anotados 6 Grandes Maestros (GM), provenientes de 5 países; más 4 Maestros Internacionales (MI), y 2 Maestros FIDE (MF). De las 50 plazas dispuestas por los organizadores. solamente restan completar 15.

Ronda 1

Meza-Zuriel

Fernández-Martínez

Brizzi-Semprevivo 1-0

Nejanky-Agnello 1-0

Borda-Suito

Día: miércoles 2, 17:00.

Ronda 2

Zuriel-Suito

Agnello-Borda

Semprevivo-Nejanky

Martínez-Brizzi

Meza-Fernández

Día: jueves 3, 09:00.

Ronda 3

Fernández-Zuriel

Brizzi-Meza

Nejanky-Martínez

Borda-Semprevivo

Suito-Agnello

Día: jueves 3, 17:00.

Ronda 4

Zuriel-Agnello

Semprevivo-Suito

Martínez-Borda

Meza-Nejanky

Fernández-Brizzi

Día: viernes 4, 17:00.

Ronda 5

Brizzi-Zuriel

Nejanky-Fernández

Borda-Meza

Suito-Martínez

Agnello-Semprevivo

Día: sábado 5, 09:00.

Ronda 6

Zuriel-Semprevivo

Martínez-Agnello

Meza-Suito

Fernández-Borda

Brizzi-Nejanky

Día: sábado 5, 17:00.

Ronda 7

Nejanky-Zuriel

Borda-Brizzi

Suito-Fernández

Agnello-Meza

Semprevivo-Martínez

Día: domingo 6, 09:00.

Ronda 8

Zuriel-Martínez

Meza-Semprevivo

Fernández-Agnello

Brizzi-Suito

Nejanky-Borda

Día: domingo 6, 17:00.

Ronda 9

Borda-Zuriel

Suito-Nejanky

Agnello-Brizzi

Semprevivo-Fernández

Martínez-Meza

Día: lunes 7, 09:00.