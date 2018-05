ATSA amenaza con paralizar las guardias en los hospitales públicos si no hay oferta salarial

El dirigente sindical Alejandro Pérez avizoró que “ojalá no vuelva a ocurrir lo que pasó en 2012” aunque reconoció que “se puede llegar a dar otra situación como esa” porque “la paciencia se agota”. De esa forma, reclamó una pronta mejora salarial.

RIO GRANDE.- El secretario de finanzas de la Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina, Alejandro Pérez, reconoció que hay impaciencia entre los trabajadores del nosocomio riograndense por las demoras en la confirmación de una mejora salarial para el sector.

En declaraciones a Radio Fueguina, admitió que, ante la incertidumbre reinante, “ojalá no vuelva a ocurrir lo que pasó en 2012 con el renunciamiento de las horas de guardia. Ojalá que no vuelva a ocurrir, pero se puede llegar a dar otra situación como esa”.

“Puede llegar a darse porque la paciencia se agota. Nosotros estamos siendo discriminados, la masa salarial que se discute en general, es una sola en la provincia. La torta es una sola y la dividimos en educación, entes descentralizados. La torta es grande, no es poca”, precisó.

Asimismo, razonó que “nosotros vemos que en la distribución nos llevaron puestos a los trabajadores de la sanidad porque no podemos hacer medidas de fuerza, estoy obligado por la Justicia a hacer guardias; debo garantizar el servicio, no puedo cerrar el hospital”.

“En esta situación, algunos se aprovechan porque no podemos quejarnos, tenemos que laburar. El otro día encontraron una rata muerta en Fiscalización Sanitaria; los compañeros tuvieron que seguir trabajando, no los mandaron a sus casas. Pusieron trampas en vez de desinfectar y ¿por qué’ porque somos trabajadores del hospital y no lo podemos cerrar”.

Finalmente, Alejandro Pérez precisó que “resistimos muchas cosas y lo mínimo que queremos es tener un sueldo digno y quizás nos merezcamos tener un sueldo más alto que el resto porque somos distintos, pero hoy la realidad nos marca que somos los peores pagos”.