2° edición de “Bazar Literario” en el Museo Choquintel

El Municipio de Río Grande, a través de la Subsecretaría de Cultura, invita a vecinos y vecinas a participar de la 2° edición de “Bazar Literario” que se desarrollará el sábado 13 de diciembre, de 15 a 20 horas, en el Museo Municipal “Virginia Choquintel”.

La propuesta ofrece un espacio abierto a toda la comunidad, pensado como un punto de encuentro en torno a la literatura, el patrimonio y la producción cultural local, con actividades destinadas a toda la familia.

Durante la jornada, se podrán disfrutar de 2 talleres participativos, uno especialmente pensado para infancias y otro para adolescentes y adultos, junto con exposiciones vinculadas al mundo literario, la presencia de escritores y escritoras, editoras independientes, emprendedores culturales, la biblioteca del Museo y su Archivo Fotográfico, además de visitas guiadas. En esta edición, también acompañará la Hemeroteca del Diario El Sureño, sumando valor histórico y documental a la propuesta. La Hemeroteca del Diario El Sureño, sumando valor histórico y documental a la propuesta.

En el marco de “Bazar Literario”, se realizará la inauguración de la última muestra 2025 del Taller “Museo entre puntadas”, denominada “Patrimonio en punto cruz”, una iniciativa que pone en valor el patrimonio cultural local a través del bordado y las prácticas textiles.

Asimismo, el público podrá recorrer los stands de feriantes, participar de una suelta de libros y disfrutar de la obra de teatro infantil “Grandes Vecinos”, una propuesta especialmente pensada para compartir en familia.

Como cierre del evento se presentará el Grupo de Guitarras “El Vasco”, ofreciendo un broche musical para toda la comunidad.

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa promoviendo espacios culturales accesibles, que fortalecen el vínculo con la lectura, la memoria colectiva y la producción artística local.