1er Foro Provincial de Turismo y acciones para el desarrollo turístico de Gualeguaychú

Fernando Zubillaga, Presidente del Consejo Mixto de Gualeguaychú, difundió información sobre el 1º Foro Provincial de Turismo que se lleva a cabo hoy 26 de agosto en el Centro de Convenciones de la ciudad entrerriana y que contará con expertos, paneles y charlas para conectar y proyectar el futuro del turismo en Gualeguaychú, en Entre Ríos y en la región.

ENTRE RIOS.- Zubillaga, comentó el contenido del Foro que estará integrado por turismo de naturaleza, enoturismo, gastronomía, posicionamiento y venta del destino, agencias de viajes receptivas y paquetes turísticos, marketing digital, entre otros temas.

Además, Fernando Zubillaga expresó que buscan conocer la diversidad de las miradas y la experiencia de cada actor de la actividad turística para saber cómo vienen trabajando los diferentes productos. También habrá un espacio para analizar las herramientas tecnológicas disponibles para crecimiento del turismo en los diferentes ámbitos.

Contamos con la posibilidad de compartir alguna de las últimas novedades ya acciones generadas en Gualeguaychú como la creación por ordenanza el Registro Virtual de Guías Turísticos, el recorrido estratégico organizado por la Municipalidad con la Agencia Grupal Viajes para mostrar el potencial de Gualeguaychú como destino de turismo educativo, el lanzamiento junto a la Universidad Autónoma de Entre Ríos de la diplomatura orientada a profesionalizar el carnaval como industria cultural, el desarrollo del turismo de reuniones con la infraestructura hotelera y de servicios que tiene la localidad y reuniones sobre inversión y financiamiento en el sector.

Desafíos y oportunidades

El funcionario remarcó que la situación actual obliga a revisar las técnicas de venta y captación de clientes, incorporando inteligencia artificial en los procesos, estrategias de redes que conviertan seguidores en visitantes y una fuerte presencia en plataformas digitales.

«Esta realidad obliga a revisar y modificar técnicas de venta, de captación de clientes y trae el desafío de incorporar inteligencia artificial en los procesos, estrategias de redes para convertir seguidores y likes en verdaderos clientes», señaló.

También destacó la necesidad de promover alianzas con agencias de viajes que impulsen tanto el turismo receptivo e interno como segmentos especializados (educativo, de adultos mayores, de naturaleza, enoturismo), con el objetivo de desestacionalizar la actividad.

“Va a ser un evento clave para la generación de esas alianzas y un llamado a la acción”, afirmó.

Un escenario regional competitivo

Zubillaga advirtió que el tipo de cambio actual favorece al turismo emisivo hacia Brasil, Uruguay y Chile, lo que obliga a las ciudades entrerrianas a posicionarse por la calidad y fortaleza de los servicios.

«El sistema económico actual ha liberado los mercados y el tipo de cambio sigue a favor del turismo emisivo y ello favorece los países limítrofes, en especial Brasil, Uruguay y Chile. Todas las personas gozan del derecho fundamental de vacacionar, tomarse descansos, conocer nuevos lugares y mas allá de la libertad de elegir donde hacerlo, todas las ciudades de la provincia estamos trabajando en posicionarnos para que nos elijan y vuelvan pero en especial por la calidad», indicó el Subsecretario.

Además, planteó la importancia de medidas nacionales como la devolución de IVA a turistas no residentes, beneficios en gastronomía, hotelería y combustibles, así como fortalecer la promoción, publicidad y capacitación del sector.

«Sabemos que falta por hacer y medidas del Gobierno Nacional que ayudarían al sector como la devolución a los no residentes de iva, tax free en gastronomía, hotelería y otros beneficios como en combustibles. La promoción, publicidad que incluye acciones directas en ferias, eventos, festivales, vía pública y redes es tan importante como lo es trabajar en el fortalecimiento y capacitación de todos los actores que hacen e integran el sector turístico», cerró.