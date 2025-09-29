19° edición de Caminata Avon para ganarle al cáncer de mama

El domingo 28 de septiembre Avon realizó la Caminata Avon, donde presentaron su campaña “#EstarParaEllas ES AHORA”, en una invitación a priorizar la salud mamaria durante todo el año.

Un año más, el evento de concientización de detección temprana del cáncer de mama reunió a miles de personas para caminar por una causa común. La marea rosa que cada año convoca la Caminata Avon volvió a convocar, en su 19va edición, a 12.000 personas; mujeres que transitan o transitaron la enfermedad, familiares, amigos, profesionales, marcas y organizaciones para seguir generando redes de apoyo y contención.

Como en cada edición, la Caminata Avon invita a toda la comunidad a tomar un rol activo en la detección temprana del cáncer de mama, y también en el acompañamiento y el apoyo a las mujeres que lo atraviesan. En esta oportunidad, esta acción inaugura Octubre Rosa bajo la consigna de #EstarParaEllas ES AHORA, proponiendo un mensaje empático, positivo y colectivo: “La acción de cuidarte es ahora. Y estar para ellas, también”. Con el cual, buscan transmitir que, cuando se trata de salud mamaria, el “después” quita la oportunidad de actuar a tiempo.

“Muchas veces nos acostumbramos a decir “después”, lo que nos lleva a posponer el cuidado de nuestra salud. Pero cuando se trata de salud mamaria, ese “después”, lamentablemente, nos quita la oportunidad de actuar a tiempo. Con esta campaña buscamos cambiar ese hábito: dejar de procrastinar y elegir cuidarnos ahora. Es un llamado a estar presentes, escuchar a nuestro cuerpo y cuidarlo” declaró Lucila Barttolozi, Gerenta de Marketing de Avon.

Si bien la detección temprana del cáncer de mama salva vidas, el Índice de concientización de Cáncer de Mama, que analiza y mide cuánto saben las argentinas sobre esta enfermedad, reveló que sólo 6 de cada 10 mujeres reconocen esto como una realidad. Aún así, en 9 de cada 10 mujeres, detectada tempranamente la enfermedad, es curable. La Fundación Instituto Natura impulsó en el 2025 este inédito estudio, que será presentado durante el mes de octubre, para tener información precisa y seguir actuando en torno a este compromiso, articulando con otros actores para caminar juntos hacia un futuro donde la salud mamaria sea un derecho de todas las personas.

Este dato pone en evidencia la necesidad de seguir trabajando en iniciativas de visibilización, para que cada vez más mujeres reconozcan la importancia de los controles periódicos y la consulta médica oportuna. Por eso, desde hace más de 25 años, Avon lidera esta causa, movilizando a la sociedad para poner la salud mamaria en el centro de la agenda pública y reafirmar que cuidar de ella es una prioridad compartida.

“El cáncer de mama detectado a tiempo es curable, y nuestro compromiso es que todas las mujeres tengan acceso a esa información y a la posibilidad de cuidarse, y en abrir las discusiones necesarias para que la salud mamaria pueda ser una prioridad todo el año. Existe una brecha que debemos cerrar con más educación, concientización y acceso.” afirma Florencia Mezzadra, Gerenta de Fundación Instituto Natura.

Con esta nueva edición de la caminata, Avon reafirma que el momento de actuar es ahora, porque cuando se trata de salud mamaria, no hay lugar para el después.