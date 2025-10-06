153.123 personas están habilitadas para votar en TDF

Según datos brindados por la Justicia Electoral Nacional, del total de electores 4.825 son menores de 18 años al día de la elección. La semana próxima la UNTDF brindará una capacitación sobre Voto Joven y Boleta Única de Papel.

RÍO GRANDE.- La Justicia Electoral Nacional, distrito Tierra del Fuego, informó que el total de electores habilitados para votar en la jurisdicción asciende a 153.123 de los cuales 4.825 son menores de 18 años al día de la elección y podrán hacer uso del Voto Joven.

Los electores se distribuirán en 472 mesas repartidas de la siguiente manera:

Ushuaia: 204 mesas con 68.411 electores.

Río Grande 241 mesas con 78.368 electores.

Antártida: 7 mesas con 241 electores.

Islas del Atlántico Sur: 1 mesa con 4 electores.

Tolhuin: 19 mesas con 6.099 electores.

Cabe recordar que el Voto Joven se aplica en todo el territorio del país para la elección de candidatos nacionales (senadores y diputados para el Congreso de la Nación), presidente y vice.

Incluye jóvenes de entre 16 y 18 años quienes podrán votar siempre que hayan realizado la actualización del DNI de los 14 años.

Su voto es obligatorio porque la Constitución Nacional y la ley determinan que el voto no es opcional. Sin embargo, la ley no establece ninguna sanción para los menores de 18 años que no voten.

Capacitación “Voto Joven y Boleta Única de Papel”

La Universidad Nacional de Tierra del Fuego, a través del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado (ICSE), invita a toda la comunidad fueguina a participar de la capacitación “Voto Joven y Boleta Única de Papel (BUP)”, un espacio de formación ciudadana que busca fortalecer la participación democrática con vistas a las próximas elecciones del 26 de octubre. Los jóvenes entre 16 y 18 años podrán votar, siempre que hayan realizado la actualización del DNI de los 14 años.

Las jornadas se realizarán en dos ciudades: Ushuaia: lunes 13 de octubre a las 18:00 en el SUM del ala B y en Río Grande el martes 14 de octubre a las 16:00 en el Laboratorio de Medios.

La actividad será brindada por la Secretaría Electoral del Juzgado Federal con competencia electoral en la provincia, y está dirigida especialmente a jóvenes votantes, docentes, referentes comunitarios y público en general interesado en conocer el funcionamiento de la nueva modalidad de votación.

La capacitación permitirá familiarizarse con la Boleta Única de Papel (BUP), comprender su uso correcto y despejar dudas frecuentes. Este nuevo instrumento será utilizado por primera vez en Tierra del Fuego, por lo que resulta clave conocerlo para votar de manera informada.

“Creemos que el conocimiento y la educación electoral son pilares fundamentales para el fortalecimiento del sistema democrático. Por eso, promovemos la participación activa de toda la comunidad”, expresaron desde el ICSE.