150 años de presencia salesiana en Argentina

En el marco de los 150 años de la llegada de los salesianos a la Argentina, el Municipio, junto a la Misión Salesiana, el Instituto Salesiano de Estudios Superiores Padre Miguel Bonuccelli (ISES), TotalEnergies, Wintershall Dea Argentina S.A. y Pan American Energy, invitan a la comunidad a participar de una serie de actividades culturales y religiosas que se desarrollarán los días sábado 8 y domingo 9 de noviembre en distintos puntos de la ciudad.

RIO GRANDE.- La apertura de la conmemoración será la Misa Central, que se llevará adelante en el atrio del Santuario de María Auxiliadora de la Misión Salesiana. Luego, la Orquesta Municipal Kayén ofrecerá un repertorio especial en el marco de la representación de la Misa Criolla, junto al Coro Kaupén (ISES), el Grupo Coreográfico Atahualpa y el Ballet Flor de Ceibo, realzando con música y danza este homenaje a la obra salesiana en nuestro país.

El sábado 8 de noviembre las actividades comenzarán a las 15:00 con la Misa Central en el atrio del Santuario de María Auxiliadora de la Misión Salesiana, y continuarán a las 16:00 con la presentación de la Misa Criolla, que incluirá interpretaciones musicales y coreográficas a cargo de artistas de la ciudad.

El domingo 9 de noviembre la conmemoración se trasladará al Templo Don Bosco (Fagnano y Alberdi), donde a las 18:00 se presentará la versión musical de la Misa Criolla, en una jornada que destacará las interpretaciones instrumentales y vocales de esta obra musical religiosa y folclórica.

El Municipio de Río Grande acompaña esta significativa fecha que pone en valor la presencia y el legado de los salesianos en la educación, la cultura y en la vida cotidiana de los vecinos y vecinas, reafirmando el compromiso con la identidad y la historia de nuestra ciudad.