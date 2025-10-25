15 dispositivos municipales de salud en toda la ciudad

El Municipio de Río Grande consolida una amplia red sanitaria con 15 dispositivos municipales de salud que están ubicados estratégicamente en diferentes barrios de la ciudad.

Los mismos están distribuidos en distintos puntos de Río Grande, a fin de garantizar el acceso a la salud pública y de calidad.

A través del siguiente link: https://www.riogrande.gob.ar/salud/, los vecinos y vecinas podrán acceder al mapa interactivo con su ubicación, por especialidades o zonas.

Los espacios que integran el sistema municipal de salud son:

Centro Municipal de Salud N.º 1 (Chacra II)

Centro Municipal de Salud N.º 2 (B° Malvinas Argentinas)

Centro Municipal de Salud N.º 3 (Zona Sur)

Centro Municipal de Salud N.º 4 (B° De las Aves)

Centro Municipal de Abordaje Integral en Consumos Problemáticos “Hermana Carla Riva”

Centro Municipal de las Infancias

Centro de Rehabilitación Mamá Margarita y su Anexo

Casa de María

Área de Prevención y Promoción

Laboratorio Municipal de Análisis Clínicos y Biología Molecular “Dr. Fernando Carlos Matera”

Banco de Ayudas Técnicas

Bromatología

Centro de Especialidades Médicas (CEM)

Dirección General de Salud Mental y Adicciones (Casa de Jóvenes).

El Municipio impulsa políticas públicas de salud basadas en la prevención, promoción y el cuidado integral, con el objetivo de garantizar el bienestar de toda la comunidad riograndense.