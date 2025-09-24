Deportes

11° Torneo de Deporte Adaptado “Jaqueline Mayorga”

miércoles 24 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
El jueves 25 y viernes 26 del presente mes, el Centro de Actividades Alternativas para Discapacitados (CAAD) llevará adelante el 11° Torneo de Deporte Adaptado “Jaqueline Mayorga”, en tres disciplinas: boccias, atletismo y natación.

RIO GRANDE.- El atletismo tendrá lugar en el gimnasio Jorge Muriel y en sus inmediaciones, en Chacra IV: mañana, a partir de las 9:00 y hasta las 12:30, en el primer turno; y por la tarde, de 13:30 a 17:00.

El viernes la actividad de esta disciplina se concentrará en el turno vespertino, entre las 14:00 y las 17:00.

Asimismo, en el Natatorio Municipal “Eva Perón” y en el colindante Polideportivo Municipal “Alejandro Guata Navarro” se desarrollarán la natación y las boccias.

