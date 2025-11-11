11 de noviembre, día internacional del churro

Si bien no hay un antecedente oficial que lo defina, se instaló la fecha a nivel mundial. Las fábricas de churros que agrupa la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (Apyce) y Afines declararon que en Argentina su celebración se asocia al «11 del 11» inspirados en la forma del clásico churro: palitos que representan la fecha.

«En Argentina, el churro tiene una identidad muy marcada: mantiene su formato recto tradicional y es un producto emblemático que forma parte del paisaje gastronómico nacional», explicó la Apyce. Según estimaciones, el mercado nacional de churros ronda los 30 millones de unidades al año.

Se consume en todo el mundo en múltiples versiones –con azúcar, dulce de leche, chocolate o incluso salados–, pero cada país le imprime su sello propio. Una vez al año, esta celebración busca rendir homenaje a su historia, promover su consumo y destacar la expansión internacional que el churro logró con el paso del tiempo.

El origen del churro

Como ocurre con muchas recetas tradicionales, varios países se disputan el origen del churro. Algunos rastrean su historia hasta China, mientras que España fue uno de los primeros en adoptarlo y perfeccionarlo, al punto de considerarse la cuna del churro.

Rápidamente cruzó fronteras, conquistó Europa y hoy cuenta con seguidores en cada rincón del mundo.

https://www.pagina12.com.ar/872637-el-11-de-noviembre-dia-internacional-del-churro/