Durante el fin de semana, Tierra del Fuego vivió la 10° edición consecutiva de la Global Game Jam, la maratón internacional de desarrollo de videojuegos que se realizó en simultáneo en más de 100 países. La actividad comenzó el viernes y se extendió a lo largo de tres jornadas intensivas de trabajo colaborativo, creatividad e innovación tecnológica en la provincia.

El evento convocó a personas apasionadas por el desarrollo de videojuegos —con y sin experiencia previa—, quienes se organizaron en equipos multidisciplinarios para crear un videojuego desde cero. Como es tradicional, todos los proyectos partieron de una temática común que se reveló al inicio de la maratón. Durante todo el proceso, los participantes contaron con acompañamiento y mentorías en áreas como diseño, programación, arte, audio y producción.

Las jornadas se desarrollaron de manera presencial en los Polos Creativos de Ushuaia y Río Grande, con una activa participación de jóvenes, estudiantes y desarrolladores locales. Este espacio se consolidó como una oportunidad para aprender haciendo, intercambiar saberes y fortalecer la comunidad de creación digital fueguina.

Cabe destacar que la Global Game Jam no es una competencia, sino una experiencia de aprendizaje y colaboración que puso el foco en el proceso creativo y en el trabajo en equipo, promoviendo el desarrollo de habilidades tecnológicas y expresivas en un entorno intensivo e inspirador.

La iniciativa contó con el acompañamiento de la Agencia de Innovación de Tierra del Fuego. Al respecto, la secretaria de Gestión, Polos Creativos y Fábrica de Talento, Ema Bejarano, destacó: “Acompañamos este tipo de encuentros porque potencian la creatividad, la innovación y el uso de la tecnología aplicada a la producción cultural. Las Game Jam son espacios donde el talento joven puede experimentar, crear en equipo y transformar ideas en proyectos concretos”.

Asimismo, remarcó que “desde los Polos Creativos impulsamos propuestas que integran conocimiento, desarrollo tecnológico y expresión artística, generando oportunidades para que más jóvenes se acerquen al mundo de los videojuegos y la economía del conocimiento”.

La exitosa realización de la Global Game Jam 2026 formó parte de las acciones que fortalecen el ecosistema fueguino de desarrollo de videojuegos y promueven la participación activa de la comunidad en experiencias de innovación y creación colectiva.