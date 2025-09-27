10 de cada 100 alumnos terminan el secundario en tiempo y forma

Según Argentinos por la Educación, de acuerdo con el Índice de Resultados Escolares (IRE), solo 10 de cada 100 alumnos que iniciaron la primaria en 2013 finalizaron la secundaria en 2024 dentro de los plazos previstos, sin repetir ni abandonar, y alcanzando aprendizajes satisfactorios en Lengua y Matemática. El dato refleja un retroceso frente a 2022, cuando la proporción había sido de 13 de cada 100.

El Índice de Resultados Escolares (IRE) mide, para cada cohorte que empieza primer grado, cuántos llegan al último año de secundaria en el tiempo esperado y con buenos niveles de desempeño según las pruebas Aprender. La caída del IRE respecto a años previos se explica principalmente por un deterioro en Matemática, a pesar de que Lengua mostró cierta mejora.

En 2024, la Ciudad de Buenos Aires lidera con el mejor resultado (23%), seguida por Tierra del Fuego y Córdoba (13%). En el extremo opuesto aparecen Chaco (3%), y Santiago del Estero, Misiones y Catamarca (4%).

A nivel nacional, 63 de cada 100 estudiantes lograron alcanzar el último año de secundaria en los tiempos previstos, una cifra mejor que la de cohortes anteriores (61% en 2011-2022 y 53% en 2009-2020).

Santa Cruz (87%), Tierra del Fuego (82%) y Río Negro (75%) presentan los mayores avances, mientras que Misiones (46%) y Santiago del Estero (48%) muestran los valores más bajos.

El informe también vincula los resultados con el nivel socioeconómico: provincias con menor NSE, como Chaco, registran peores indicadores, mientras que CABA combina el mejor IRE con la mayor proporción de estudiantes en los quintiles más altos de ingresos.