Solicitada al gobernador Gustavo Melella

Reiteramos la solicitud de una reunión con usted; así comenzamos a establecer un diálogo fluido para poder llevar adelante el acompañamiento necesario a los empresarios del sector gastronómico, para evitar más pérdidas de fuentes de trabajo.

Gastronómicos Autoconvocados de TDF.

Se nos hace muy difícil sostener esta situación. Muchos de nosotros estamos sufriendo el golpe de la cuarentena. Para algunos, es imposible continuar sosteniendo la situación, que fuertemente paralizó al sector gastronómico. Por lo antes expuesto, es que queremos presentarle el siguiente pedido:

• Es necesaria una asistencia similar y complementaria al ATP (Asistencia de emergencia al trabajo y la producción), por medio de un bono de $15.000.- para cada empleado, hasta el mes de diciembre.

• Subsidio del Estado provincial, que cubra los costos de energía eléctrica (DPE) y de agua (DPOSS).

• Por último, para ayudarnos en la recuperación económica, exención en el pago de IIBB desde el 01/01/2021 al 31/12/2021.

Entendemos que, de esta manera, usted puede estar a la altura de las circunstancias y nosotros podremos seguir manteniendo abiertas las puertas de nuestros locales, sosteniendo las fuentes de empleo de nuestros trabajadores.

Este esfuerzo que solicitamos tendrá como colaboración, de nuestra parte, poner a su disposición la posibilidad de sentar en las mesas de nuestros locales a los fueguinos quienes, junto a sus familias, no pueden acceder a una comida digna. Para ello, nosotros brindaremos a cada fueguino que ustedes nos indiquen una comida equilibrada en nutrientes, sabrosa y bien preparada, con todos los controles de calidad que dicha preparación requiere y, para la cual, nos encontramos altamente calificados. Esta “vianda social” sería a costo de producción.

Solamente podremos salir de esta situación trabajando de manera conjunta. No perdamos tiempo en enfrentamientos innecesarios y estériles que no benefician a nadie y nos perjudica a todos.

Si usted reacciona poniéndose al frente de la problemática, que es real e innegable, se convertirá en un ejemplo a nivel nacional en la articulación de acciones rápidas y concretas para hacer frente al grave problema que representa la pandemia al pueblo fueguino.

Si lo expresado en los puntos de nuestra solicitada no le parecen suficientes, esperamos que nos haga saber su propuesta y así poder ayudar a nuestros semejantes.

Usted nos prometió “Vamos a vivir mejor”, es urgente que esto suceda; ya que la realidad demuestra que estamos viviendo peor.

Lo saludamos cordialmente