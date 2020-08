Melella volvió a apelar a la responsabilidad individual

El Gobernador apeló a la responsabilidad individual para hacerle frente al rebrote de la pandemia en toda la provincia, pero especialmente en la zona norte. Aclaró que “el servicio sanitario no está colapsado” y advirtió que “esto no es para relajarnos, es para cuidarnos” y les habló expresamente a los adolescentes: “Sabemos que son los abanderados de la solidaridad” y les pidió que “nos ayuden a cuidarnos”. “Estamos haciendo el máximo de los esfuerzos, con aciertos y errores como pasa siempre”, resaltó.

El Gobernador emitió un nuevo mensaje para pedir un nuevo esfuerzo a la gente.

RIO GRANDE.- El gobernador Gustavo Melella, brindó un nuevo mensaje a la comunidad ayer por la tarde, en el marco de la prórroga hasta el 30 de agosto las medidas restrictivas por la pandemia de coronavirus y allí, pidió “a los adolescentes y a los jóvenes” que “nos ayuden a cuidarnos”.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo y tenemos que seguir haciéndolo”, sostuvo el mandatario al tiempo que aseguró que “el servicio de salud de nuestra provincia está preparado, el servicio sanitario no está colapsado y esto no es para relajarnos, es para cuidarnos, es para que lo sepamos y estemos tranquilos. Hay mucho esfuerzo, compromiso y trabajo de quienes están al frente del servicio sanitario provincial”.

De manera especial, el Gobernador agradeció “al equipo completo de Terapia Intensiva del Hospital de Río Grande, porque al igual que lo hizo el Hospital de Ushuaia en su momento, todos los días trabajan y luchan por la vida y se enfrentan a la muerte. Todos los días dan lo mejor de sí para salvar la vida de nuestros vecinos y vecinas”.

En este sentido lamentó que “hemos tenido que lamentar la perdida de vecinos y vecinas nuestros” e insistió en que “todos sabemos lo que tenemos que hacer y lo hacemos, sabemos cómo cuidarnos. Hoy más que nunca tenemos que seguir cuidándonos, hoy más que nunca esa responsabilidad tiene que ser solidaridad”.

“Les pido a los adolescentes y a los jóvenes, porque confiamos en ellos y sabemos que son los abanderados de la solidaridad, que nos ayuden a cuidarnos, que nos ayuden a cuidar a nuestros adultos mayores, que nos enseñen como cuidarnos, porque si hay alguien a quien tenemos que privilegiar en los cuidados es a nuestros adultos mayores, a nuestra población de riesgo. No tenemos que relajarnos, pero tampoco obsesionarnos, tenemos que tener serenidad y responsabilidad”, reiteró en su mensaje.

Recordó asimismo que “tenemos por delante la esperanza de la vacuna, tanto la que se va a producir en la Argentina como la que producirá el Gobierno de Rusia a quien hemos ofrecido fabricarla en el laboratorio de nuestra provincia o distribuirla. Es claramente una esperanza, como lo dijo nuestro presidente Alberto Fernández, pero todavía falta. Igualmente vamos a trabajar incansablemente para que tengamos esa vacuna tan esperada para que volvamos a esa normalidad que tanto deseamos”.

En la misma oportunidad, Melella precisó que “hemos comenzado con otros sistemas para poder tratar de sanar a muchos de nuestros vecinos y vecinas que sufren COVID positivo como es la producción de plasma o el tratamiento con ibuprofeno sódico”.

“Hemos lanzado el programa Cuidarnos TDF a través del cual vamos casa por casa detectando aquellos posibles casos positivos y hemos dispuesto abrir permanentemente los centros de salud todos los días para que aquel que es COVID positivo o quiera ver a un médico pueda hacerlo”, detalló.

Y señaló: “Podemos estar tranquilos que la Municipalidad, el Gobierno nacional y nuestro Gobierno provincial, de muchas maneras distintas, están acompañando a todos los vecinos y vecinas, y haciendo el máximo de los esfuerzos, con aciertos y errores como pasa siempre”.

En su mensaje además solicitó a los medios de comunicación de la provincia “que informemos con objetividad. Sé que a veces vende más un título sensacionalista que otro tipo de noticias, pero tenemos que hacerlo con total veracidad, transparencia y objetividad”.

También pidió “terminar de utilizar este momento que vivimos como oportunismo político, porque aquellos que quieren aprovechar este tiempo es porque en el fondo no les interesa el bienestar de la población y en eso tenemos que tener mucha responsabilidad”.

Finalmente, Melella dijo que “en este contexto epidemiológico vamos a continuar en la ciudad de Río Grande con la cuarentena obligatoria, vamos a permitir la apertura de alguna actividad de manera mínima y con muchísimas restricciones. En Tolhuin y en Ushuaia vamos a seguir tal cual veníamos, pero en toda la provincia tenemos que seguir cuidándonos muchísimo. Cada uno de nosotros es responsable y hoy más que nunca, como les dije antes, la responsabilidad es la solidaridad. Todos juntos vamos a seguir adelante”.