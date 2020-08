Melella extendió la cuarentena hasta el lunes 17

El Gobernador anunció la extensión de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio por una semana en el norte de la provincia. La medida fue consensuada con el intendente Martín Perez y recomendada por los médicos especialistas del COE.

En Río Grande se mantiene por una semana más el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Se profundizarán las medidas preventivas.

RIO GRANDE.- El gobernador Gustavo Melella determinó extender la cuarentena obligatoria durante una semana más, hasta el lunes 17 del corriente, en todo el ámbito de la ciudad de Río Grande debido al alto número de contagios de coronavirus en dicha localidad.

En un mensaje emitido a través de la televisión pública y a través de las redes sociales, Melella sostuvo que “estamos atravesando una situación complicada, crítica; una situación que jamás nos tocó atravesar y que tampoco imaginábamos que íbamos a enfrentar. Seguramente ninguno de nosotros desea vivirla. Y aquí estamos, de pie, sin margen para los lamentos, por el contrario, estamos con fuerza y energía”.

“Es por eso que en este contexto necesitamos extender por una semana más, hasta las cero horas del lunes 17 de agosto las mismas medidas que tenemos vigentes para cada una de nuestras ciudades. Estoy convencido de que las fueguinas y los fueguinos vamos a demostrar una vez más que somos capaces de vencer juntos este obstáculo de la pandemia”, anunció.

“Quiero poner el acento en aquellos hombres y mujeres que día a día dicen presente. Son nuestros trabajadores y trabajadoras de la salud, que venciendo sus miedos, sus angustias, sus dudas, cada mañana, cada noche, cada minuto están donde tienen que estar, dando todo de sí al servicio de los demás, de toda la comunidad”, resaltó.

Asimismo, dijo que “por supuesto que estamos hablando de verdaderos profesionales cada uno en su labor: médicos, médicas, enfermeros y enfermeras, servidores que están detrás del 107 recibiendo las llamadas, conductores de ambulancias, personas que mantienen las instalaciones, mucamas, administrativos. Estamos orgullosos de cada uno de ellos, son servidores públicos con todas las letras. Pero sobre todo son seres humanos solidarios que hace cinco meses no han sabido de descansos frente a un enemigo invisible, como solemos decir, pero certero en sus efectos”.

El titular del Ejecutivo provincial dijo que “hay que mantener cada una de las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria: quedándonos en nuestras casas, manteniendo el distanciamiento social, usando el tapaboca, no compartiendo el mate, no haciendo reuniones, no juntarnos en un asado. Esa es nuestra responsabilidad individual porque comienza con uno mismo, pero solidaria en sus alcances. Cuidándonos cada uno de nosotros estaremos cuidando a nuestros seres queridos”.

Consideró que “el miedo es una realidad que todos conocemos y en algún momento experimentamos, porque tenemos gente a la cual deseamos que nada les pase. Pero no podemos permitir que el miedo nos impida actuar racionalmente. Ninguno de nosotros nos lo podemos permitir. Porque ese miedo nos puede llevar a cometer errores, a criticar a quienes nos están ayudando, a descuidarnos de nuestras responsabilidades. Nos puede impedir seguir viviendo en esta nueva normalidad a la que estamos llamados a vivir”.