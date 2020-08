El Hospital Regional Río Grande está en condiciones de hacer frente al rebrote

El director Médico del Hospital Regional, Dr. Cristian Tejedor, destacó que el nosocomio está trabajando de acuerdo al plan elaborado al inicio de la pandemia COVOD-19 y tiene suficiente capacidad para seguir recibiendo pacientes si ello fuera necesario. “Hay camas libres en terapia intensiva y suficientes equipos para realizar asistencia respiratoria mecánica”.

RÍO GRANDE.- Con el objeto de brindar información actualizada y de primera mano a la población, el director Médico del Hospital Regional Río Grande, Dr. Cristian Tejedor, informó la situación actual del nosocomio en relación al rebrote de contagios por COVID-19 que atraviesa la ciudad.

El profesional dijo que “hay camas libres en terapia intensiva y suficientes equipos para realizar asistencia respiratoria mecánica. También tenemos a varios profesionales dispuestos a colaborar que mantenemos en reserva, por si alguno de los que estamos trabajando en la actualidad se contagia y tenemos que aislarnos. En cuanto a internación, disponemos un montón de camas más con asistencia mecánica respiratoria”.

En principio detalló que para atender esta situación particular y evitar contagios, “la atención ambulatoria y por turnos se ha reducido a la máxima expresión, controlando pacientes crónicos en el sector de nefrología que se encuentra apartado del hospital con ingreso propio. Esto es para evitar circulación de personas”, puntualizó el profesional.

En cuanto a los pacientes con consulta ambulatoria destacó que “la guardia no está cerrada, sino que se encuentra funcionando en un lugar asignado para pacientes que no tienen afección respiratoria. Es un sector pequeño y es muy probable que los pacientes sean derivados a otra institución, porque queremos evitar contaminación cruzada”.

En cuanto al laboratorio y el centro de diagnóstico por imágenes, informó que se atiende con turnos, con media hora de separación, para seguir dando respuesta a la demanda.

Acerca de la capacidad de internación con que cuenta el nosocomio el Dr. Tejedor destacó que “hay dos sectores para pacientes no críticos y se puede abrir un tercer lugar en caso de ser necesario. O si se requiere se habilitan todas las camas”.

Hasta ayer, en el Hospital Regional Río Grande, había 29 pacientes internados entre sospechosos y positivos; aunque la mayoría de ellos eran positivos, los cuales están distribuidos en varios sectores acordes a su estado de salud.

“La unidad de cuidados intensivos tiene 9 camas de las cuales 7 están ocupadas. Todos ellos con asistencia respiratoria mecánica. Además contamos con una sala adicional, completamente acondicionada como una terapia intensiva de adultos que es la terapia intensiva pediátrica que hoy no cuenta con pacientes. Y en caso de tener que recibir alguno, tenemos dos camas dispuestas en el sector de pediatría para atender pacientes críticos de pediatría, con enfermedades respiratorias relacionadas a esta pandemia”, detalló el profesional.

Tejedor recordó la capacidad creada por el Ministerio de Salud de la provincia en el HRRG durante el comienzo de la pandemia y dijo que “el sector de aislamiento está pasible de transformar en ocho camas de terapia intensiva y además cuenta con ocho camas más; es decir que podrían recibirse en ese sector 16 pacientes más, en total”.

Para graficar la capacidad que tiene el nosocomio de nuestra ciudad, Tejedor detalló que si fuera necesario recibir más pacientes, “hay 22 camas más en clínica médica, que es nuestra segunda sala de aislamiento y que no está siendo utilizada en su capacidad máxima. Y hay otra sala más que puede ser usada, pero no es necesaria”.

El Director del nosocomio dijo sobre la situación de guardia que casi la totalidad de los recursos están abocados a la atención de pacientes con coronavirus. “Cuenta con muchos profesionales y telefonistas que están trabajando para atender a la gente”, señaló.

“Los llamados al 107 son 300 por día, de los cuales el 30% están pasando a médicos reguladores que determinan si los pacientes quedan en el hospital o deben permanecer en su domicilio”.

“Se hace un seguimiento de los pacientes positivos, que son llamados por otro equipo de profesionales que preguntan sobre su evolución. Se hacen visitas de pacientes positivos todos los días. Además se hisopan 130 pacientes por día, entre los que tienen síntomas nuevos y no tienen un nexo relacionado en sus familias. Porque es importante remarcar que un conviviente de una persona positiva si desarrolla síntomas ya es considerado positivo. Esto es importante para una situación epidemiológica”, resaltó Tejedor.

Por último, el profesional dio detalles del crecimiento exponencial que tuvo la cantidad de casos positivos y cómo se multiplicaron inesperadamente las consultas. “Las ambulancias asisten aproximadamente a 50 personas por día y otras 40 personas son atendidas en el hospital. Esto es muchísimo y es un trabajo que creció rápidamente; la adaptación ha sido bastante compleja y se fue instaurando protocolo en la medida que fue posible”.