Angelo Villalobos, bicampeón

Entre el lunes 28 de septiembre y el sábado 3 de octubre de 2015 se disputaron los 24tos. Juegos Deportivos Binacionales de la Araucanía, con sede en Neuquén.

JUDOCAS. Ezequiel Montanga y Angelo Villalobos junto a sus entrenadores, Juan Arcos y Diego Costilla.

RIO GRANDE.- La mayoría de los deportes se congregaron en la capital provincial, a excepción del judo, cuyo certamen se realizó en el gimnasio municipal de El Chocón.

Y de allí vino la mejor actuación de Tierra del Fuego, con el segundo título alcanzado por Angelo Villalobos, en la categoría menor (hasta 55 kilos), obtenido un año antes, en la Región de la Araucanía.

El judoca provincial de mayor pergaminos en los Juegos arribó a la serie final tras una sólida actuación, que culminó con 4 combates ganados por ippon: se impuso primero a Iván Godoy (Los Ríos), a los 2:46; luego a José Gallardo (Magallanes), en 41”; contra Ezequiel Jara (Río Negro) sumó un yuko antes de inmovilizar a su rival. Por último, dejó en el camino a Sergio Suhurt (La Pampa), en apenas 10”, mientras que a José Zurita (Los Lagos), le ganó por no presentación, tras la lesión que dejó fuera del torneo a este.

En la semifinal, el deportista de la Escuela Municipal de Judo de Río Grande doblegó por ippón en escasos segundos a Felipe Godoy (Araucanía), al tiempo que en la final venció al local Emiliano Zualet, tras ejecutar un lance a los 40” (ko-uchi- makikom).

Entretanto, Ezequiel Montagna terminó 3º en -60 kilos; también fue bronce Agustín Abalos, en la categoría 81 a 90 kilos; tras un triple desempate, Marcelo Delgadillo se ubicó 4º en el Grupo B de -66 kilos (saldo final: 2-4), y lo mismo sucedió con Mariano Coto en -73 kilos (2-3). También compitió Lucas Villalobos (-81 kilos).

En femenino, Macarena Quiroga (3-2) gan´ço el bronce en -57 kilos (perdió en semifinales por wazari ante la subcampeona, María Gutiérrez, de Río Negro); Ana Chavarría quedó 4ª en el Grupo A de -52 kilos (2-3); y Yanina Vilte se clasificó 5ª en el Grupo A de -63 kilos (1-4).

Los varones terminaron cuartos, detrás de Chubut, Neuquén y Río Negro; mientras que las mujeres finalizaron décimas, integrándose el podio con Río Negro (1º), Los Lagos (2º) y Los Ríos (3º).

En las restantes disciplinas individuales, Camil Burg fue 6ª en 100 metros con vallas, y 7ª en salto triple, al tiempo que Inti Bugnest quedó 5º en salto en alto. Además, hubo un par de nadadores que animaron las finales B (7º al 12º puestos).

Asimismo, Tierra del Fuego estuvo ausente en ciclismo, donde Bío Bío, Araucanía y Los Lagos se alzaron con los puestos de avanzada.

VOLEIBOL. Sosa (A), Bozzi, Caliva, Barrera, Magallanes, Premat, Martínez, Flores (E) y Asencio; Löffler, Laura Martín, López, Lucía Martín y Marchisio.

El voleibol, cuarto

Por primera vez en el historial de los Juegos, un equipo fueguino arribó por segunda vez consecutiva a las semifinales.

Se trató del voleibol femenino, que por diferencia de tantos se llevó el primer puesto de la Zona C, en detrimento de Araucanía, elenco que lo había superado 3-0 en el duelo previo.

En semifinales, las entrenadas por Luchi Flores cayeron en tie break frente a Río Negro, y en la definición del tercer puesto, fueron superadas por Neuquén, en sets corridos. De esta forma, no pudieron igualar el bronce alcanzado en Temuco 2014.

Ocho jugadoras del 2015 (Agustina Asencio, Abigail Barrera, Pilar Bozzi, Belén Caliva, Betania López, Sasha Magallanes, Laura Martín y Agustina Martínez) habían accedido a las semifinales un año atrás (Lohana Acosta, Agustina Avanzas, Vanesa Bahamonde fueron las restantes integrantes de aquel equipo). En Neuquén la delegación se completó con Guadalupe Löffler, Micaela Marchisio y Lucía Martín.

Por su parte, los varones de voleibol y sus pares de fútbol salieron airosos en sus últimos compromisos, para quedar undécimos, mientras que ambos planteles de básquetbol cerraron su participación con sendas caídas, en el puesto duodécimo.

TERCERA. Macarena Quiroga (2da. desde la derecha).

Las posiciones finales

Río Negro fue el campeón en la tabla general de los Juegos, con 185 puntos, escoltado por el local (168) y por Chubut (166).

Luego se encolumnaron: 4.Los Lagos 127; 5.La Pampa 117; 6. Bío Bío 112; 8.Los Ríos 106; 9.Santa Cruz 78; 10.Magallanes 56; 11.Tierra del Fuego 46; y 12.Aysén 41.

Esta fue la puntuación: 1º puesto, 21 puntos; 2º, 18; 3º, 15; 4º, 13; 5º, 11; 6º, 9; 7º, 7; 8º, 5; 9º, 4; 10º, 3; 11º, 2; 12º, 1. En judo masculino se bonificó con 1 punto (por participación) a La Pampa. Tierra del Fuego no presentó equipo de ciclismo.

Voleibol femenino (4º)

Zona A: 1.Neuquén 6 puntos (sets: 9/0); 2.Chubut 4 (4/7; tantos: 228/239); 3.Magallanes 4 (4/7; 198/245). Zona B: 1.Río Negro 6 (9/3); 2.Los Lagos 4 (6/8); 3.Los Ríos 3 (2/9). Zona C: 1.Tierra del Fuego: 3-0 (27-25/25-21/25-5) vs. Aysén (Interzonal C/D); 0-3 (21-25/25-27/20-25) vs. Araucanía; 3-0 (25-18/25-8/25-14) vs. Santa Cruz. Posiciones: 1.Tierra del Fuego 5 (6/3; 219/170); 2.Araucanía 5 (6/3; 193/201); 3.Santa Cruz 3 (0/9). Zona D: 1.La Pampa 6 (9/1); 2. Bío Bío 5 (7/4); 3.Aysén 3 (1/9). Ronda final: Posiciones: 1.La Pampa (5-0); 2.Río Negro (4-1); 3.Neuquén (4-1); 4.Tierra del Fuego (2-3: 19-25/25-18/25-22/23-25/13-15 vs. Río Negro; 0-3: 18-25/18-25/22-25 vs. Neuquén) (2-3); 5.Araucanía (4-1); 6.Chubut (2-3); 7.Bío Bío (3-2); 8.Los Lagos (1-4); 9.Magallanes (3-2); 10.Los Ríos (1-4); 11.Santa Cruz (1-4); 12.Aysén (0-5). Plantel TdF: Agustina Asencio, Betania López, Agustina Martínez y Gabriela Premat (1997); Abigail Barrera, Belén Caliva, Guadalupe Löffler, Micaela Marchisio, Laura Martín y Lucía Martín (1998); Pilar Bozzi (1999); Sasha Magallanes (2000). Entrenador: Víctor Flores. Delegada: Laura Sosa. Categoría: Sub 18. Resumen TdF: 5 PJ, 2 G, 3 P; sets: 8-9.

SALTO EN ALTO. Inti Bugnest quedó 5º, con 1,70 metros.

Voleibol masculino (11º)

Zona A: 1.Neuquén 6 puntos (sets: 9/0); 2.Los Lagos 4 (3/6); 3.Aysén 3 (0/9). Zona B: 1.La Pampa 6 (9/1); 2.Araucanía 4 (4/6); 3.Santa Cruz 4 (4/7). Zona C: 1.Río Negro 6 (9/0); 2.Magallanes 4 (3/7); 3.Los Ríos 3 (1/9). Zona D: Tierra del Fuego: 0-3 (13-25/20-25/21-25) vs. Bío Bío; 0-3 (14-25/11-25/6-25) vs. Río Negro (Interzonal C/D); 0-3 (14-25/10-25/15-25) vs. Chubut. Posiciones: 1.Chubut 6 (9/1); 2. Bío Bío 5 (7/3); 3.Tierra del Fuego 3 (0/9). Ronda final: Posiciones: 1.Neuquén (5-0); 2.Río Negro (4-1); 3.La Pampa (4-1); 4.Chubut (3-2); 5. Bío Bío (4-1); 6.Araucanía (2-3); 7.Los Lagos (2-3); 8.Magallanes (1-4); 9.Santa Cruz (3-2); 10.Aysén (1-4); 11.Tierra del Fuego (2-3: 20-25/25-15/25-20/15-25/8-15 vs. Aysén; 3-2: 25-21/25-22/17-25/14-25/15-13 vs. Los Ríos) (1-4); 12.Los Ríos (0-5). Plantel TdF: Kevin Barrio, Leandro Noriega, Federico Ponce y Martín Zamudio (1997); Maximiliano Rosso y Julián Vaquera (1998); Ramiro Gumma y Bruno Terra (1999); Ivo Susñar y Mauro Triviño (2000); Samuel Aiba y Francisco Ybars (2001). Entrenador: Walter Terra. Delegado: Nicolás Ybars. Categoría: Sub 18. Resumen TdF: 5 PJ, 1 G, 5 P: sets: 5-14.

Básquetbol femenino (12º)

Zona A: 1.Neuquén 5 puntos (tantos: 137/123); 2.Chubut 5(149/143); 3.Magallanes 4 (164/186). Zona B: 1.Los Lagos 6 (233/134); 2.Araucanía 4 (123/130); 3.La Pampa 3 (98/188). Zona C: 1.Río Negro 5 (172/149); 2.Santa Cruz 5 (194/140); 3.Aysén 3 (121/221). Zona D: Tierra del Fuego: 41-71 (19-20/23-44/30-53) vs. Santa Cruz (Interzonal C/D); 31-66 (5-17/17-32/20-52) vs. Los Ríos; 40-67 (2-20/16-34/30-51) vs. Bío Bío. Posiciones: 1.Los Ríos 6 (175/119); 2.Bío Bío 5 (189/129); 3.Tierra del Fuego 3 (112/205). Ronda final: Posiciones: 1.Los Ríos (5-0); 2.Los Lagos (4-1); 3.Neuquén (3-2); 4.Río Negro (2-3); 5.Santa Cruz (4-1); 6.Chubut (3-2); 7. Bío Bío (3-2); 8.Araucanía (1-4); 9.Magallanes (3-2); 10.La Pampa (1-4); 11.Aysén (1-4); 12.Tierra del Fuego (49-81 vs. Magallanes; 36-42 vs. Aysén) (0-5). Plantel TdF: Fiorela Cañete (1996); Alma Carrillo, Candela Del Castillo, Ariana Enríquez, Antonela Ojeda y Yamila Vilte (1997); Sofía Gómez y Valentina Navarro (1998); Tamara Nieva (1999); Rocío Avalos y Milagros Gutiérrez (2000); Ana Carrillo (2001). Entrenador: Fernando Gómez. Delegada: Valeria Godoy. Categoría: Sub 19. Resumen TdF: 5 PJ, 0 G, 5 P; tantos: 197-327 (promedios: 39,4-65,4).

VALLISTA. Camil Burg terminó 6ª en los 100 metros.

Básquetbol masculino (12º)

Zona A: 1.Neuquén 6 puntos (tantos: 288/116); 2.Santa Cruz 4 (163/223); 3.Magallanes 3 (138/271). Zona B: 1.Chubut 6 (282/142); 2.Los Ríos 5 (223/165); 3.Aysén 3 (85/184). Zona C: 1.Los Lagos 6 (228/121); 2.La Pampa 5 (192/160); 3.Bío Bío 3 (121/212). Zona D: Tierra del Fuego: 23-93 (5-29/13-48/14-69) vs. Los Lagos (Interzonal C/D); 52-78 vs. Araucanía; 26-71 vs. Río Negro. Posiciones: 1.Río Negro 6 (219/133); 2.Araucanía 4 (190/183); 3.Tierra del Fuego 3 (101/242). Ronda final: Posiciones: 1.Río Negro (5-0); 2.Los Lagos (4-1); 3.Neuquén (4-1); 4.Chubut (3-2); 5.La Pampa (4-1); 6.Santa Cruz (2-3); 7.Los Ríos (3-2); 8.Araucanía (1-4); 9.Magallanes (2-3); 10.Aysén (1-4); 11.Bío Bío (1-4); 12.Tierra del Fuego (50-102 vs. Magallanes; 35-85 vs. Bío Bío) (0-5). Plantel TdF: Francisco Jerez, Maximiliano Molinero, Gabriel Ramos, Nahuel Recavarren, Fabio Román y Máximo Romitti (1998); Germán Martínez (1999); Andrés Bodach, Francisco Chafer, Rodrigo Cruz, Julián Racosta y Lucas Villalobos (2000). Entrenador: Sergio García. Delegado: Pablo Márquez. Categoría: Sub 17 (hasta 2013 fue Sub 19). Resumen TdF: 5 PJ, 0 G, 5 P; tantos: 186-429 (promedios: 37,2-85,8).

Fútbol (11º)

Zona A: 1.Neuquén 9 puntos (goles: 6/0); 2.Los Lagos 3 (2/4); 3.Los Ríos 0 (1/9). Zona B: Tierra del Fuego: 1-3 vs. Bío Bío (ST: 5′ Balart); 0-3 vs. Río Negro; 5-0 vs. Los Ríos (PT: 8′ Amarilla, 29′ Barría; ST: 33″ Barionuevo, 6′ Balart, 38′ Pescio) (Interzonal A/B). Posiciones: 1.Río Negro 6 (5/3); 2.Bío Bío 6 (5/3); 3.Tierra del Fuego 3 (6/6). Nota: Río Negro se clasificó 1º por su victoria ante Bío Bío (2-1). Zona C: 1.Santa Cruz 5 (5/3); 2.La Pampa 4 (4/3); 3.Magallanes 3 (2/5). Zona D: 1.Chubut 7 (9/2); 2.Araucanía 5 (6/2); 3.Aysén 0 (2/13). Ronda final: Posiciones: 1.Chubut; 2.Río Negro; 3.Neuquén; 4.Santa Cruz; 5.Araucanía; 6.La Pampa; 7.Los Lagos; 8.Bío Bío; 9.Los Ríos; 10.Magallanes; 11.Tierra del Fuego (1-1 (penales: 4-5) vs. Magallanes; 1-1 (penales: 4-3) vs. Aysén) 12.Aysén. Plantel Tdf: Nicolás Balart, Agustín Barría, Carlos Barrionuevo, Axel Baumgartner, Leonardo Catelicán, Fabián Jalil, Franco Juárez, Tomás Pescio (1998); Dylam De Los Santos, Luis Expósito, Diego Henchos, Santiago Pérez, Kevin Rojas, Tomás Sotomayor y Franco Torres (1999); Alan Amarilla, Pedro Pavlov y Nicolás Pérez (2000). Entrenador: Raúl Ralinqueo. Delegado: Fabricio Naccarato. Categoría: Sub 15. Resumen TdF: 5 PJ, 1 G, 2 E, 2 P; goles: 8-8.

NADADORES. Fabrizio Fernández y Agustina Di Gallo.

Natación femenino (10º)

Libre: 100 metros (competidoras: 35): 1.Mayte Puca (RN/98) 59.01; 20.Rocío Sosa (TdF/00) 1:11.03; 33.Ludmila Calvismonti (TdF/00) 1:22.37; 34.Agustina Miranda (TdF/01) 1:23.27. 400 metros (21): 1.Puca 4:26.01; 19.Brenda Pérez (TdF/00) 6:00.15; 20.Calvismonti 6:06.55; 21.Yanina Elizari (TdF/01) 6:11.77. Espalda: 100 metros (28): 1.Melina Aguirrezabala (Nq/98) 1:04.54; 23.Sosa 1:27.37; 24.Pérez 1:28.57; 25.Calvismonti 1:32.42. 200 metros (26): 1.Aguirrezabala 2:17.37; 22.Pérez 3:08.21; 23.Calvismonti 3:12.40; 25.Elizari 3:20.39. Mariposa: 50 metros (32): 1.Aguirrezabala 30.06; 19.Sosa 35.71; 25.Pérez 38.98; 31.Miranda 44.11. 100 metros (27): 1.Puca 1:04.26; 23.Sosa 1:28.24; 24.Agustina Di Gallo (TdF/98) 1:28.90; 25.Pérez 1:29.61. Pecho: 200 metros (20): 1.Sol Bertotto (LP/00) 2:38.31; 19.Calvismonti 3:38.85; 20.Elizari 3:42.30. Combinado: 400 metros (14): Serie: 13.Di Gallo 6:44.36; 14.Elizari 6:45.26. Final: 1.Puca 5:02.33; 12.Di Gallo 6:47.28. Relevos: 4×50 metros libre (12): 1.Chubut 1:53.23; 12.TdF (Di Gallo/Sosa/Elizari/Miranda) 2:18.98 (serie: 2:19.62). 4×100 metros combinados (11): 1.Río Negro 4:37.87; 8.TdF (Di Gallo/Elizari/Pérez/Sosa) 5:50.08 (serie: 10º, 5:56.83). Posiciones finales: 1.Río Negro; 2.Neuquén; 3.Chubut; 4.La Pampa; 5.Santa Cruz; 6.Los Ríos; 7.Araucanía; 8.Magallanes; 9.Los Ríos; 10.Aysén, Tierra del Fuego y Los Lagos.

Natación masculino (9º)

Libre: 100 metros (competidores: 34): 1.Leonardo Ruiz (SC/97) 52.54; 14.Julián Caraballo (Tdf/98) 1:00.10; 22.Benjamín Lezcano (TdF/00) 1:01.55. 400 metros (23): 1.Joaquín Moreno (LP/97) 3:58.30; 17.Braian Ghiglione (TdF/99) 4:50.59; 21.Fabrizio Fernández (TdF/99) 5:04.10. Espalda: 100 metros (27): 1.Gastón Hernández (Nq/97) 54.99; 17.Julián Rudaz (TdF/98) 1:10.19; 18.Ghiglione 1:11.26. 200 metros (25): 1.Hernández 2:03.61; 19.Lezcano 2:29.20; 21.Rudaz 2:33.71; 22.Ghiglione 2:34.79. Mariposa: 50 metros (33): 1.Hernández 25.11; 26.Fernández 31.21; 31.Ghiglione 31.82. 100 metros (29): 1.Hernández 56.46; 18.Fernández 1:08.04; 23.Iván Ereñú (TdF/99) 1:12.60; Caraballo descalif. Pecho: 200 metros (25): 1.Franco Futiérrez (Chu/97) y Ariel Ongarato (Chu/98) 2:27.66; Final B (7º/12º puestos): Erreñú descalificado; series: 13.Ereñú 2:46.38; 14.Caraballo 2:48.00. Combinado: 400 metros (15): Series: 12.Fernández 5:34.46; descalificado Ghiglione. Final: 1.Moreno 4:32.03; 10.Fernández 5:28.15. Relevos: 4×50 metros libre (12): 1.Chubut 1:40.19; 9.TdF (Rudaz/Caraballo/Ereñú/Ghiglione) 1:51.28 (serie: 10º, 1:52.11). 4×100 metros combinado (10): 1.Neuquén 4:00.71; Tierra del Fuego no participó. Posiciones finales: 1.Neuquén; 2.La Pampa; 3.Chubut; 4.santa Cruz; 5.Río Negro; 6.Araucanía; 7.Bío Bío; 8.Magallanes; 9.Tierra del Fuego; 10.Aysén; 11.Los Lagos; 12.Los Ríos.

FUTBOL. Una goleada, dos empates y dos derrotas.

Atletismo femenino (11º)

100 metros (participantes: 22): 1.Paula Vejar (BB/99) 12.86 (velocidad del viento: 1,5 metros/segundo). Serie: 2 (8) (-0,3): 7.Sol Sucedo (TdF/99) 14.66 (General: 21ª). Serie 3 (7) (+0,1): 7.Ludmila Medina (TdF/96) 14.33 (19ª). 200 metros (20): 1.Valentina Keim (Lag) 26.60 (-0,1); 400 metros (22): 1.Andrea Duerto (Chu/98) 59.33. Series 2 (7): 7.Elibana López (TdF/96) 1:13.32 (20ª). Serie 3 (7): 7.Yamila Quintana (TdF/00) 1:14.33 (21ª). 800 metros (18): 1.Valentina Barrientos (Lag) 2:20.74. 1.500 metros (18): 1.Bianca Montiel (LP/00) 5:07.96. 3.000 metros (15): 1.Montiel 10:42.64. 100 metros con vallas (14): 1.Olga Díaz (Ara) 16.50 (1,2); 6.Camil Burg (TdF/98) 17.69; Serie 1 (7) (-1,0): 4.Saucedo 18.82 (9ª). Serie 2 (7) (-0,9): 4.Burg 17.82 (6ª). Largo (18): 1.Florencia Tapia (BB/99) 5,29; 9.Burg (98) 4,55; 15.Medina 4,17. Triple (17): 1.Rafaela Martnic (Ríos) 10,74; 7.Burg 10,17 (marca personal); 10.Medina 9,78. Alto (10): 1.Anahí Luzuriaga (LP/98) 1,55; 4.Victoria Pecot (TdF/00) 1,45. Martillo (4 kilos) (15): 1.Mariana García (Ara/99) 51,80. Bala (4 kilos) (20): 1.Dayna Toledo (BB) 13,53, record del torneo (anterior: Susan Sulzer -Lag- 12,81, en Concepción 2004); 16.Yohanna Avendaño (TdF/99) 7,51; 20.Karla Moreschi (TdF) 6,22. Disco (1 kilo) (14): 1.Catalina Bravo (BB/99) 42,12 (record); 11.Avendaño 24,34. Jabalina (600 gramos) (14): 1.Valentina Salazar (BB) 47,25 (récord); 11.Moreschi 27,80. Relevos: 4×100 metros (12): 1.Bío Bío 50.47; TdF descalificado. 4×400 metros (11): 1.Los Lagos 4:10.65; TdF no participó. Posiciones finales: 1.Bío Bío 196; 2.Los Lagos 167; 3.Chubut 90; 4.Lops Ríos; 5.La Pampa; 6.Araucanía; 7.Río Negro; 8.Neuquén; 9.Magallanes; 10.Aysén; 11.Tierra del Fuego; 12.Santa Cruz.

Atletismo masculino (11º)

100 metros (participantes: 21): 1.Luis Cofré (Ara/97) 11.30 (velocidad del viento: +1,70 metros/segundo); Serie 2 (8) (+0,9): 7.Alan Herbert (TdF/99) 12.70 (General: 19º). Serie 3 (6) (-0,9): 6.José Triviño (TdF/97) 12.29 (18º). 200 metros (participantes: 22): 1.José Del Prado (Ríos/96) 22.35 (0,0);

Serie 3 (7) (-5,2): 7.Triviño 24.66 (15º). 400 metros (23): 1.Del Prado 49.03; Serie 1 (7): 7.Giuliano Albizzi (TdF/99) 1:04.17 (23º). Serie 2 (8): 8.Lucas Godoy (TdF/00) 1:00.31 (22º). 800 metros (21): 1.Cristóbal Muñoz (Lag) 2:00.48; Serie 2 (7): 7.Tomás Contreras (TdF/99) 2:26.45 (20º). Serie 3 (7): 5.Juan Rauch (TdF/98) 2:23.32 (18º). 1.500 metros (19): 1.Jeison Arancibia (Bío Bío/98) 4:08.80; 17.Contreras 4:43.00; abandonó Rauch. 5.000 metros (20): 1.Arancibia 15:43.10; 16.Rauch 18:36.15. 110 metros con vallas: 1.Angel Rickenberg (Ara) 15.75 (-3,9). Largo (19): 1.César Jofré (Bío Bío/96) 6,75; 17.Herbert 5,35; Albizzi sin marca. Triple (13): 1.Nicolás Gatica (Ara) 13,75; 13.Albizzi 10,38. Alto (11): 1.Federico Lionetto (Nqa/96) 1,80; 5.Inti Bugnest (TdF/00) 1,70. Martillo (7,26 kilos) (9): 1.Humberto Mansilla (Ara) 73,60. Bala (6 kilos) (18): 1.Marcos Galindo (Chu/98) 15,40; 10.Leandro Milano (TdF/96) 11,79; 15.José Obregón (TdF/97) 10,58. Disco (1,75 kilos) (17): 1.Mansilla 48,18 (record); 16.Milano 27,53; 17.Obregón 27,31. Jabalina (800 gramos) (10): 1.Sergio Callantrú (Chu/98) 53,94; 8.Matías D’Aielo (TdF/97) 43,41. Relevos: 4×100 metros (11): 1.Los Ríos 43.38; 9.T.del Fuego (Albizzi/Bugnest/Herbert/Triviño) 49.41. 4×400 metros (11): 1.Los Ríos 3:24.35; 11.TdF 4:08.04. Posiciones finales:1.Araucanía 185; 2.Los Ríos 148;3.Bío Bío148; 4.Chubut 83; 5.Los Lagos; 6.Río Negro; 7.La Pampa; 8.Neuquén; 9.Santa Cruz; 10.Aysén;11.Tierra del Fuego; 12.Magallanes.