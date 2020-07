Tierra del Fuego en la misma fase de aislamiento

USHUAIA.- En un nuevo parte diario de situación de COVID-19 lo aseveró la Ministro de Salud y que, “los casos que se están dando son esporádicos y no nos hacen pensar en este momento cambiar de fase.

Judit Di Giglio junto a la ministro de Gobierno Justicia y Derechos Humanos, Adriana Chapperon realizaron un nuevo parte de situación de COVID-19. “Se confirmó un nuevo caso positivo en Río Grande, ninguno en Ushuaia y tampoco en Tolhuin” aseguró la Ministra de Salud.

En ese sentido, explicó que “el departamento de epidemiología está realizando las investigaciones necesarias para determinar el nexo epidemiológico señalando que, “se realizó el aislamiento preventivo de todos los convivientes y de los contactos estrechos”.

Di Giglio recordó que, “al estar en una etapa de distanciamiento social, ante la presencia de un caso positivo, se debe aislar de manera preventiva a muchas más personas que cuando estábamos en la etapa de aislamiento obligatorio. Por este motivo se las observará, de manera preventiva, pues son más que en otras etapas. Continuamos trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Salud de Nación en todas las acciones, supervisando los protocolos y manteniendo decisiones en conjunto”. Especificó que, “ya sean distanciamiento como flexibilizaciones son tomadas en conjunto con la Dirección Nacional de Epidemiología que dependen del Ministerio de Salud de Nación”.

Seguimos con distanciamiento social y los casos que se van dando son esporádicos, eso no nos hace pensar en este momento en un cambio de fase”. Es por ello que solicitó: “seguir cumpliendo con los protocolos en cada lugar que estemos, respetar la cantidad de personas en las reuniones, utilizar todas las medidas de protección, utilizar tapabocas, ventilar los ambientes y el lavado frecuente de manos”.

Respecto a la situación del buque pesquero, la Ministro de Gobierno Justicia y Derechos Humanos indicó que, “hay un 26% de recuperados, 49% con síntomas leves, ninguno de ellos con fiebre, 8% asintomáticos y 6,5% con test negativos. Inormó además, que hoy a la tarde fueron trasladados a un hotel dispuesto por la empresa”.

Continúan 4 personas internadas, 2 de ellas, con requerimiento de oxígeno y otras dos, como medida de prevención por factores de riesgo. Las personas infectadas, que se encuentran dentro del buque, presentan buen estado de salud y los médicos del sistema sanitario están en permanente contacto, interrogándolos y revisándolos. Hay un consultorio médico puesto y dispuesto exclusivamente para la asistencia ante cualquier requerimiento”.

La Ministro reflexionó que, “es muy necesario que no solamente mantengamos las medidas de distanciamiento, sino que seamos responsables y también con el manejo de la información. Es lamentable que, por tener una primicia, se preocupe y se le quite serenidad a la población” ejemplificando que, “la ciudad de Río Grande en este momento está muy preocupada por los casos, que son muy pocos en cantidad pero tal cual como se explicó, cada vez son más las personas que debemos aislar preventivamente porque estamos en una fase que podemos comunicarnos unos con otros”.

“Es muy importante que respetemos la autoridad sanitaria, ya que cuando el personal de epidemiología detecta un caso procede al interrogatorio de las personas para saber si todo el grupo debe entrar en aislamiento”, indicó Chapperon.

Para finalizar comentó que, “tenemos que tener la serenidad suficiente para afrontar este momento, seguimos en la misma fase de distanciamiento, nada ha cambiado reiterando la importancia de cuidarnos ya que volvimos a poner en marcha la producción, la industria y el comercio. Debemos confiar en el sistema sanitario, y con la ayuda de la comunidad lo venimos haciendo bien”.