Río Grande, restringen más actividades

En Río Grande desde hoy y por el lapso de 10 días cesarán las actividades deportivas, recreativas, de culto y las reuniones sociales. Asimismo, bares y restaurantes volverán a trabajar con pedidos, sin atención dentro de sus locales. Las medidas, aseguró el gobernador Gustavo Melella, fueron consensuadas con el intendente Martín Perez.

Las restricciones en Río Grande serán hasta el 2 de agosto.

RIO GRANDE.- El gobernador Gustavo Melella, junto a la ministra de Salud, Judit Di Giglio, anunció una serie de medidas dispuestas para la ciudad de Río Grande reiterando que “la prioridad del Gobierno ha sido la salud de sus habitantes”.

En todos los casos se trata de restricciones o endurecimientos a la flexibilización que el propio Ejecutivo había dispuesto hace algunas semanas, a medida que pasaron los días sin casos positivos en la ciudad. Atento a los nuevos casos que confirmaron el rebrote, el Gobierno dispone entonces una vuelta atrás por un lapso de 10 días.

“Somos conscientes de los esfuerzos que ha hecho toda la población de la provincia y de Río Grande. Y porque queremos que esos esfuerzos no sean en vano es que hemos adoptado una serie de medidas a los fines de que la situación sanitaria siga bajo control, no tengamos que padecer desbordes en nuestro sistema de salud y, sobre todo, para preservar la vida de cada uno de nosotros”, aseguró en un mensaje en vivo emitido a través de las redes sociales.

El mandatario indicó que “al igual que lo ha dicho y actuado en consecuencia nuestro presidente Alberto Fernández, sabemos que la economía se puede recuperar. Los costos son altos, pero reparables. Sin embargo, la vida de un ser querido vale más que todo. En esta provincia pensamos exactamente igual. Y nuestras decisiones tienen como fundamento esa premisa”.

Llamó a la tranquilidad y señaló que “no queremos sumar miedos ni preocupaciones innecesarias ni plantear un panorama dramático. Por eso, una vez más, apelamos a una serie de cuidados propios y comunitarios” asegurando que “no estamos decidiendo volver a la fase 1 ni restringir las actividades como en los primeros días de conocida la pandemia”.

“Las medidas que hemos adoptado responden a ponerle un freno a este brote que ha surgido en la ciudad; consciente de que hay decisiones que deben tomarse a tiempo, porque dilatarlas no solo no surten efecto, sino que agravan el problema”, consideró.

“Apelamos a una serie de cuidados propios y comunitarios”. Gustavo Melella



Respecto a las medidas adoptadas, Melella aseveró que “han sido consensuadas con las autoridades de Río Grande” y aseguró que “he dialogado con el intendente Martín Perez, y nos ha transmitido su preocupación ante los últimos contagios registrados. Por eso, una vez más, esta crisis nos demanda un trabajo en conjunto, dejando de lado cualquier tipo de diferencia. Como debe ser en estas circunstancias, sin ningún tipo de condiciones”.

“Hemos coordinado diferentes acciones con el intendente y las áreas de Salud del Municipio, con quienes venimos trabajando mancomunadamente”, resaltó el mandatario y valoró que “hoy varios profesionales de salud de la municipalidad se han sumado a los equipos de la provincia para mitigar los efectos de esta pandemia”.

El Gobernador aseguró que “sabemos lo que significa este esfuerzo para todas y todos los habitantes de Río Grande, pero también sabemos que contamos con el acompañamiento de cada uno de ellos”.

Para finalizar, reiteró que “apelamos nuevamente a la responsabilidad ciudadana, en la convicción de que la principal herramienta para enfrentar esta pandemia es el cuidado propio, el de nuestros afectos y el de todos los vecinos”.

Los bares y restaurantes no podrán recibir clientela en sus salones.

Las medidas

Las decisiones dispuestas para Río Grande, de acuerdo a lo anunciado por el Gobernador fueguino, comienzan a regir a partir desde los primeros minutos de este jueves 23 y por el lapso de 10 días consecutivos.

Así, se suspenden actividades deportivas y recreativas en su totalidad, reuniones sociales de todo tipo en su totalidad, la actividad de jardines maternales e institutos privados de oficios y otros. Se suspenden actividades de culto en su totalidad.

Las medidias comienzan a regir a partir desde los primeros minutos de este jueves 23 y por el lapso de 10 días consecutivos



Se mantendrá cerrado el ingreso y egreso de personas no esenciales del área de Río Grande. La gastronomía podrá brindar servicios, pero únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio o preparar pedidos para retiro en el local, manteniendo en esta instancia todas las precauciones establecidas por protocolo y limitando el ingreso de clientes a retirar su pedido a lo máximo permitido. Se suspende la actividad gastronómica con presencia de personas en el local.

Los comercios permanecerán abiertos manteniendo todas las precauciones establecidas por protocolo y limitando el ingreso de clientes a lo máximo permitido. El transporte público deberá mantener la limitación de pasajeros según protocolos y mantener estrictas normas de higiene regular de las superficies de contacto.