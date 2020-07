Presentan protocolo para correr el 19

RIO GRANDE.- Cada vez resta menos para comenzar con las competencias al aire libre y la Bici Posta Eventos es una de las que más trabajó en la preparación de un protocolo para cuidar a sus ciclistas, el cual fue presentado a las autoridades de la Secretaría de Deportes de la Provincia y quizás hoy ya reciban una contestación formal para ver si pueden organizar la carrera pautada para el 19 del corriente mes.

El Rural Bike quiere volver a las competencias y podría ser el 19 de julio.

José Toranza y compañía tienen pensado una carrera similar a la que realizan todos los años en el cierre de temporada, la prueba Aniversario, la cual arranca oficialmente en el Cristo y culmina en el mismo sector, yendo hasta inmediaciones de estancia Violeta.

Esta vez, los organizadores han armado un protocolo espectacular para poder albergar a todos los corredores en una especie de corralón de una empresa constructora camino al excampamento YPF, sólo los participantes podrán estar en ese lugar de largada; mientras que los auxilios deberán aguardar en la banquina de la Ruta Nacional Nº 3.

Luego se sabe que una vez que larguen el distanciamiento entre corredores es tal que no habría ningún tipo de problemas para poder llevar a cabo la misma, es más, las autoridades gubernamentales han visto con buenos ojos la posibilidad que vuelvan las carreras de ciclismo; sin embargo deben aguardar por la aprobación del COE, aunque éste también está más flexible teniendo en cuenta la buena conducta que se viene registrando en esta ciudad, y con los recaudos que presentará la Bici Posta Eventos, todo hace indicar que el 19 de julio habrá carrera.

Una vez que a los corredores se les baje a bandera, tomarán el tradicional sendero rumbo a cabo Domingo, subirán el mismo pegado al alambrado de los campos de la Misión Salesiana, bajarán con destino al TF1, doblarán hacia estancia Violeta, cruzarán el viejo puente y antes de llegar a una fábrica que se encuentra en cercanías a la balanza de Gobierno, retornarán al mismo punto de partida.

Este es el recorrido para las divisionales superiores; mientras que los menores, Master C y promocionales realizarán un trazado de menos kilómetros, retornando al punto de partido en la zona baja del Cabo, mucho antes del ingreso al TF1.

En cuanto al resto de las competencias que tiene programadas la Bici Posta, se encargaron de asegurar que la Doble Cabo Peñas la quieren realizar a toda costa, casi seguro será sin asado de camaradería ya que no se puede albergar a más de 200 personas en un quincho, pero la carrera participativa la quieren realizar sí o sí y no cortar con la tradición.

Además, es casi un hecho que el fin de semana largo del 12 de octubre se corra la Vuelta a Río Grande, la competencia más importante de esta organización, la cual se suspendió tres días antes de realizarse por ingresar toda la población en cuarentena, y los ciclistas aún están con la sangre en el ojo, quieren anotar su nombre en semejante prueba e ingresar en la historia de este deporte.