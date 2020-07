La tarea con la PSA “ha sido excelente”

La ministra de Salud, Judit Di Giglio, se refirió a las noticias falsas que circularon en diferentes medios de la provincia, acerca de la responsabilidad de la PSA en la entrega de barbijos a pasajeros que retornan a Tierra del Fuego. Desde Ministerio de Salud valoraron y destacaron el trabajo realizado de manera conjunta y desinteresada de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La Ministra de Salud de la provincia desmintió las noticias que circularon respecto a los barbijos de seguridad.

USHUAIA.- La ministra de Salud, Judit Di Giglio se refirió al trabajo conjunto que viene realizando la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Gobierno de la provincia, quienes colaboraron y trabajaron mancomunadamente desde el inicio de la pandemia.

“Ha comenzado a circular una noticia que he culpado a la PSA por no otorgar los barbijos de alta protección (N95) a los pasajeros que retornan a la provincia, esto es totalmente falso. Justamente ocurrió lo contrario, ya hemos coordinado junto a la Institución, la entrega de este material para el próximo vuelo que arriba a Ushuaia este miércoles 8 de julio”, enfatizó la ministra.

“Los vuelos provenientes desde Buenos Aires, operan desde Ezeiza, y poder ingresar es complejo debido al protocolo y a esta situación de pandemia. Ya trabajamos con la PSA la logística para que ellos, de manera desinteresada, hagan entrega de los barbijos a los pasajeros”, resaltó Di Giglio.

La Ministra recordó que desde el inicio de la pandemia el área contó con la colaboración de diversas instituciones y entidades: “Es con estas instituciones, con quienes trabajamos para implementar todos los protocoles de salud y seguridad, y la PSA ha sido una de ellas. Es lamentable que se publique una noticia falsa. No sé cuál es la intención de esta información, pero queremos comunicar a la población y sobre todo llevar tranquilidad a los pasajeros que regresen a la provincia que continuaremos trabajando coordinadamente para que la PSA haga entrega de los barbijos especiales, los cuales, estos en particular no se les exige a las personas para viajar, pero la decisión política de este Gobierno ha sido, proveer este elemento adicional, para que los fueguinos y las fueguinas, viajen con este barbijo de alta protección”, concluyó la ministra.