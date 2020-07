Gobierno pagará el aumento a estatales

El gobernador Gustavo Melella anunció que con los sueldos de julio abonará el aumento a todos los estatales tal como se acordó en paritarias en marzo, el cual fue postergado debido a los gastos que se afrontaron por la pandemia COVID-19. Aseguró que se mantendrán reuniones técnicas con los distintos sectores para establecer la modalidad de devolución de lo que no se pagó en meses anteriores.

Melella mantuvo una videoconferencia con referentes gremiales.

RIO GRANDE.- El gobernador Gustavo Melella anunció que a partir del salario de julio -que se cobra los primeros días de agosto- se abonará el aumento a todos los trabajadores y trabajadoras estatales provinciales tal como se acordó en paritarias allá por el mes de marzo.

Asimismo, aseguró que se mantendrán reuniones técnicas con los distintos sectores para establecer la modalidad de devolución de la porción de aumento no otorgada en los meses anteriores.

En este sentido, el mandatario sostuvo que “al comienzo de nuestra gestión teníamos el compromiso de llamar a paritarias después de mucho tiempo. Logramos ponernos de acuerdo con todos los sectores, logramos comenzar las clases a tiempo como hacía mucho no pasaba. Desgraciadamente vino esta pandemia que ninguno esperaba”.

“Muchas provincias dejaron de pagar salarios, incluso realizaron descuentos. Nosotros pudimos no descontar y pagar la suma fija a cuenta. El área de Economía ha realizado un gran trabajo acomodando gastos y realizando una ingeniería financiera que nos permite hoy hacer este anuncio de comenzar a pagar el total del aumento acordado. Fue un esfuerzo que contó con el acompañamiento de los trabajadores y trabajadoras, de los sindicatos y de los legisladores de todos los bloques políticos”, agregó.

Y destacó que “queremos reconocer y agradecer el trabajo de todos y todas quienes con esfuerzo y compromiso llevaron adelante esta pandemia. Tenemos servidores públicos que han estado a la altura de las circunstancias, esto hay que decirlo y reconocerlo, por eso queremos agradecerles”.

Asimismo, Melella recalcó que “es un gran esfuerzo que hace el Estado de la provincia, pero más esfuerzo es el de los trabajadores y trabajadoras de todos los sectores estatales, la Policía, el personal de salud, los docentes, la administración central, todos realmente. Por eso hemos hecho todo lo posible para empezar a cumplir a partir de ahora lo que habíamos acordado”.

“Este esfuerzo ayudará también a mover la economía y al sector privado, porque el empleado público gasta en la provincia en los distintos comercios y rubros, no compra dólares y los lleva afuera como otros sectores”, enfatizó.

Para cerrar, Melella aseveró: “Queremos compartir esta buena noticia también con los sindicatos estatales. Es un trabajo que hicimos juntos y es importante agradecerles y respetar el acuerdo. Seguiremos trabajando en todo lo que podamos para mejorar las condiciones laborales no sólo desde lo salarial sino también desde la capacitación y desde las distintas cuestiones que hacen al contexto de trabajo”.