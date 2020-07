Estudiantes brindan tutorías virtuales

RIO GRANDE.- El mecanismo es a través de publicaciones en Youtube, de modo que, en realidad, cualquier persona puede acceder al acompañamiento para las asignaturas de primer año, que son bastante difíciles de conseguir libremente en Internet.

Estudiantes de tercer año de Ingeniería Electromecánica e Industrial, Marcos Lucero, Iara Galichini y Edwin Beltrán, son parte del equipo de tutorías.

El espacio en que se desarrollan las Tutorías Abiertas Virtuales está ubicado en la sede de Radio Universidad (93.5) de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la UTN. Las mismas están dirigidas a estudiantes de primer año de las distintas carreras de Ingeniería que ofrece la universidad.

Está conformado por seis estudiantes, dirigidos por el profesor e ingeniero, Demian Ferreyra, como coordinador de la Tutoría: “Estas tutorías están abocadas a exponer distintos problemas y soluciones matemáticas aplicadas a la Química, Física, Álgebra y otras materias duras que son muy difíciles de conseguir en Internet y que esta Facultad publica gratuitamente a través del link www.youtube.com/channel/UCLUMuDxMJ2Bu87QY9crVepA en su canal de Youtube Tutores FRTDF”, explicaron desde la Facultad Tierra del Fuego.

Tres de los estudiantes, de tercer año de Ingeniería Electromecánica e Industrial, Marcos Lucero, Iara Galichini y Edwin Beltrán, cuentan su experiencia de servir a los demás alumnos como docentes en estas materias.

“Venimos acá a la radio para filmar problemas de Química, Física, Álgebra para que tengan como ayuda los chicos de primer año de las facultades que están complicados, apelando a esta modalidad virtual con la idea de dejarles una herramienta a los chicos para que tengan material de ayuda para sus estudios”, explicó Lucero.

Y agregó: “Más allá de que tengamos la beca de Prestación de Servicios, a estas tutorías las hacemos desde el corazón y con todas las ganas, más allá de la cantidad de horas que tenemos que volcar en ellas porque nosotros sabemos lo importante que son para los noveles alumnos que alguna vez fuimos”.

Las tutorías apuntan en principio a contenidos que se dan en el primer año de las ingenierías, pero existe la posibilidad de que también se brinden algunos tutoriales para asignaturas de segundo año: “Estamos dando los primeros pasos en esta modalidad y esperamos que queden ya como una modalidad permanente dentro de la UTN para todos los ingresantes a las distintas carreras”, expresó el estudiante.

Iara Galichini comentó que además de dar las tutorías, hay habilitado un canal de Youtube, a disposición de todos los estudiantes que acceden a las tutorías: “Están dirigidas a los chicos que realmente necesitan y no solamente de Física como se puede apreciar en las imágenes, sino también en otras; en mi caso estoy de tutora en Análisis Matemático; mi compañero Edwin está en Física, Marcos está en Química. Tenemos otros compañeros que están en Álgebra y es una forma de devolverle a la Facultad todo lo que nos da día a día. Cualquier persona puede ingresar al canal, por ejemplo, chicos de otras facultades regionales del país que están estudiando las mismas materias”, recalcó Galichini.

En tanto Edwin Beltrán observó: “Por ahí vemos que en Youtube hay distintos planteamientos, problemas de Física muy básicos, pero lo que nosotros brindamos son problemas mucho más complejos que a veces no se encuentran en Internet y por eso la idea es llegar a esos problemas complejos que se dan en la cátedra para que los chicos que están cursando puedan verlos en nuestro canal y también a otros chicos que están en otras facultades del país, que es la idea”.

Finalmente destacó que lo novedoso de esta tutoría en particular es que siempre se hacían de modo presencial: “Debido a la cuarentena por la pandemia del COVID-19 vimos en esta crisis una oportunidad de llegar con estas clases en modo virtual, tanto en la plataforma de Youtube como en otras redes sociales a través de las cuales hacemos videoconferencias y respondemos las inquietudes de los alumnos, especialmente de los ingresantes”, concluyó Beltrán.