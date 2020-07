El Municipio de Río Grande adquirió kits para detección rápida de COVID-19   

Se trata de tests serológicos, que permiten determinar si ha habido contagios a través de la detección de anticuerpos. Los kits llegarán esta semana a Río Grande y vienen a fortalecer los sistemas sanitarios de la ciudad.

Los kits permitirán conocer si hubo contagio en alguna persona.

RIO GRANDE.- Por una decisión del intendente Martín Perez, la Secretaría de Salud del Municipio adquirió kits para la detección rápida de COVID-19. Los primeros 500 llegarán esta semana a la Ciudad. A partir de la adquisición de estos elementos se suman esfuerzos para complementar las acciones que se realizan en materia de control epidemiológico del virus, a fin de llevar mayor tranquilidad y seguridad a la población frente al rebrote surgido en los últimos días.

La secretaria de Salud, María Eugenia Cóccaro, informó que “los test serológicos nos permitirán valorar anticuerpos que se generan una vez producida la infección por el virus SARS-CoV-2. Pueden determinar una fase aguda o finalización de la infección, demostrando así infección actual o pasada”.

Además, explicó que “los kits que se han adquirido nos permitirá detectar si aquellas personas que estuvieron conviviendo o son cercanas a personas con diagnóstico de COVID-19 positivo, y que no han presentado síntoma alguno, contrajeron o no la infección por coronavirus. También, son una prueba que sirve para hacer un seguimiento terapéutico en aquellas personas que ya transitaron la enfermedad”.

“Los kits que hemos adquirido nos permitirán, entonces, conocer si hubo contagio en alguna persona cercana o conviviente de un caso positivo de COVID-19”, agregó.

Por último, la doctora Cóccaro enfatizó que “estos tests serológicos son una herramienta más que podemos incorporar para analizar la situación epidemiológica en nuestra ciudad; una oportunidad de sumarnos a los testeos y determinar si otras personas convivientes o cercanas a casos positivos tuvieron o no el virus”.