Comenzó el GP Damián Reca

El Club Ushuaia Jaque Mate y la Liga Austral pusieron en marcha -el lunes 13- el Gran Prix Memorial 1er. Campeón Argentino Damián Reca.

GLOBITO. El MI Jacques Blit, campeón de Torre Blanca. En 2015 jugó el Aniversario de Río Grande.

RIO GRANDE.-El certamen se disputa en homenaje a quien fuera el primer campeón argentino de ajedrez, en 1921, tras haber ganado el Torneo Nacional, organizado por el Club Argentino de Ajedrez, de Buenos Aires. Reca, nacido en 1894 en La Plata, se radicó en Buenos Aires en 1919, desarrollando así su carrera ajedrecística, y repitiendo el título en 1923, 1924 y 1925.

La competencia consistirá en 8 clasificatorios o fechas, a jugarse desde las 18:35, en la plataforma lichess.org, por sistema suizo, a 9 rondas, con un control de tiempo de 3’+2”. Los dos primeros de cada fecha se clasificarán automáticamente para los octavos de final (el 3º queda como suplente), y el campeón embolsará $ 3.000.

El Maestro Internacional (MI) porteño Jacques Blit y el colombiano Luis Flórez fueron los ganadores de las dos primeras fechas.

COLOMBIANOS. Camilo Muñoz y Luis Angel Flórez -vencedor anteayer en Ushuaia-, jugando en Popayán.

Desde la bahía

El filipino Elwin Retanal (34 puntos en 14 partidas el lunes; y 33 en 12 anteayer) y el Maestro FIDE (MF) bonaerense Diego Mussanti, de 9 de Julio (31 en 9 el primer día, y 31 en 10 al siguiente), acapararon los puestos de avanzada en los dos primeros torneos de la semana organizados por el Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Ushuaia, y cuya disputa va de 15:00 a 16:00, en la plataforma liches.org (3’+2”, en una hora).

En la víspera triunfó el seudónimo Eltiojuanbruno2 (31 puntos en 11 partidas), escoltado por el Candidato a Maestro (CM) Nelson Muñoz, de Panamá (31 en 12); el riograndense Federico Torres (25 en 11); y el porteño Christian Galvan, del Círculo de Ajedrez Torre Blanca (24 en 11).

Galván (lunes), el instructor riograndense Andrés Ortiz (martes) y Gustavo Ayala, del Sur del Gran Buenos Aires (ayer) fueron los más recientes invitados, y hoy lo será Horacio Ippoliti, de Zárate. El viernes llegará el Arbitro Internacional (AI) Gustavo Bacino, de Mar del Plata, mientras que pasado mañana la plaza la ocupará la Gran Maestra Femenina (GMF) Claudia Amura, representante de San Luis. El domingo será el turno del Arbitro FIDE (AF) José Luis Lovece, de La Dama Perdida, de Mar del Plata.

Sub 2000, sin fueguinos

El pasado fin de semana comenzó la disputa del Campeonato Argentino Online Rápido Sub 2000, organizado por la Federación Argentina de Ajedrez (FAdA), en la plataforma www.ches.com, con la realización de los tres torneos clasificatorios, que brindaron las dieciséis plazas para los octavos de final.

Dicha instancia comenzará hoy, sin la presencia de ajedrecistas de Tierra del Fuego, y se extenderá hasta el sábado 18, cuando tengan lugar los cuartos de final. Al día siguiente, en tanto, se efectuarán las semifinales, y la gran final.

Matías Handstok (de Bariloche, representante de Ajedrez Martelli, y Campeón Nacional Online Rápido Sub 1.400); el jujeño Alfredo Chiappero (de Rey Blanco); y el bonaerense Lucas Silva (del Club Justo José Urquiza, de Caseros) se impusieron en sus respectivos clasificatorios. También sigue en carrera el cordobés Mathías Rodríguez, campeón Sub 1.700, tras ganarle –el domingo 5- al riograndense Francisco Quiroga (Taller Municipal de Ajedrez, y Comité de Ajedrez del Rotary Club Isla Grande), por 2,5-0,5.

RIOGRANDENSE. El instructor Andrés Ortiz, del Taller Municipal de Ajedrez de Río Grande.

Los Ortiz, en la Liga

En la tercera jornada de la Liga de las Naciones -que organiza el sitio Chess.com-, Argentina venció de forma contundente a Brasil por 72 a 14 en las partidas blitz (3’+2”); y 52,5 a 15,5 en las rápidas (15’+2”).

En esta última modalidad, Francisco Ortiz superó en sus dos partidas a José Iraponil Costa Lima, de Campina Grande. Mientras que en las blitz, su entrenador Andrés Ortiz salió airoso en sus dos compromisos ante Maurício Sampaio.

Por la primera fecha, Argentina le ganó a Estados Unidos (77,5-12,5 en blitz; 52,5-21,5 en rápidas); y por la segunda, cayó ante Rumania (35,5-94,5 en blitz; 39-81 en rápidas). El domingo 19 el rival será Kazajistán.

Memorial Damián Reca (Fecha 1)

P/Ajedrecista Origen Pt. Des.

1.MI Jacques Blit Bs.Aires 7,5 35,75

2.MF Héctor Gil Cuba 7,5 33,50

3.Joaquín Jiménez Misiones 7,0 33,75

Día de disputa: 13/07. Participantes: 91. Mejor UJM: 13.Waldo González 5,5.

Memorial Damián Reca (Fecha 2)

P/Ajedrecista Origen Pt. Des.

1.Luis Flórez Colombia 7,5 41,00

2.Cristian León Colombia 7,0 35,50

3.Cristian Robledo Jujuy 6,5 35,25

Día de disputa: 14/07. Participantes: 58.

Memorial Damián Reca

F Día Link

3° 16/07 lichess.org/swiss/kUgTe6oQ

4° 17/07 lichess.org/swiss/iFIHSCsr

5° 20/07 lichess.org/swiss/waRXXwCR

6° 21/07 lichess.org/swiss/k3iFUNoK

7° 23/07 lichess.org/swiss/xjbyWWDK

8° 24/07

Campeonato Argentino Rápido Online Sub 2000

Día/Hora Partida

Jueves (19:00) Luca Silva (1/Juan José Urquiza)-Agustín Villarreal (9/Va.Ballester)

Jueves (19:30) Víctor Brizzi (2/Córdoba)-Giuliana Bosco (10/Ajedrez Martelli)

Jueves (22:00) Milagros Brizzi (3/Córdoba)-Thiago Parisi (11/Martelli)

Viernes (17:00) Jerónimo Mechedze (4/Junín)-Mathías Rodríguez (12/Córdoba)

Viernes (19:30) Christipher Kiessling (5/Córdoba)-Damián Cánova (13/Metropolitana)

Viernes (22:00) Edoardo Gigliarelli (6/FADA)-Anna Laura Scarsi (14/Metropolitana)

Sábado (10:00) Julio Chiappero (7/Jujuy)-Simón Lutvak (15/Hebraica)

Sábado (12:30) Jonathan Goldwasser (8/Metropolitana)-Matías Handsztok (16/Bariloche)