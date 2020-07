Bingo virtual por el Día de la Niñez

Es una propuesta de la organización Las 20V., La fecha, y detalles de la organización aún se están definiendo, pero la propuesta apunta a ser un evento familiar para agasajar a niños y niñas entre los 0 y 12 años. La participación será gratuita, y los cartones para jugar se entregarán en diferentes barrios de la ciudad.

RIO GRANDE.- Desde la Agrupación las 20V están preparando un evento que esperan poder realizar en agosto, como agasajo para el Día Internacional de la Niñez. La propuesta consiste en un bingo virtual, que además tendrá un sorteo con premios para los cartones que no hayan ganado en el bingo.

“Pensamos en hacer un evento con alrededor de 300 bingos. Con premios que estén relacionados con el Día del Niño. Pensamos hacer 5 líneas y 5 bingos. Y después, con todos los cartones que participaron, pero no ganaron premios hacer un sorteo. Es decir, todos los cartones que no salieron van a participar de un sorteo por otra cosa diferente”, indicó la concejal Miriam Laly Mora, referente de La Agrupación.

La información del evento, y de contacto, se irá anunciando y publicando en la página de Facebook Agrupación las 20V. “Tenemos personas que siempre se acercan y donan algo, o nosotros siempre de acá proponemos algo. No es tampoco un bingo espectacular, no vamos a sortear casa, auto, ni nada de eso, pero pensamos que al ser para los chicos, tiene que haber premios que sean interesantes para ellos. Cuando hablamos de niñez, nosotros nos referimos a edades de 1 a 12 años, así que a este rango apuntarán los premios. Pero es un bingo familiar, una actividad especial para los niños, niñas, niñes”, detalló la concejal.

En estos momentos la organización se centra en encontrar un lugar desde donde transmitir el evento: “Entre otras cosas, tenemos que tener un bolillero, el sistema que nos avise una vez que salió la línea o el bingo, porque de otro modo la gente no va a poder avisarnos cuando tenga la línea o el bingo. Además, por DNU no estamos autorizados aún realizar eventos que no sean virtuales, así que todo va a ser a través de internet”, recalcó Elen Arancibia, integrante de la agrupación.

“Es importante que tengamos en cuenta que todo se hace respetando los protocolos de seguridad, teniendo en cuenta la situación de distanciamiento. El sistema es similar al que se usa en sistemas de juego que se transmiten a través de la televisión. Que permiten saber cuando una persona ganó un premio”, comentó Dexter Leal, parte de la organización.

La entrega de cartones para participar se está programando de forma repartida, en los diferentes barrios de la ciudad para evitar la concentración de personas: “Lo hacemos así, para evitar justamente, que se amontone la gente, vamos a hacer esto, un día se van a entregar los cartones en el barrio AGP y Margen Sur, otro día se va a entregar en Chacra II, Chacra IV, Barrio Islas Malvinas, Chacra XI, los Cisnes, Circunvalación, y centro. Pero por día se va a ir avisando, para que justamente, la gente no se traslade de un lado a otro de la ciudad”, indicó Mora.

Quienes deseen sumarse, para colaborar de alguna forma, pueden ponerse en contacto con la Agrupación las 20V, a través de las redes sociales.