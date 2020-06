San Isidro y Metalúrgico en marcha

RIO GRANDE.- Lentamente se van sumando más elencos de Futsal AFA a los entrenamientos; durante la semana arrancó San Isidro y Metalúrgico, sumándose así a ADEFU que había sido el primero en pisar un terreno de juego, aunque sin juego, y esta noche será el turno de Escuela Argentina y de Kapones, mientras que el resto de los conjuntos aún no tiene espacio físico para iniciar los trabajos físicos o de pelota pero sin contacto que es lo que dispone el protocolo que se le ha entregado a cada uno de los establecimientos privados.

Los jugadores de Metalúrgico ya arrancaron en el gimnasio y dejaron atrás la plataforma Zoom, la cual los aburrió un poco.

San Isidro comenzó el martes, el jueves y lo volverá a realizar hoy, tanto en el gimnasio Canchas del Parque como en Kauwi, siempre bajo las órdenes de Sergio Sáenz quien comenzó con trabajos de pelota y no físicos dado que la institución se quedó momentáneamente sin un responsable en esa área.

De todos modos, el propio entrenador confió a este medio que los trabajos son didácticos y sin mayores esfuerzos entendiendo que el parate fue muy largo y hasta tanto puedan acomodar los horarios los jugadores que aún no han podido presentarse a entrenar, no quieren acelerar los tiempos, más aún entendiendo que no hay una fecha estimativa de inicio de competencia.

Metalúrgico es otro de los conjuntos que arrancó a hacer piso, tras tres semanas intensas de trabajos físicos en la plataforma Zoom, ya comenzaron a entrenar todos juntos en el gimnasio que posee la UOM en la calle Moyano y la asistencia ha sido óptima y se los ve muy enchufados a un grupo de jugadores que quiere revertir lo que sucedió en el cierre de la temporada pasada donde perdieron la final del Clausura a manos de Estrella Austral.

Esta noche en Escuela Argentina comenzará en el complejo Campeones bajo las órdenes de su flamante entrenador, Alipio Bustamente quien reemplazará a Emiliano Mascovechio quien se suma a los entrenamientos como jugador ya recuperado de sus lesiones. Además, el conjunto colegial a la espera que retornen las horas en el gimnasio del Colegio Don Bosco, utilizará horas en el club San Martín.

Kapones, uno de los elencos recién ascendidos también comenzará esta noche en el complejo Campeones; en realidad lo hizo anoche aunque fue más informal y hoy más formal pensando en la corta temporada que se viene.

Estrella Austral, el campeón defensor de las últimas dos temporada ha dado la nota; no porque haya arrancado antes que todos, sino porque será el último en hacerlo. Su presidente Pepe Paredes ya le comunicó a todo el plantel que volverán a los entrenamientos recién a fines de julio, pese a no tener una fecha estimativa de posible para el campeonato.

Ellos habían arrancado el nuevo ciclo con Antonio Achar en marzo, y tras el primer entrenamiento donde faltaron muchísimos jugadores, los sorprendió, como a todos, el parate por la pandemia.

Victoria está tramitando horarios en gimnasios, lo mismo sucede con Residentes Jujeños mientras que Progreso sigue trabajando desde su casa vía Zoom, y tampoco de Club de Amigos se sabe cuándo arrancarán.

Boxing Club deja AFUSA y jugará AFA

La Comisión Directiva y el Departamento de Fútbol del Atlético Boxing Club anunciaron que tomaron la decisión de recalar en la disciplina de Futsal AFA.

El equipo albiverde se sumará a la temporada 2020/21 de la competencia que organiza el Departamento de Futsal bajo la órbita de la Liga de Fútbol Sur luego de ser parte de la competencia de la Asociación de Fútbol de Salón (AFuSa).

Los dirigentes adelantaron que se encuentran en conversaciones y charlas para definir al futuro cuerpo técnico que asumirá este compromiso. En principio son tres los candidatos a tomar riendas del primer equipo. Debido a la incertidumbre de cuándo podría comenzar el torneo oficial, es que la comisión directiva se tomará su tiempo para analizar cada proyecto y finalmente decidir al DT, como así también a aquellos jugadores que vestirán la camiseta, donde principalmente tendrán su lugar los futbolistas que pertenecen a la institución.

El Atlético Boxing Club confirma que jugará los torneos de Futsal AFA en las categorías Primera, Sub17, Sub15 y Sub13.

En contacto con Leonardo Mata, La Opinión Austral pudo conocer una de las razones por las que tomaron esta determinación: desde el Consejo Federal les pidieron que lo hicieran. Considerando la cantidad de jugadores que practican este deporte bajo su órbita albiverde, tienen la posibilidad de elegir y seleccionar elencos con la cantidad de suplentes necesaria. Así, no sólo los equipos de mayores podrán seguir en competencia, sino que se sumarán aquellos que hasta el momento no tenían la misma suerte por la falta de certámenes para sus categorías.

Los juveniles de 3 divisiones contarán con espacio para lograr que cada vez se ponga más competitiva la disciplina. Eventos de primer orden se programan a lo largo y ancho del país, lo que los anima aún más a dedicarse al entrenamiento, con proyección de ser protagonistas en escenarios de primera categoría.

En medio de la pandemia, que no tiene fecha de finalización, todas las actividades esperan el momento oportuno para volver a lo que tanto extrañan. La vuelta requerirá un trabajo de pretemporada para todos los que pretenden un lugar destacado. Aquellos que se capaciten y entrenen a conciencia y metódicamente estarán mucho mejor que el resto, de todas formas, de acuerdo a las evaluaciones de los cuerpos técnicos, habrá mayores exigencias hasta tanto el grupo completo consiga un estado ideal para la competencia.

Los calendarios oficiales quedaron a la espera de la autorización necesaria y desde todos los rincones del país esperan pacientemente para readecuar las fechas. La organización interna de las instituciones interesadas en participar mantiene la comunicación virtual armando sus propias agendas, todo supeditado a lo que acontezca en el plano nacional.

Las medidas de seguridad serán un tema a contemplar como primera medida para mantener el estado de salud de los deportistas. Medida que requerirá la adquisición de elementos y cuidados que hasta el momento no eran prioridad y, por ejemplo, contar hoy con desinfectantes y alcohol en gel sería sumamente necesario.