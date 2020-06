Pérez ganó el multitudinario Blitz Online

Con la organización del Círculo de Ajedrez de Ushuaia se llevó a cabo el 1º Abierto Blitz Online el domingo con inscripción libre y gratuita. Más de 1100 jugadores participaron de una verdadera fiesta ajedrecista.

Un total de 1120 jugadores argentinos participaron, permitiendo que se logre un torneo con un nivel increíble.

El Gran Maestro Federico Pérez fue el ganador del Blitz Online.

USHUAIA.- El campeonato fue ideado para participantes del territorio nacional y el árbitro seleccionado fue Igor Dubrovich.

Con motivo de la cuarentena obligatoria los fanáticos del deporte ciencia potenciaron la oportunidad de jugar a través de sitios que los conecten con otros especialistas, así ganar experiencia y sumar entretenimiento personal.

El crecimiento de estos espacios fue tal que el Círculo de Ajedrez de Ushuaia decidió organizar un torneo que repartió $110.000 en premios y que contó con la participación de los jugadores más importantes del país, como es el caso del actual Campeón Argentino: Diego Flores.

Tener la posibilidad de jugar junto a los mejores jugadores de Argentina es una oportunidad única para Tierra del Fuego. Es el principio de un formato ya implementado que ha ganado lugar debido al contexto de pandemia que estamos atravesando, que en el futuro permitirá potenciar la posibilidad de jugar con grandes maestros de todo el mundo.

Los que quisieron seguir las partidas pudieron hacerlo a través de los canales de YouTube del Maestro Internacional, Maximiliano Pérez, y del Maestro FIDE, Sebastián Fell.

En cuanto a la batalla por los primeros puestos del Abierto, siempre estuvo liderada entre los grandes maestros y muy cambiante el panorama hasta pocos minutos antes de finalizar las partidas.

A fin de cuentas, Federico Pérez Ponza gritó campeón y se alzó con la suma de $15.000 escoltado en el podio por el Maestro Internacional Pablo Acosta y Sandro Mareco, que se llevaron $11.000 y $10.000, respectivamente.

Entre las damas, el primer lugar fue para Maisa Nejanky de Obras Sanitarias, que se hizo acreedora de $3.500 y $1.500 se llevó la segunda, Candela Francisco de Villa Martelli.

Dentro de los jugadores locales, se destacó la actuación de Juan Cruz Arias, que llegó a la posición veintidós del escalafón general.

Además, hubo premios para las categorías: Sub 23, Sub 20, Sub 17 y Sub 14, con $1500 para el primero y $1000 para el segundo.

Masculino:

1.​ GM Federico Pérez Ponza

2.​ MI Pablo Acosta

3.​ GM Sandro Mareco

4.​ GM Leandro Tristán

5.​ GM Alan Pichot

6.​ GM Diego Flores

7.​ GM Leandro Krysa

8.​ MF Cristian Robledo

9.​ MF Tomás Kapintackuk

10.​ MI Jacques Blit

Femenino:

1.​ Maisa Nejanky

2.​ WFM Candela Francisco