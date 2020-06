No surgieron novedades en el rastrillaje

Aún no se logra encontrar el cuerpo del jinete tolhuinense que desapareció hace cuatro días en el río Bueno, ubicado a pocos metros del cabo San Pablo. Los buzos ya finalizaron su trabajo. Hoy se conocerá el informe que brinden y se tomará la decisión de continuar o no con la búsqueda.

RÍO GRANDE.- A cuatro días de producirse la desaparición de Oscar Andersen (27 años), quien montando a su caballo cayó a la correntada del río Bueno, la tristeza embarga a toda la familia y a los vecinos tolhuinenses, porque aún no se encuentra el cuerpo, el cual es intensamente buscado.

En la tarea de búsqueda de ayer no hubo novedades y “se realizó todo el rastrillaje en el sector del río, desde donde sucedió el accidente con su caballo, hasta la desembocadura, explicó Daniel Facio, secretario de Protección Civil de la Provincia.

“No hay mucho más por hacer… el lugar es muy inhóspito. No se puede seguir arriesgando a la gente…” dijo el funcionario, abriendo así la posibilidad de que la tarea de búsqueda finalice.

“Hay muy pocas horas de luz, se trabajó desde las 10 de la mañana hasta las 16:00. Ahí se debe cortar porque empieza a oscurecer y las horas de luz no acompañan y esta situación genera un riesgo para la gente que trabaja en la búsqueda”, agregó Facio.

Sobre este aspecto, cabe recordar lo ocurrido el pasado lunes, cuando después de la búsqueda, el helicóptero retornaba a Ushuaia. Existió temor en los pilotos de la aeronave, puesto que se había producido una gran tormenta de agua y nieve, con mucho viento y la situación presentada era muy peligrosa.

Finalmente Facio indicó que: “Ya hicieron su trabajo los buzos, buscaron en todo el sector. Estamos esperando el informe que realizarán y entregarán este miércoles (por hoy). Una vez que recibamos este informe, se tomarán decisiones sobre el trabajo de búsqueda. Por ahora hay personal policial en el lugar, y resta ver cómo se prosigue”.