BUENOS AIRES (NA).- El Gobierno nacional anunciaría el próximo jueves cómo será la nueva cuarentena a partir del 29 de junio, que implicará “endurecer las medidas de aislamiento” en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) porque “la situación va a empeorar”.

Así lo anticiparon a NA fuentes oficiales, que precisaron que el anuncio será realizado por el presidente Alberto Fernández junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Rodríguez Larreta, como ocurrió las últimas veces.

En ese marco, el Jefe de Estado volverá a reunirse en la Residencia de Olivos “cerca de las 17.00” con Kicillof y Rodríguez Larreta para “ultimar los detalles” del anuncio de extensión de cuarentena, que “se realizaría ese mismo día”.

“Se tendrán que endurecer las medidas de aislamiento porque la situación va a empeorar en los próximos días”, manifestaron las mismas fuentes a Noticias Argentinas.

Este martes, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que “las alternativas están todas arriba de la mesa”, y amplió: “Se tienen que llevar a la mesa de definición política, que será el jueves calculo yo, para que las máximas autoridades tomen una decisión”.

“A partir de que sigamos teniendo casos, tenemos que seguir intensificando las políticas de cuidados. Y viendo los números de los últimos días, sin duda tenemos que seguir fortaleciendo las medidas para el AMBA”, resaltó Cafiero en declaraciones radiales.

En tanto, Rodríguez Larreta afirmó que “si la situación sigue compleja” en cuanto al incremento en la cantidad de casos de coronavirus, “necesariamente implicará una restricción mayor” en el AMBA, aunque aclaró que suspender el transporte público es “una medida muy extrema”.

“Si la situación sigue compleja, necesariamente implicará una restricción mayor ¿Qué significa esa restricción mayor? Lo tenemos que trabajar esta semana. Van a ser decisiones coordinadas, pero no necesariamente tienen que ser exactamente iguales en ambos distritos”, detalló en declaraciones radiales.

En sintonía, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, subrayó que actualmente “no hay un tema crítico con el número de camas” para atender pacientes con coronavirus, pero advirtió que si se mantiene el “ritmo evolutivo” actual “puede haber un problema en algunas semanas”.

“Podría ser muy útil parar un poquito, porque hay mucha circulación. Estamos bien, pero podemos estar complicadísimos si el avance adquiere un ritmo exponencial. No hay un tema crítico hoy en el número de camas, sino que el ritmo evolutivo puede hacer que en un tiempo no demasiado largo tengamos un problema”, explicó.