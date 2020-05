Un pasajero dio positivo

Se trata de una persona que reside en Ushuaia y llegó en uno de los vuelos que trajo a varados a la provincia durante el fin de semana último. Por ser adulto mayor, se encuentra internado con asistencia respiratoria.

El paciente con positivo de coronavirus se encuentra internado en el Hospital Regional de Ushuaia.

USHUAIA.- La ministra de Salud, Judit Di Giglio insistió en que el caso positivo de coronavirus, registrado en el día de la fecha, corresponde a una persona que regresó a la provincia en los vuelos que trajeron a varados en Buenos Aires y Córdoba ya que posee domicilio en Tierra del Fuego.

Ante las diversas versiones que esta persona no tendría domicilio en la provincia, Di Giglio aseguró que “no es así” y solicitó a la comunidad que “se informe por los medios oficiales del gobierno fueguino”.

“Lamentamos que existan estas noticias falsas”, enfatizó la Ministra y recordó que “desafortunadamente en otras oportunidades también salimos a desmentir estas informaciones que lo único que generan es incertidumbre y preocupación en todos los vecinos y vecinas”.

En ese sentido, Di Giglio destacó el funcionamiento de las barreras sanitarias y la implementación de los protocolos para garantizar la salud y seguridad de las personas: “Estas acciones son las que se deberían informar y no así una noticia completamente falaz”.

Respecto al paciente, precisó que “se trata de un adulto mayor, que siempre estuvo aislado y ni bien presentó síntomas, se le realizó el hisopado. Se encuentra internado porque requiere oxígeno y estamos hablando de un adulto mayor”.

“Es fundamental cumplir con las normas del aislamiento social preventivo y obligatorio de las personas que regresan a nuestra provincia porque nos permite, como en este caso, poder detectar ante el mínimo síntoma la enfermedad y darle la atención a la persona y evitar la transmisión del virus dentro de la provincia”, reflexionó.

Cabe destacar que aquellas personas que regresan a la provincia, sea vía terrestre o aérea, firman una declaración jurada donde se comprometen a respetar y cumplir, en el domicilio declarado, con el aislamiento social preventivo y obligatorio por 14 días. Esta situación es constatada en los domicilios a fin de que se cumpla con lo estipulado y en caso de no ser así, se aplican importantes sanciones económicas.

Parte oficial

El reporte diario provincial en relación a la pandemia de COVID-19 indica que se registró un nuevo caso en Ushuaia, aclarando que “aún no ha sido cargado en el parte nacional”.

La totalidad de casos confirmados en Tierra del Fuego a la fecha 149, cifra en que se incluyen, hasta el momento, 13 casos totales existentes en las islas Malvinas.

De los 126 casos correspondientes a Ushuaia son 89 los pacientes que están recuperados. En Río Grande se registran 10 casos positivos totales, todos dados de alta. A la fecha 1189 casos han sido descartados en la provincia.

Respecto a casos sospechosos, hay 26 en Ushuaia y 5 en Río Grande.

Cifras del país

La agencia Noticias Argentinas consignó ayer que 23 personas fallecieron en las últimas horas en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias del Chaco y Buenos Aires, y 600 nuevos pacientes con coronavirus se confirmaron, por lo que la cifra de contagiados con el virus en el país ascendió a 13.228 y las víctimas fatales hasta el momento suman 490, según informó el Ministerio de Salud de la Nación.

Del total de enfermos confirmados el martes, 327 son de la Ciudad de Buenos Aires, 236 de la provincia de Buenos Aires, 23 de Chaco, uno de Chubut, siete de Neuquén, cuatro de Río Negro, y dos de Santa Fe.

De todos los casos registrados hasta el momento, 959 (7,2%) son importados, 5.813 (43,9%) son contactos estrechos de casos confirmados, 4.354 (32,9%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.