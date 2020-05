BARCELONA (TELAM).- Los futbolistas del Barcelona comenzarían a partir de mañana con entrenamientos individuales y a medida que se vayan cumpliendo las etapas irán retomando la actividad habitual.

Messi volvió a los entrenamientos con riguroso protocolo de seguridad. (Foto AFP).

Lionel Messi, capitán de Barcelona y del seleccionado argentino, volvió ayer a la Ciudad Deportiva del club luego de 55 días en cuarentena por la pandemia de coronavirus y se sometió al chequeo médico previo al reinicio de los entrenamientos.

El club publicó una foto del astro argentino con barbijo y guantes de látex en el ingreso del campo deportivo Joan Gamper, donde el plantel de Quique Setién fue convocado para someterse al test de COVID-19 y a un chequeo médico general.

Messi llegó al predio a bordo de su camioneta y al bajar del vehículo se colocó el barbijo y los guantes, ya que dentro de los autos no es obligatorio el uso de los elementos de prevención.

Todos los jugadores y el cuerpo técnico se dirigieron directamente al centro médico del predio donde antes de ingresar les tomaron la temperatura.

Según informan los portales españoles, todos los jugadores y el cuerpo técnico se sometieron al test de COVID-19 y a un chequeo médico general. La revisión incluyó extracción de sangre y orina; y un electrocardiograma de control.

Al finalizar, los futbolistas recibieron una “bolsa biodegradable especial”, tal como indicó el club en el comunicado, con la ropa de entrenamiento que necesitarán para cuando tengan la aprobación para empezar las prácticas.

Este último punto depende de los resultados de las pruebas efectuadas a todos los integrantes del plantel “culé” y si está todo en condiciones la primera práctica sería el viernes.

En esta segunda fase del proceso de reinicio a la actividad, los futbolistas comenzarán con entrenamientos individuales y a medida que se vayan cumpliendo las etapas irán retomando la actividad habitual en grupo.

El cuerpo técnico de Setién está ultimando la programación de los entrenamientos con las canchas a disposición en el centro deportivo para organizar los turnos y los grupos de jugadores para mantener la distancia dispuesta por el protocolo sanitario.

Los preparadores físicos también tendrán en cuenta para esta etapa que los futbolistas estuvieron 55 días con un plan de mantenimiento en sus domicilios y la vuelta deberá ser regulada para evitar lesiones.

Con el regreso de La Liga previsto para junio, la dirigencia también está enfocada en cerrar la contratación del delantero argentino Lautaro Martínez, quien se convirtió en el principal objetivo para reforzar un sector del equipo desbalanceado por el estado físico del uruguayo Luis Suárez.

El ex Liverpool, de Inglaterra, se operó el menisco externo de la rodilla derecha en enero y no juega oficialmente desde el 9 de enero.

Según los últimos informes, el pase del ex Racing Club y actual atacante de Inter, de Italia, no debería demorarse más allá de los próximos diez días y además de dinero incluiría el traspaso de tres jugadores de Barcelona.

Luego de 27 partidos y con once para completar la temporada, Barcelona lidera el campeonato con 58 puntos, con dos de ventaja sobre Real Madrid.

A su vez, se espera una definición de la UEFA con respecto a la continuidad de la Liga de Campeones de Europa dado que Barcelona debe completar la serie de octavos de final ante Napoli luego del empate 1-1 de la ida en Italia.