Fernando Duró hablará hoy

RIO GRANDE.- Hoy los amantes del básquetbol fueguino tendrán la oportunidad de escuchar al entrenador internacional Fernando Duró, actual entrenador de la Selección de Venezuela y miembro del cuerpo técnico argentino de la Generación Dorada bajo el ala de Rubén Magnano. Jugadores, dirigentes, árbitros y allegados a la disciplina podrán seguir la charla virtual a través de Zoom y podrán no solo compartir ideas de juego, experiencias del entrenador, anécdotas como así también dialogar con el entrenador.

Fernando Duró hablará para Tierra del Fuego.

La charla virtual comenzará a las 19:00 y los interesados podrán acceder con el Zoom ID: 799 0837 9080, siendo la contraseña: fedtdf.

La participación de Duró se consiguió a través de la Federación de Básquetbol de Tierra del Fuego y el nexo fue el exjugador y hoy árbitro de básquetbol de la provincia, Braian Stanford, quien con sus contactos logró llegar al entrenador que está en diálogo con distintas federaciones del país y quien no tuvo ningún tipo de inconvenientes en poder dialogar con los amantes del fin del mundo.

Algo más

Con 29 años de experiencia en la profesión, Duró está al frente del seleccionado venezolano masculino y fue uno de los cuatro técnicos argentinos que participó del Mundial de China 2019, junto a Hernández, Julio Lamas (Japón) y Néstor García (República Dominicana).

Recientemente, el coach de 59 años nacido en Buenos Aires, presentó junto a autoridades de la Federación de aquel país el Plan Nacional de Desarrollo 2020-2023.

Duró tuvo en su carrera logros importantes: campeón con Obras Sanitarias del TNA 1995-96 y Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en la Liga Nacional 2005-06; Copa Argentina con Boca Juniors (2002), y títulos con Marinos de Anzoátegui y Guaros de Lara en Venezuela.

También fue designado Entrenador del Año de la LNB 2015-16 y en el Juego de las Estrellas de la LNB 2003 y 2007.

“Me asusta esta situación”

El entrenador bonaerense reveló que tiene un poco de miedo ante el riesgo de ser contagiado con este virus.

Con Fernando Duró se puede hablar largo y tendido de básquetbol, pero también de otros temas. Y así ocurrió en la entrevista telefónica que le concedió desde Caracas (Venezuela) donde se encuentra en cuarentena obligatoria.

“Estábamos a dos días de presentar el Plan Nacional de Desarrollo del baloncesto venezolano y la Superliga. Estábamos preparados con mi cuerpo técnico (Bernardo Murphy, Cristian Lambrecht y Pablo Favarel) para trabajar full time todo el año. Obviamente esto paró este momento histórico para el básquet de Venezuela y lo estoy tratando de sobrellevar, mejorando toda la parte administrativa del plan. Tenemos una reunión por semana con el presidente de la Federación, planificando el futuro”, comentó el exentrenador de Quimsa y Olímpico.

“Por ahora, videos, libros, alguna conferencia, TV, haciendo un poco de gym. Trato de que el tiempo y la cabeza estén bien. Eso es lo más importante para poder sobrellevar esto que es un hecho inédito en nuestras vidas”, agregó convencido.

Duró dejó en claro que no hay que minimizar lo que está ocurriendo. “Me asusta esta situación, porque no depende de mí, no la puedo manejar yo. A pesar de hablar muchas veces de la soledad del entrenador, esto es totalmente diferente. Me ha llevado a hacer cosas nuevas, como cocinar, por ejemplo. Es un llamado de atención al mundo, a la sanidad del mundo y a darles la importancia que tienen los médicos, las terapias intensivas, los hospitales, las clínicas. Sin lugar a dudas es un punto de inflexión, va a haber un antes y un después en lo social, pero espero que sea para bien, para que seamos mejores todos. Y en ese sentido, soy uno más que me sumo a quedarme en casa”, explicó.

Consultado acerca de cómo es la situación en ese país, comentó: “En Venezuela hay pocos casos todavía. Esperan también un pico para la segunda quincena de abril. Me comentan que tienen una problemática parecida con algunos barrios como lo tiene la Argentina con La Matanza. A esa situación están intentando controlarla, pero la cuarentena es total. Acá se usa el tapa boca por recomendación de las personas que están asesorando, que son médicos que vienen de China. Hay un 90 por ciento de cumplimiento de la cuarentena total”.

La Liga Nacional

Fernando Duró no dirige en la Liga Nacional desde el 2017, cuando dejó Olímpico. “A la Liga no sé si la extraño. Sí, la sigo. Crecí y me desarrollé en la liga profesional de la Argentina. A partir de la liga, tuve la posibilidad de saltar a la selección, conocer el mundo por el básquet. El tiempo dirá si se dan las cosas para volver, pero está siempre en mi agenda. Veremos los tiempos, veremos cómo me va en Venezuela, porque esto ahora se está pasando para el 2021”, comentó el entrenador bonaerense, campeón liguero con Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

Al hablar de sus afectos en Santiago del Estero, reveló: “Estoy en contacto diario con Zulma, con los chicos. Y preocupado por todos mis amigos, con los cuales tengo contacto. Les he mandado algún mensajito para fortalecer el espíritu y la cabeza, que hoy son fundamentales. Esto no es una situación normal y seguramente los que estamos cerca de mi edad, estarán con un poco de miedo, como tengo yo, porque vamos asumiendo el riesgo de que podemos ser contagiados con este virus. Trato de darles fortaleza para que entiendan de que esto peligroso y que tienen que quedarse en sus casas”.