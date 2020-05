Duelos de menores con piezas artesanales

RIO GRANDE.- El martes 12, en el segundo día de competencia del Torneo de Ajedrez Memorial José Raúl Capablanca -que llevó adelante la Federación de Cuba-, hubo cuatro representantes del Taller de Ajedrez del Municipio de Río Grande, cuyo orientador es Andrés Ortíz.

PARA ARRIBA. Ajedrez para todos los niveles: ahora se suma el Provincial Blitz.

En Sub 12, Leandro Frutos se ubicó 8° y Renzo Vera quedó 169°, entre 215 clasificados. Mientras que en Sub 8 compitieron Jazmín Donda (39°) y Gabriel Rivas (59°), con 86 anotados.

El ritmo fue de 3’ + 0” (en 90’), y también participaron ajedrecistas de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá y Perú.

En Elite triunfaron la MIF Florencia Fernández (en 2018 participó en el Magistral Aniversario de Río Grande) y el GM venezolano Eduardo Iturriaga (escoltado por sus pares argentinos Alan Pichot y Leandro Krysa).

Copa América

Tanto en Sub 13 como en Sub 17 Argentina se adjudicó la Copa América (3’ + 2”, en 90’), que llevó adelante el licenciado cubano Miguel González Fernández, en la misma fecha. La formación albiceleste fue dirigida por el MI Ernesto Real De Azúa, a quien le resta una norma para ser GM). En la división mayor, Francisco Ortiz aportó 24 unidades (5° en el equipo, y 14° en la general de la categoría) y el ushuaiense Damián Schualle sumó 20 puntos (9° y 20°, respectivamente). Entretanto, en Sub 13, Leandro Frutos cosechó 21 puntos (13° en su formación y 30° en la general), mientras que el capitalino Santino Zapata colaboró con 17 unidades (16° y 54°, respectivamente).

Mercosur

Francisco Ortiz (2°) resultó ser el mejor fueguino en el 6° Torneo Temático de Alagoas (Brasil), que fue organizado por Rafael Ferreira. Fue a 4 minutos “a finish”, con la apertura temática 4 caballos. Lo acompañaron Leonel Yanacón (6°), Franco Fleita (7°), Leandro Frutos (8°) y Salvador Almirón (10°, en la ronda inaugural entabló con el campeón).

Asimismo, el instructor sanducero Juan Belbey ganó el Torneo Alekhine (5’ + 2”) que el mismo coordinó, desde Paysandú (Uruguay), escoltado por los riograndeses Tomás Foschiatti (2°), Santiago Borbea (3°), Francisco Ortiz (4°) y Salvador Almirón (5°).

Tierra adentro

Borbea (por duplicado) y Leandro Frutos fueron segundos en los torneos de la Escuela de Talentos de la Universidad de La Punta, de San Luis (5’ + 2”, en 60’). En el último certamen -con 55 clasificados- también estuvieron presentes Borbea (4°), Nahuel Farías (14°), Fernando Gallardo (19°), Ludmila Lobo (37°) y Sebastián Cruz (39°).

Ortíz (5°), Frutos (10°) y Almirón (19°) jugaron el miércoles 13 el torneo semanal del Círculo de Ajedrez Puerto Esperanza, Misiones (5’ + 0”, en 80’), cuyo Horacio Gaona aventajó a 31 ajedrecistas de España, Perú y nacionales.

Aquí y en Ushuaia

Los menores riograndenses -que anoche jugaban el Internacional Cordillera de los Andes, organizado en conjunto entre Río Grande y Colombia- animarán hoy (18:00) el Torneo Río Grande Responsable (lichess.org/tournament/fDTq6Wse), con piezas selknam/yámanas, cuya final se transmitirá desde el Museo Municipal Virginia Choquintel, a través del facebook “Jóvenes, deporte y cultura RGA”.

De 15:00 a 16:00 se suceden a diario los torneos del Instituto Municipal de Deportes de Ushuaia, organizados en conjunto con el Círculo de Ajedrez capitalino. Se juegan en la plataforma Lichess, en el sistema Arena, con un ritmo de juego de 3’ + 2”.

Por último, el sábado 16 comenzó el Campeonato Provincial de Ajedrez Blitz (3’ + 2”, en 90’), organizado por la Federación de Ajedrez de Tierra del Fuego, con el apoyo de la Secretaría de Deportes de la Provincia. Los 8 mejores pasarán a los playoff, cuyas tres rondas (cuartos, semifinal y final) se jugarán al mejor de 10 partidas, con cámara en los jugadores para evitar cualquier ayuda externa.

Capablanca (Sub 12)

P/Jugador Pt. J G E P

1.Carlos Ibarra 45 18 14 1 3

2.Romancito2008 44 16 13 1 2

3.Alex Pigualo 40 19 13 1 5

8.Leandro Frutos 34 18 12 2 4

169.Renzo Vera 10 19 5 0 14

Ritmo: 3’ + 0” (en 90’). Participantes: 215. Organizador: Federación Cubana de Ajedrez (12/05).

Capablanca (Sub 8)

P/Jugador Pt. J G E P

1.José Luis07 50 17 15 0 2

2.Josué2210 46 17 14 1 2

3.Luis0000 46 18 14 0 4

39.Jazmín Donda 18 15 7 0 8

59.Gabriel Rivas 12 17 6 0 11

Ritmo: 3’ + 0” (en 90’). Participantes: 86. Organizador: Federación Cubana de Ajedrez (12/05).

C.América (U-17) – Eq.

P/Jugador Pt. J

1.Argentina Sub 17 203 36

2.Arriba Perú 186 16

3.Los Titanes Sub 16 153 19

4.Venezuela U20 140 20

5.Ajedrez Costa Rica 108 9

6.Morona Santiago 107 9

7.México Promesas 100 16

8.Cuba Masters 86 11

9.Logistic Panamá 62 10

Ritmo: 3’ + 2” (en 90’). Participantes: 9 equipos. Organizador: Licenciado Miguel González Fernández (Cuba) (12/05).

C.América (U-17) – Individual

P/Jugador Equipo Pt. J G E P

1.Anilamejor Argentina 40 15 12 2 1

2.ElGladiador7777 Arriba Perú 38 12 11 1 0

3.AFAZ Arriba Perú 34 12 10 0 2

14.Francisco Ortiz Argentina 24 12 8 0 4

20.Damián Schualle Argentina 20 14 7 1 6

Ritmo: 3’ + 2” (en 90’). Participantes: 132 jugadores. Organizador: Licenciado Miguel González Fernández (Cuba) (12/05).

C.América (U-13) – Eq.

P/Jugador Pt. J

1.Argentina Sub 13 261 29

2.México Promesas 177 17

3.Cuba Masters 173 17

4.Morona Santiago 163 26

5.Ajedrez Escazu 150 17

6.Los Titanes Sub 13 146 8

7.Arriba Perú 145 18

8.FVA Sub 14 126 15

9.Logistic Panamá 85 8

Ritmo: 3’ + 2” (en 90’). Participantes: 9 equipos. Organizador: Licenciado Miguel González Fernández (Cuba) (12/05).

C.América (U-13) – Individual

P/Jugador Equipo Pt. J G E P

1.AlphaFischer Argentina 44 12 12 0 0

2.Carlos Varela México 36 13 11 0 2

3.CapaHaaland Argentina 35 13 10 1 2

30.Leandro Frutos Argentina 21 12 8 1 3

54.Santino Zapata Argentina 17 14 7 1 6

Ritmo: 3’ + 2” (en 90’). Participantes: 155 jugadores. Organizador: Licenciado Miguel González Fernández (Cuba) (12/05).



Alekhine Uruguay

P/Jugador Pt. J G E P

1.Juan Belbey (U) 34 18 10 3 5

2.Tomás Foschiatti 25 11 8 1 2

3.Santiago Borbea 24 13 8 1 4

4.Francisco Ortiz 21 11 6 3 2

5.Salvador Almirón 18 8 6 1 1

Ritmo: 5’ + 2” (en 90’). Participantes: 28 jugadores. Organizador: Instructor Juan Belbey (Paysandú, Uruguay) (12/05).

Temático Alagoas

P/Jugador Pt. J G E P

1.Rodrigo Sreriden (B) 16 8 7 1 0

2.Francisco Ortiz 26 11 8 0 3

3.Flavio Barbosa (B) 24 9 8 0 1

6.Leonel Yanacón 10 7 4 1 2

7.Franco Fleita 8 4 3 0 1

8.Leandro Frutos 8 6 4 0 2

10.Salvador Almirón 7 11 3 1 7

Ritmo: 4’ + 0” (en 60’). Participantes: 27 jugadores. Organizador: Instructor Rafael Ferreira (Alagoas, Brasil) (12/05). Apertura: temática 4 caballos.