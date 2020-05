Correr, hacer gimnasia, andar en bici…

Cuando la actividad física es una mala palabra en Argentina.

RIO GRANDE (Por Juan Ricardo Ferrero).- Correr, hacer gimnasia, andar en bicicleta, ir al gimnasio, etc. ni antes, ni ahora le importa a nadie; solo a los que lo hacen. Ni a las políticas, ni a las medidas de los que tienen que decidir desde tiempos inmemoriales les interesa, más en países como en la Argentina. Es mala palabra, nunca hay fondos, nunca se favorecen a las mismas. El COVID-19 y su cuarentena ponen a la luz y reafirman el concepto de -olvido y no importancia- que les digo.

Gobernantes, políticos, dirigentes y los que deciden las políticas deportivas, les tiene sin cuidado el que las practica; pero, si les deja rédito algún evento deportivo de importancia, la “fotografía” es lo más importante, lo otro ni le importa.

En tiempos del COVID-19 en Argentina llevamos casi dos meses de cuarentena, y no la cuestiono; fue una buena decisión. Tampoco voy a hablar de lo económico, no cierra en este apunte que quiero hacerles llegar, solo lo relacionado a lo que hago: actividad física, específicamente correr.

En algunos lugares del país se ha llevado adelante, luego de varios días -que está bien- la política de abrir el ejercicio al aire libre. Algunas ciudades de Corrientes, Jujuy, y otras diseminadas por el país. Principalmente, aquellas fuera de las grandes urbes. Llevamos 5 días menos que en otros países del mundo, que ya han abierto al ejercicio “individual y al aire libre”, nosotros lo estamos “pensando”.

Entiendo que en CABA y Gran Buenos Aires, sean más estrictos con esto; pero, todo se podría si permitieran salir con los debidos controles… pero, es más “fácil para los gobernantes tenernos encerrados” que ver si hacemos las cosas bien. Ahora, para dar una ayuda económica deplorable, permiten que se hagan grandes colas de gente en los bancos, etc. Qué diferencia hay con nosotros que queremos salir a realizar una actividad individual: creo, que es más difícil que nos contagiemos, pero no. Ellos tienen la última palabra.

En mi caso, vivo en Bell Ville -sudeste cordobés, interior de Córdoba-, sólo hubo 2 casos, ya dieron negativo, viajaron al sur, vinieron, hicieron lo correcto y no contagiaron a nadie; hace semanas que no hay casos, no hay contagio comunitario, hoy flexibilizaron actividades como profesionales independientes y muchas más.

Nosotros, los que corremos, no tuvimos suerte y espero que se den los pasos que correspondan para habilitar la #actividadfísica al aire libre. Y les digo: vivimos en el #campo, ni más ni menos ¡salís y estás más sólo que Adán en el día de la madre!

De Tokio 2020 a Tokio 2021

Sebastian Coe y World Athletics fueron de los primeros grandes actores del deporte mundial en decirle no a la realización de Tokio 2020. “Mientras todos veían qué hacer con los Juegos Olímpicos, nosotros fuimos claros y resolutivos con nuestra oposición”, saca pecho el inglés. Como hombre fuerte del olimpismo tanto en la pista como fuera de ella, es palabra autorizada para hablar del asunto.

-El primer ministro japonés ya dijo que no hay plan B, mientras que especialistas de la medicina afirman que los Juegos no deberían hacerse antes de que haya una vacuna. ¿Cómo ve la situación?

-El interés de todos es trabajar sobre la base de que los JJOO se podrán hacer. Creo firmemente en lidiar con las cosas sobre las que se puede hacer algo y trabajar en ellas más que en las que no se puede hacer nada al respecto. Nadie realmente sabe cómo van a ser las próximas semanas. Algunos países están saliendo de esto, otros están empezando a entrar, otros están en el epicentro de esto y esperando pasar el pico… No ayudará especular sobre vacunas o el potencial de hablar sobre que no se organicen los Juegos. Nosotros en el atletismo hicimos todo lo posible para crear una estructura. Postergamos las clasificaciones, creamos ventanas para que las federaciones puedan hacer sus campeonatos… Nada de esto quizás sea posible, pero al menos les dimos a nuestras federaciones un lugar al que apuntar. De todos modos, tengo claro que si no hemos controlado la pandemia para el final de este año, será bastante serio.

¿Piensa un atletismo sin público?

Cuando se hizo esta competencia de garrocha que llamamos The Ultimate Garden Clash (una competencia de garrocha entre Sam Kendricks, Armand Duplantis y Renaud Lavillenie hecha desde el jardín de sus casas) mucha gente nos siguió. Hay más planes de hacer cosas así, sin público, pero no es sostenible. Por ahí durante unos meses lo hagamos así pero no lo vemos en el largo plazo porque no es el espíritu. No quiero ver deporte sin público. Se volvería algo sintético.

Fondo para atletas

LONDRES (AFP).- La World Athletics (Federación Internacional de Atletismo) creó un fondo de medio millón de dólares para apoyar a los atletas durante la pandemia de COVID-19 a través de un comité. El presidente de la entidad Sebastian Coe explicó que el fondo será utilizado para apoyar a los atletas que han perdido la mayor parte de sus ingresos en los últimos meses debido a la cancelación de las competiciones por la situación de emergencia sanitaria mundial.

La International Athletics Foundation (IAF), cuyo presidente honorario es el príncipe Alberto de Mónaco y fue creada en 1986, incluye en sus presupuestos para 2020 y 2021 partidas destinadas a conceder ayudas a los atletas.

Coe presidirá el grupo de trabajo que prestará su asesoramiento para llevar a cabo el programa de ayudas a través de las seis asociaciones de área de World Athletics.

En este grupo figuran exatletas como el marroquí Hicham El Guerrouj y la griega Katerini Stefanidí.

El comité se reunirá esta misma semana para establecer la forma en que se distribuirán esos fondos y para buscar nuevas formas de obtener recursos para la fundación.

“Me gustaría agradecer especialmente a Hicham que nos haya propuesto esta idea, y al príncipe Alberto su gran apoyo al proyecto”, afirmó Sebastian Coe. “Nuestros atletas dependen de los premios por competir y tenemos muy presente que nuestra temporada, tanto en pista como en ruta, se está viendo gravemente afectada por la pandemia. Esperamos que pueda haber, al menos, alguna competición a finales de año, pero entre tanto intentaremos ayudar a cuantos atletas sea posible”, agregó.

El maratón de Berlín, uno de los más importantes del mundo y donde el keniata Eliud Kipchoge estableció el récord de 2h01m39s hace dos años, estaba programado para el 27 de septiembre. Pero no podrá realizarse este año debido a la pandemia de coronavirus y las resoluciones preventivas tomadas en Alemania.

El gobierno de la ciudad-estado de Berlín estableció que, hasta finales de octubre, no se realicen eventos con 5.000 o más personas. El maratón de Berlín convocó 47 mil corredores el año pasado y fue ganado por el etíope Kenenisa Bekele, a sólo dos segundos del récord mundial de Kipchoge